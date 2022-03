Neobrain lève 20M€ pour renforcer sa solution dédiée à la gestion des talents et des compétences Neobrain, solution SaaS de gestion des compétences RH basée sur l’IA et la Big Data, vient de lever 20 M€ en Série A, un record mondial pour une solution de Talents Marketplace.

Ce tour de table, mené auprès d’Alter Equity, Crédit Mutuel Innovation et XAnge via La Poste Ventures et son investisseur historique, Breega, permettra à Neobrain d'élargir son offre RH et d'accélérer son déploiement en France et à l’international.



Neobrain : une start-up en hyper croissance depuis son lancement



Fondée en 2018 par Paul Courtaud, Neobrain développe une plateforme pour permettre aux entreprises d’anticiper les évolutions des métiers et de valoriser les compétences et motivations des collaborateurs. En seulement quatre ans, plus de 80 grands comptes et plus de 300 000 salariés ont adopté Neobrain.



Les entreprises telles que BOSCH, Natixis, Edenred, l’Afpa, Sage, Promod, s’appuient sur Neobrain pour mieux identifier leurs besoins en compétences actuels et futurs et y répondre avec des stratégies RH adaptées. Les salariés bénéficient d’un suivi personnalisé leur permettant d’objectiver leurs compétences et de s’orienter vers des formations ou de nouveaux métiers en interne.



Grâce à la pertinence de son offre, sa technologie IA et une expérience utilisateur hors pair, l’entreprise connaît une croissance exponentielle avec un chiffre d’affaires qui triple chaque année depuis 2019, et une équipe qui est passée de 15 à 80 personnes.



« Dans un environnement où la guerre des talents fait rage, les organisations ont, plus que jamais besoin de connaître leurs compétences et de les faire évoluer pour fidéliser leurs collaborateurs » déclare Paul Courtaud, CEO de Neobrain.

« Grâce à cette deuxième levée nous allons pouvoir mieux accompagner les entreprises en les aidant à engager et à révéler les talents ».



Financer l’internationalisation de Neobrain



Pensée dès le début pour l’international, la solution analyse quotidiennement les données de plusieurs millions d'offres d'emplois dans 50 pays pour prédire les tendances du marché de l’emploi. Ce financement permettra à Neobrain, actuellement présent en France et au Portugal, d’accélérer son expansion internationale.





« Dès 2019, nous avons lancé notre filiale au Portugal. L’internationalisation que nous envisageons pour les prochains mois se fera à plus grande échelle. Avec l’accélération de notre activité en 2021, nous avons acquis de belles capacités pour nous adapter et avancer toujours plus vite ! », explique Paul Courtaud, CEO de Neobrain.



40 % du montant levé consacré à la R&D

Reconnu comme un véritable laboratoire et centre de recherche européen en IA, Neobrain va consacrer 40% du montant de la levée à l'enrichissement de sa technologie pour permettre aux directions RH d’accompagner au mieux leurs salariés et piloter la performance de leurs organisations. Neobrain axe ses développements autour de quatre grandes lignes directrices :

● Fournir aux managers des outils de pilotage les aidant à développer les compétences de leurs équipes et à identifier les talents en interne ;

● Renforcer la résilience des entreprises en investissant sur le strategic workforce planning pour permettre aux équipes RH de simuler l'impact de décisions stratégiques sur leurs équipes ;

● Offrir une visibilité dynamique des compétences disponibles et des motivations associées pour répondre aux enjeux stratégiques des organisations ;

● Faciliter la rencontre entre l’offre et la demande de compétences en interne avec le système de Talent Marketplace pour consolider la polyvalence des équipes et optimiser chaque compétence interne.



