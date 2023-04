Accueil Envoyer Imprimer Partager Naissance de Isai Build Venture, VC dédié à l'univers de la construction Bouygues et ISAI annoncent la création du fonds d’investissement ISAI Build Venture. Ce fonds a pour vocation d’investir dans des start-up qui développent des solutions software et hardware permettant d’accélérer la transformation et la décarbonation des Métiers de Bouygues dans les domaines de la construction, de l’immobilier, des infrastructures de transport et des énergies et services.

Doté de 80 millions d’euros, le fonds se positionnera comme investisseur minoritaire dans des tours de financement globaux allant de l’amorçage à la série C, avec des tickets d’entrée pour ISAI Build Venture allant de 500 000 euros à 5 millions d’euros.

La gestion de ce fonds est confiée à ISAI, qui finance et accompagne des start-up et scale-up du digital, en France et à l’international, depuis plus de 13 ans. Cette initiative permettra au groupe Bouygues d’identifier et d’investir dans les champions du secteur de la construction,

avec pour objectifs : - d’être acteur de la transformation de ses métiers grâce à la compréhension et l'intégration de nouvelles technologies et nouveaux modèles économiques, - de favoriser l’émergence et l’adoption des meilleures solutions pour répondre aux enjeux clés de digitalisation et d'industrialisation, ainsi que de réduction de l'impact environnemental de ses activités.



Les expertises conjointes d’ISAI, investisseur reconnu dans l’écosystème tech / digital, et de Bouygues, acteur de référence sur ses activités, permettront au fonds de constituer un portefeuille de 15 à 20 start-up à horizon de 5 ans, issues d’un sourcing international, ciblé en priorité sur l’Europe et les Etats-Unis.



Edward Bouygues, Directeur général délégué du groupe Bouygues en charge de l’Innovation, s’est félicité à propos du lancement de ce fonds :

« Nous sommes très heureux d’annoncer la création de ce fonds d’investissement, qui vient compléter notre dispositif d’innovation. Cette initiative ambitieuse va permettre au Groupe d’accélérer sur les enjeux clés de nos secteurs. La digitalisation de nos processus, l’amélioration de la productivité, le pilotage et la réduction de l’impact carbone de nos activités sont au cœur de nos préoccupations et nous sommes convaincus que des solutions pertinentes, efficaces et de rupture peuvent émerger de l’écosystème start-up. Nous comptons sur l’expertise d’ISAI pour identifier des projets à très fort potentiel, et souhaitons mettre à disposition de ces entrepreneurs le savoir-faire du Groupe pour les accompagner dans leur développement. »



« Les métiers de la construction ont amorcé leurs transitions numérique et environnementale. Ceci ouvre de vastes opportunités de marché pour de nouveaux acteurs de type « start-up/scale-up ». ISAI aura à cœur de mettre au service de ce partenariat avec le groupe Bouygues son savoir-faire en matière de détection de tendances et d’opportunités d’investissement tout en assumant totalement son rôle d’investisseur, engagé pleinement aux côtés des entrepreneurs et de nos co-investisseurs . » commente Jean-David Chamboredon, Président-exécutif d’ISAI.



Bouygues est un groupe de services diversifié, présent dans plus de 80 pays et riche de 196 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas), énergies et services (Equans), médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom).



À PROPOS D’ISAI GESTION

ISAI Gestion (« ISAI ») est un pionnier de l’investissement dans la French Tech co-fondé en 2009 par des entrepreneurs de la Tech à succès - dont Pierre Kosciusko-Morizet, Geoffroy Roux de Bézieux, Stéphane Treppoz – et souscrit par plus de 300+ Entrepreneurs-LPs et Investisseurs Institutionnels de référence. ISAI gère plus de 600 M€ à travers quatre stratégies d’investissement : Early-Stage Venture, Corporate Venture, Tech Buyout et Growth Lending. La société est signataire des UNPRI et un acteur engagé dans la Tech inclusive et sobre en carbone.

ISAI À PROPOS DE BOUYGUESBouygues est un groupe de services diversifié, présent dans plus de 80 pays et riche de 196 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas), énergies et services (Equans), médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom).À PROPOS D’ISAI GESTIONISAI Gestion (« ISAI ») est un pionnier de l’investissement dans la French Tech co-fondé en 2009 par des entrepreneurs de la Tech à succès - dont Pierre Kosciusko-Morizet, Geoffroy Roux de Bézieux, Stéphane Treppoz – et souscrit par plus de 300+ Entrepreneurs-LPs et Investisseurs Institutionnels de référence. ISAI gère plus de 600 M€ à travers quatre stratégies d’investissement : Early-Stage Venture, Corporate Venture, Tech Buyout et Growth Lending. La société est signataire des UNPRI et un acteur engagé dans la Tech inclusive et sobre en carbone.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Bpifrance Université lance un cycle de webinairs dédié aux Directeurs administratifs et financiers Lancement du LBO Club, association de dirigeants sous LBO KIMPA, spécialiste des solutions d’investissement à impact, lève 1.450 million € pour accélérer sa croissance