Neeva se lance en Europe et révolutionne le marché des navigateurs web Désormais disponible en France, Neeva propose des recherches sans suivi de données et sans publicité et rivalise ainsi avec les géants du web.

Le moteur de recherche privé, Neeva a été lancé aujourd'hui en Europe. Véritable rival de Google, il offre aux internautes des résultats de recherche qualitatifs, sans traceurs de données, et sans aucune publicité ni lien d'affiliation.



Neeva compte déjà 600 000 utilisateurs conquis en moins de 12 mois et poursuit son expansion européenne grâce au succès d’un tour de financement de série B de 40 millions de dollars réalisé en 2021. Fondée par Sridhar Ramaswamy (ex-SVP of Ads chez Google) et Vivek Raghunathan (ex-VP of Monetization chez YouTube), Neeva réinvente la recherche sur le web et remet en question la domination de Google dans ce domaine.



Neeva privilégie le parcours utilisateur et permet aux consommateurs de personnaliser leur expérience de recherche sur le web. En s’affranchissant des publicités et des annonceurs, Neeva se libère de l’influence des entreprises qui ont pollué l'expérience de recherche traditionnelle. Ce moteur de recherche fournit des résultats honnêtes et permet aux utilisateurs de sélectionner les sources d'information, telles que les médias en ligne, les sites de e-commerce, d'ingénierie, de voyage et autres, en fonction de leurs préférences personnelles et de leur pertinence, plutôt qu'en fonction des suggestions des annonceurs. Neeva respecte également la vie privée des utilisateurs en bloquant le suivi par des tiers et en ne tirant jamais profit des données des utilisateurs.



« Neeva est une plateforme axée sur l'utilisateur, centrée sur les recherches privées et transparentes, et non un moteur de recherche au service des annonceurs. Internet devrait être un espace privé pour les utilisateurs au lieu d'être un amas de publicités, de spam SEO et d'informations non pertinentes. Avec Neeva, nous réinventons la recherche en redonnant aux utilisateurs le contrôle des sources ; nous fournissons des résultats précis et transparents ainsi que des expériences privées et personnalisées sans l'influence des partis pris des entreprises, et sans suivi incessant sur le web, » déclare Sridhar Ramaswamy, co-fondateur et PDG de Neeva.



Neeva propose un modèle freemium et lancera d'abord son service de base privé et sans publicité en Europe, puis introduira son modèle d'abonnement premium avec des fonctionnalités supplémentaires telles qu'un VPN et un gestionnaire de mots de passe. Neeva exploite sa propre technologie indépendante, qui renvoie des résultats instantanés avec des niveaux élevés de précision, en puisant dans un index de milliards de pages Web. En outre, Neeva permet aux utilisateurs de connecter des applications personnelles comme la messagerie électronique, Dropbox, Slack, Figma et d'autres, ce qui facilite la recherche dans les documents personnels les plus importants tout en maintenant des contrôles stricts de la confidentialité.



« Google a dominé le marché des moteurs de recherche, conservant plus de 90 % de parts de marché. Neeva va remettre en question cette suprématie en créant une meilleure expérience de recherche et de navigation qui ravira les utilisateurs", ajoute M. Ramaswamy. Il poursuit "Les utilisateurs devraient avoir le contrôle de leurs recherches et de leur expérience sur le web plutôt que d'accepter qu'une seule entreprise décide des informations qu'ils voient. Le mode de financement dominant sur Internet a longtemps participé à soutenir le monopole des grandes entreprises technologiques et des annonceurs, tout en exploitant la vie privée et les données personnelles des utilisateurs. Il est temps d'adopter une nouvelle approche de la recherche qui place les utilisateurs au premier plan. »



Jusqu'à présent, les solutions de recherche alternatives aux grandes entreprises ont surtout offert une meilleure protection de la vie privée, mais au prix d'une diminution de la qualité des recherches. Neeva est unique en ce qu'elle construit sa propre technologie indépendante (exploration, indexation et service à l'échelle) et sans publicité, ce qui lui permet de concevoir des fonctionnalités axées sur l'utilisateur, avec pour seul objectif de fournir les meilleurs résultats de la manière la plus efficace possible, tout en respectant la confidentialité que chacun est en droit d'attendre et d'exiger de l'expérience Internet actuelle.



Neeva connaît une croissance rapide, gagnant 600 000 utilisateurs par mois depuis son lancement aux États-Unis en 2021. Parmi les investisseurs figurent Sequoia Capital, Greylock Ventures, Inovia Capital et Neythri Futures Fund. La société a levé plus de 80 millions de dollars auprès de ses investisseurs.



À propos de Neeva

Neeva est le premier moteur de recherche privé au monde centré sur l'utilisateur. Neeva ramène la recherche à ses racines en se concentrant entièrement sur l'utilisateur, en fournissant des résultats de haute qualité sans aucune publicité, en donnant aux utilisateurs le contrôle de leurs sources et en protégeant leur vie privée en bloquant les trackers. La technologie de recherche indépendante de Neeva offre des expériences visuelles riches, intègre le contenu de forums communautaires et permet d'effectuer des recherches sur des applications personnelles.

neeva.com



