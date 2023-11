Navan, ex-TripActions lance Navan Connect en Europe

Les entreprises modernes ont des employés et des bureaux dans le monde entier et doivent gérer des déplacements professionnels et des notes de frais à l’international », explique Michael Sindicich, EVP et General Manager de Navan Expense. « Le lancement de Navan Connect en Europe est une véritable chance pour les multinationales ayant des bureaux dans la région. La promesse que nous faisons à nos clients est claire : nous travaillons sans relâche pour offrir des solutions intelligentes de gestion des notes de frais à l’international. Depuis le lancement de Connect aux États-Unis, la demande est phénoménale. Les automatisations de Navan Expense séduisent les entreprises, mais ces dernières ont tendance à vouloir conserver leur cartes d’entreprise existantes afin de réduire la gestion du changement.

Avant l’implémentation de Navan, de nombreux collaborateurs devaient avancer des frais eux-mêmes. Le traitement des notes de frais se faisait manuellement, et les équipes Finance manquaient de visibilité sur les notes de frais et peinaient à obtenir des rapports exacts. Le processus était fastidieux pour tous les employés. » se souvient Victoria Tuong, Senior Talent Acquisition Partner chez SumUp. « Grâce à Navan, j’ai aujourd’hui un partenaire de confiance pour la gestion des notes de frais et le reporting. Nos solutions précédentes étaient complexes, disparates et peu intuitives. L’outil tout-en-un de Navan nous permet de gagner un temps précieux. Nous gérons désormais les voyages et les notes de frais sur une seule et même plateforme

Chez Mastercard, nous tenons à travailler avec des partenaires innovants avec lesquels nous partageons une vision commune : améliorer l’expérience utilisateur et l’efficacité de la gestion des voyages et des notes de frais, alors que le secteur du voyage d’affaires connaît un rebond significatif

En matière de gestion des voyages et des notes de frais, de plus en plus d’entreprises sont en quête de simplicité. Nous sommes donc ravis d’offrir à nos clients détenteurs de cartes d’entreprise la possibilité d’accéder à la plateforme de Navan Expense grâce à notre intégration Connect, alimentée par la technologie Mastercard.

permet aux entreprises de profiter des avantages d’une solution de gestion des voyages et des notes de frais pratique et simple d’utilisation tout en conservant ceux des banques et des fournisseurs de cartes d’entreprise avec lesquels elles collaborent déjà. Ainsi, lorsqu’un paiement est effectué avec une carte d’entreprise en usage, la note de frais associée est automatiquement soumise à la politique de l’entreprise, catégorisée et réconciliée.représente une avancée significative pour les entreprises implantées à l’international qui cherchent à localiser et développer leur programme de gestion des voyages et des notes de frais tout en conservant contrôle et visibilité.Introduite en Europe en décembre 2021, la solution Navan Expense offre une expérience sans coutures aux administrateurs comme aux employés et permet le remboursement direct des frais en moins de 24 heures dans plus de 45 pays et 30 devises. La plateforme est également dotée d’une technologie de reconnaissance automatique des factures (Optical Character Recognition, OCR) grâce à laquelle elle peut prendre en charge des factures dans une multitude de langues (notamment le français, le portugais, l’espagnol, l’italien et l’allemand) et peut donc être utilisée en toute simplicité à l’international.. »Après les récents partenariats NDC de Navan avec 10 compagnies aériennes internationales, dont Air France, Lufthansa Group et British Airways, cette fonctionnalité est une réponse supplémentaire aux besoins des entreprises d'aujourd'hui, dont la main-d'œuvre est souvent déployée dans plusieurs pays. Le fonctionnement même du logiciel, conçu avant tout pour les utilisateurs, permet à Navan de répondre aux attentes de ses clients multinationaux, qui sont toujours plus nombreux et recherchent une accessibilité à l’échelle mondiale.», explique Johanna Waara, Senior Vice President of Commercial Solutions Europe chez Mastercard. «est la solution tout-en-un qui simplifie la gestion des voyages d'affaires, des notes de frais et des cartes corporate pour vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel. Les voyageurs et les travel managers gagnent en productivité grâce à un processus de réservation et de gestion des notes de frais simplifié, et les équipes Finance profitent d'une visibilité en temps réel et d'un contrôle accru sur les dépenses de l'entreprise.