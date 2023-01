NFT Factory : plus que 10 jours pour découvrir « Ça sent le crypto-sapin », l’expo décalée et, un poil, subversive

Les crypto à la crypte, vive le crypto-art ? Les crypto-sceptiques l’avaient prédit : la fin des crypto et autres NFT est proche. D’ailleurs, la récente affaire FTX est-elle le signe d’autre chose ? Oui, celles et ceux qui avaient confié leurs fonds à cet acteur hyper-centralisé ont perdu gros ; et cet événement est souvent décrit comme la plus grande fraude financière de l’histoire de l’humanité, surpassant la fameuse affaire Madoff.Pourtant, les crypto-artistes ont un point de vue différent. La centralisation dont la faillite de FTX est le symbole, comme la régulation à l’excès qui risque d’en résulter, sont à l’opposé des valeurs qu’ils et elles défendent.L’enterrement des crypto-monnaies, quant à lui, a trop souvent été annoncé pour être encore crédible.Dans cette exposition, les crypto-artistes expriment un double message : en pratiquant l'autodérision au sujet des excès et dérives mortifères de l’espace dans lequel ils et elles évoluent, ils et elles critiquent les systèmes centralisés et le capitalisme de surveillance pour qui, en effet... “ça sent le sapin” !Ouverte en octobre 2022, la NFT Factory s’ambitionne comme le lieu de démocratisation des NFT organisant formations et expositions. Lieu de rassemblement des entrepreneurs du secteur, cet espace situé en face du centre Pompidou à Paris a été financé par 128 investisseurs comme Sorare, Ledger, The Sandbox, Allianz Accelerator ou Arianee.« Ça sent le crypto-sapin », une exposition à voir jusqu’au 15 janvier à la NFT Factory , 127, rue Saint-Martin à Paris.Illustration :Crypto Rabbit is coming to town, Artist : Aspalter7Hubris & Ponzi, Artist : Farah