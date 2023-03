Accueil Envoyer Imprimer Partager N2F lève 24 millions d'Euros auprès de PSG Equity pour accélérer sa croissance Avec le soutien stratégique, opérationnel et financier de PSG Equity, N2F prévoit d’accélérer ses ambitions internationales, de recruter 200 nouveaux talents au cours des 5 prochaines années et d’investir dans le développement de nouveaux produits. N2F édite des solutions logicielles de gestion de notes de frais qui permettent de traiter les dépenses professionnelles jusqu’à 4 fois plus rapidement. Créé en 2015 à Bourg-en-Bresse, N2F traite plus d’1 million de notes de frais par mois pour plus de 10 000 entreprises dans plus de 86 pays.



Nicolas Dubouloz et Jean-Joseph Reslinger fondent N2F en 2015 à Bourg-en-Bresse pour apporter une réponse simple et efficace à la tâche laborieuse, manuelle et chronophage que représente la saisie des notes de frais dans les entreprises. Basé dans la banlieue lyonnaise, N2F a développé un logiciel de gestion de notes de frais efficace et intuitif qui permet à ses utilisateurs de traiter la gestion des dépenses professionnelles jusqu'à 4 fois plus rapidement. En seulement 8 ans, N2F s'est imposée comme un partenaire technologique de confiance pour plus de 10 000 PME et ETI dans 86 pays grâce à sa solution disponible en 11 langues. Développé à l'origine pour les PME, N2F est aujourd'hui utilisée par des entreprises de toutes tailles et des sociétés européennes de premier ordre. N2F est fier d'annoncer un investissement de 24 millions d'euros auprès de PSG Equity (« PSG »), une société de growth equity de premier plan qui s'associe à des entreprises de software et de services technologiques pour les aider à accélérer leur croissance et à se développer en Europe.

N2F : Un éditeur de SaaS paneuropéen à la pointe de la technologie



- Un outil de numérisation intelligente propriétaire ultra-rapide capable de générer automatiquement des notes de frais en moins d’une seconde.

Une UX très intuitive et conviviale qui s’adapte à la politique de dépenses et au flux d’approbation de chaque client.



- Un archivage numérique sécurisé et horodaté des notes de frais, conforme aux normes réglementaires et spécificités fiscales propres à chaque pays.



- Une expertise sectorielle approfondie et des fonctionnalités de niche telles que la gestion simplifiée des indemnités kilométriques et la gestion complète des indemnités journalières (per diems), une spécificité pour les marchés allemand, suisse et autrichien.



- Une conversion automatique selon le taux de change de référence sur plus de 160 devises, simplifiant les frais transfrontaliers.

D'abord créée "en mode garage", N2F est aujourd'hui une entreprise technologique de pointe. Avec l'outil de numérisation intelligente le plus rapide du marché, une application mobile et un outil web ergonomiques, simples et intuitifs, un système d'archivage numérique sécurisé à valeur probante, des fonctions anti-fraude alimentées par l'IA et une interface compatible avec la quasi totalité des logiciels de comptabilité, N2F est rapidement devenue une marque reconnue dans le domaine de la gestion des dépenses. Elle est parvenue à se distinguer à l'international grâce à :- Un outil de numérisation intelligente propriétaire ultra-rapide capable de générer automatiquement des notes de frais en moins d'une seconde.Une UX très intuitive et conviviale qui s'adapte à la politique de dépenses et au flux d'approbation de chaque client.- Un archivage numérique sécurisé et horodaté des notes de frais, conforme aux normes réglementaires et spécificités fiscales propres à chaque pays.- Une expertise sectorielle approfondie et des fonctionnalités de niche telles que la gestion simplifiée des indemnités kilométriques et la gestion complète des indemnités journalières (per diems), une spécificité pour les marchés allemand, suisse et autrichien.- Une conversion automatique selon le taux de change de référence sur plus de 160 devises, simplifiant les frais transfrontaliers.Intégration API directe avec la majorité des solutions logicielles de comptabilité.

PSG Equity : un partenaire stratégique au service de la croissance européenne de N2F N2F ambitionne de se développer en Europe, un marché sur lequel ses solutions peuvent être utilisées par plus de 20 millions d’entreprises pour réduire le temps et les coûts de traitement des dépenses. L’année 2022 a été une année de transformation pour l’entreprise qui s’est préparée à l’expansion internationale en augmentant considérablement ses effectifs et en lançant Keeple, une suite logicielle RH complémentaire dédiée à la gestion des congés et des absences.



Grâce au soutien stratégique et financier de PSG, N2F a l’ambition d’accélérer considérablement sa croissance en Europe en menant une ambitieuse politique de recrutement avec l’arrivée de 200 talents à horizon 5 ans, tout en continuant à innover et à investir dans la R&D.



« Savoir combiner technologie de pointe et service client de première catégorie a été le secret de N2F pour atteindre une croissance exceptionnelle en 2022 », déclare Edward Hughes, Directeur général de PSG. « Avec N2F, nous pensons avoir identifié l’une des meilleures solutions logicielles, qui a déjà démontré ses capacités d’innovation et sa valeur ajoutée sur son marché a un énorme potentiel de croissance. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous associer à Nicolas et à toute l’équipe de N2F et nous sommes impatients de développer l’entreprise ensemble ».



“Ce partenariat avec PSG marque le début d’une nouvelle phase de croissance pour notre entreprise, et confirme à la fois la pertinence de nos solutions et notre position stratégique », ajoute Nicolas Dubouloz, PDG de N2JSoft. « Nous sommes ravis d’avoir à nos côtés un expert du marché européen du SaaS BtoB. Nous partageons les mêmes valeurs et aspirons à développer l’entreprise en ayant à cœur la satisfaction des clients et le bien-être des employés ».



En entretenant une forte proximité avec les fondateurs et leur équipe de management pour les accompagner au quotidien dans leur réflexion stratégique, les équipes de PSG déploient leur savoir-faire en matière de croissance externe et d’expansion internationale, notamment en Europe et aux Etats-Unis, tout en menant une politique soutenue d’investissements. N2F est sa 9ème participation en France et sa 21ème participation en Europe.

