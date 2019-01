NICE Actimize lance une activité de conseils en criminalité financière

Quand elles analysent les risques opérationnels lors de l’évaluation des choix technologiques et quand elles veulent faire face aux pressions réglementaires, les organisations de services financiers recherchent des services consultatifs et des méthodologies robustes qui puissent les aider à gérer ces défis. Pour ces enjeux, NICE Actimize, une entreprise de NICE (NASDAQ : NICE) et leader de la gestion autonome des crimes financiers, présente eCAP, Service de conseils professionnels contre la Criminalité Financière.



S’appuyant sur une ample expérience mondiale dans tous les domaines de la gestion du risque de criminalité financière, ce nouveau service bénéficie de décennies d'expérience de collaboration entre NICE Actimize et les plus grandes institutions financières au monde et les législateurs. Cette collaboration a pour objectif d’évaluer tous les aspects des programmes contre la criminalité financière (personnes, procédé, technologie) mis en place par les clients, et un consultant d’eCAP de NICE Actimize saura identifier les points faibles et apporter des conseils pour les aider à réduire leurs coûts et à améliorer l'efficacité de leurs programmes existants.



Au cœur de ce nouveau service, NICE Actimize présente aussi son Modèle opérationnel cible en criminalité financière exclusif. La méthodologie est conçue pour identifier avec précision les objectifs, créer une feuille de route technologique concrète et établir un plan d’action solide. L'établissement d'un Modèle opérationnel cible (TOM, Target Operating Model en anglais) représente une feuille de route stratégique sur laquelle les clients peuvent élaborer leur programme de lutte contre la criminalité financière.



Grâce à sa méthodologie TOM eCAP, NICE Actimize a déjà aidé de nombreux clients désireux d'intégrer de nouvelles technologies telles que le Big Data, l'intelligence artificielle et l'automatisation des processus par la robotique dans leurs feuilles de route stratégiques concernant la conformité et la lutte contre la criminalité financière. Bien que ces technologies promettent un déblocage de la situation et de réaliser des économies et une rentabilité opérationnelle, ces avantages échappent à beaucoup d'organisations en raison de l’adoption de procédés technologiques inefficaces. Les consultants eCAP de NICE Actimize apportent toute l'expérience acquise au fil d'un apprentissage continu au sein du secteur en travaillant aux côtés de centaines de clients ayant mis en œuvre des solutions de conformité et de criminalité financière de NICE Actimize.



Le nouveau service de conseils pour entreprises dispose de tous les atouts pour évaluer la préparation des clients en cas de crime financier et leur permettre d'améliorer leur fonctionnement et leurs ressources technologiques de façon plus productive et plus rentable, aidant ainsi les organisations à renforcer leur positionnement concurrentiel et mieux maîtriser leur avenir.



Craig Costigan, PDG de NICE Actimize

« Notre nouveau modèle de services de conseils a été conçu pour renforcer notre position en tant que conseillers de confiance dans la lutte contre la criminalité financière et pour la conformité du point de vue de la mise en œuvre et des problèmes associés. Il permet également à nos clients de suivre les technologies en cours telles que l'intelligence artificielle et l'automatisation des processus par la robotique, et de mettre en place les meilleures pratiques en excellence opérationnelle et d'utiliser des techniques rentables. En affrontant tous les aspects de la criminalité financière, notre vision de la gestion autonome des crimes financiers s'intègre parfaitement à cette approche pour assurer tous ces avantages et plus encore. »



L'approche de gestion autonome des crimes financiers de NICE Actimize représente un grand changement en matière d'unification et de réduction des risques grâce à une utilisation ciblée du Big Data, de systèmes d'analyse de pointe, d'intelligence artificielle et d'automatisation des processus par la robotique, qui ensemble permettent de réduire le risque d’atteinte à la réputation. De plus, NICE Actimize a récemment annoncé X-Sight, une plate-forme en tant que service fondée sur l'apprentissage automatique conçue pour alimenter le premier marché de la gestion des risques liés à la criminalité financière, la première de l'industrie. La toute nouvelle plate-forme en tant que service X-Sight de NICE Actimize propose un moyen unique, cohérent et rentable pour les organisations de services financiers d'innover rapidement et d'introduire de nouveaux services tout en adoptant les meilleures capacités de gestion de la conformité, du risque et de la criminalité financière.



