NAB Europe finalise sa première opération de financement National Australia Bank Europe S.A. (NAB Europe), filiale française de National Australia Bank Limited (NAB), a participé à la mise en place d’un financement de 200 millions d’euros dans le but de promouvoir la croissance de la compagnie Idex.

Idex est spécialisée dans les services à l’énergie et à l’environnement et s’investit auprès de ses clients pour optimiser durablement leur modèle énergétique, de la production d'énergie à la maîtrise de la consommation. Idex intervient sur l’ensemble de la chaîne énergétique pour apporter les solutions et services durables adaptés à ses clients gestionnaires de bâtiments, d’infrastructures et de territoires.



Cette levée de fonds permettra à Idex de faire face à ses besoins de CAPEX, accentués par l’obtention de nouveaux contrats remportés dans son activité chauffage urbain et énergie issue des déchets, tandis que la compagnie étend son réseau et soutient de manière plus accentuée les ambitions de décarbonisation de ses clients.



Cette transaction représente la première opération de financement pour NAB Europe depuis l’obtention il y a quelques mois de son accréditation en tant qu’“établissement de crédit” par le régulateur français – l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Nicola Jolley, qui était responsable de la vente “Solutions Hémisphère Nord” à Londres, fut nommée PDG de NAB Europe en Février dernier.



Nicola Jolley, a déclaré:

‘Cette transaction est un tournant pour NAB Europe et démontre la raison pour laquelle notre filiale a été créée : répondre à l’augmentation de la demande de nos clients opérant en Europe dans nos domaines de prédilection : énergies renouvelables, institutions financières et infrastructure.’



Marianne Viola, responsable financement à National Australia Bank Europe, a déclaré:

‘Nous sommes fiers de pouvoir soutenir Idex dans son processus de décarbonisation. La mission d’Idex est de réduire l’empreinte carbone dans ses domaines d’exploitation et d’optimiser la consommation d’énergie de ses clients tout en s’assurant que leurs exigences en matière de chauffage et de refroidissement sont respectées, ce qui reflète l’une des principales priorités de NAB, qui est d’aider nos clients dans leurs parcours de transition énergétique.’



Jean- Baptiste Nicolas, directeur financier, Groupe Idex, a déclaré:

‘La dynamique de croissance souhaitée par Idex est maintenant possible grâce à la loyauté et au soutien de nos partenaires financiers et en particulier NAB Europe. Ce financement permet à notre groupe d’entrer dans une nouvelle phase d’expansion dans un marché propice au développement.’



NAB Europe

NAB est installé en Europe depuis quasiment 160 ans. En effet notre succursale à Londres a ouvert en 1864 dans le but de fournir à nos clients une expertise locale et une connaissance du marché européen. En 2022, NAB décide d’ouvrir une filiale en France - Paris - afin de soutenir les besoins croissants de ses clients - ces derniers étant de plus en plus actifs sur le marché européen. Les clients de NAB recherchent en effet des partenaires financiers qui comprennent leurs besoins, possèdent un rating élevé et montrent un engagement sur le long terme. NAB Europe offre une vaste gamme de produits et services financiers en Europe en ciblant ses activités phare tels que les secteurs des énergies renouvelables, infrastructure et institutions financières. Nous vivons, en effet, une phase de transition en termes de développement durable ainsi l’engagement de NAB est de servir ses clients au mieux et d’être pour eux un partenaire financier incontournable dans ses secteurs.



Idex

Avec ses 5,500 employés, Idex opère autour de 20 unités de production d’énergie (incinération, méthanisation, biomasse..) et possède 50 réseaux de chaleur et de froid de quartiers. Localement, les équipes d’Idex installent et entretiennent des milliers de micro-infrastructure (chaudières, panneaux solaires, bornes de recharge...) et procèdent à des travaux d’optimisation énergétique pour de nombreux clients (hôpitaux, immeubles résidentiels..) Idex s’est construit autour d’une promesse : notre performance au service d’une qualité de vie durable. Aujourd'hui acteur incontournable de l’exploitation des énergies renouvelables, notre groupe a su au fil des années anticiper et s’engager autour des enjeux climatiques. Idex représente aujourd’hui le leader indépendant de l’exploitation des énergies renouvelables en France.En 2021, le chiffre d’affaire du groupe s’élevait à 1.3 milliards d’euros.