À propos de Neobrain :

Fondée en 2018 par Paul Courtaud, jeune entrepreneur âgé de seulement 22 ans à l’époque, NEOBRAIN est une start-up spécialisée dans l’utilisation de l’IA au service de la gestion des compétences et du Workforce Planning. Elle est à l’origine d’une technologie (plateformes et application) permettant d’anticiper les compétences qui émergent et d’identifier les gaps avec les ressources disponibles. Parmi ses 80 clients : SAGE, TotalEnergies ou encore BOSCH… En 2020, la société réalise une levée de fonds de plus de 3M€ afin de poursuivre sa croissance et passe, en un an, de 15 à 80 collaborateurs répartis entre Paris et Lisbonne. neobrain.io



À propos d’Alter Equity :

Société de gestion indépendante, Alter Equity est née de la volonté de financer les transitions environnementales et sociales dont notre société a besoin vers une économie plus durable, plus généreuse, plus humaine et globalement plus responsable. Elle a été la première en France à soutenir l’intérêt général dans sa double dimension sociale et environnementale et recherchant un rendement financier rémunérant le risque pris par ses souscripteurs. Elle a été la première en France à soutenir le concept d’investissement à impact positif. Elle déploie actuellement son deuxième fonds de 110m€ investissant des montants de 3 à 11m€ au capital d’entreprises européennes dont l’activité est utile aux personnes ou à l’environnement. Elle pose comme condition à son investissement l’engagement dans une démarche RSE rigoureuse requérant notamment de procéder à un bilan carbone et d’ouvrir le capital à l’ensemble des salariés.



À propos de Crédit Mutuel Innovation :

Crédit Mutuel Innovation est la filiale spécialisée dans les investissements en capital-risque de Crédit Mutuel Equity (3,5 Mds € de capitaux gérés). Elle investit en fonds propres des tickets compris entre 1 et 20 M€, dans des entreprises innovantes du digital, des sciences de la vie et de la deeptech. Crédit Mutuel Innovation permet aux entrepreneurs de développer leur potentiel de croissance en les connectant aux entreprises de ses écosystèmes. Parce qu’il faut plus de 5 ans pour créer un leader mondial, Crédit Mutuel Innovation investit durablement ses propres capitaux et bâtit des relations de long terme avec les entrepreneurs qu’elle accompagne. www.creditmutuel-equity.eu



À propos de XAnge et de La Poste Ventures :

XAnge est un fonds d’investissement early-stage avec 600 millions d’euros sous gestion, basé à Paris et Munich. Son équipe d’investissement accompagne des entrepreneurs Européens qui ambitionnent de changer le quotidien à travers la technologie, en investissant des montants de 500.000 à 10 Millions d'euros dès la phase d’amorçage. Avec une thèse d’investissement centrée sur l’accès des technologies au plus grand nombre, XAnge investit dans les secteurs de la deeptech, de la santé, des fintechs, du Saas et du e-commerce. XAnge a par exemple soutenu Lydia (Finance), Welcome to the Jungle (Ressources Humaines), Believe (Musique), MrSpex (eCommerce) ou encore Ledger (cryptomonnaies). XAnge opère le fonds La Poste Ventures aux côtés des experts La Poste.

La Poste Ventures est le Corporate Venture Capital du Groupe La Poste, doté de 50 millions d’euros, basé à Paris et opéré par XAnge. La Poste Ventures intervient sur des levées de fonds en Seed et en Série A, en investissant des montants de 300.000 à 3 Millions d'euros. Sa thèse d’investissement se focalise sur les secteurs stratégiques pour La Poste, notamment le SaaS, le transport et la logistique, la santé, la transition écologique et l’économie circulaire.



A propos de Breega :

Breega est un fonds d’investissement qui finance en Seed jusqu’à Série B des startups européennes high tech. Breega est bien plus qu’un simple investisseur. Créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, Breega accompagne les startups de son portefeuille à chaque étape de leur développement et leur propose une expertise opérationnelle et gratuite (RH, biz dev, marketing et juridique) ainsi que des opportunités de développement international. Breega est notamment investisseur dans Exotec (robotique), Curve (Fintech), Gojob (HR tech) ou encore Didomi (Adtech/Regtech).



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Marché de la fusion acquisition en 2022 / année record comme en 2021 ? La puissance du rebond A la recherche d’un nouvel équilibre