Mooncard et KillBills s’associent pour mettre fin au reçu papier

Mooncard fintech française fondée en 2016, qui propose une solution intégrée de dématérialisation et de gestion des dépenses en entreprise, vient de dévoiler un partenariat avec la start-up KillBills spécialisée dans la dématérialisation du ticket de caisse. Fondée en 2001, Killbills collabore avec plus de 1000 commerçants via notamment des collaborations avec les 7 principaux logiciels de caisse et 2 banques.Via ce partenariat, les deux sociétés souhaitent proposer une alternative plus écologique et efficace au ticket de caisse papier.Rappelons qu'en application de la loi AGEC de 2020, la fin de l’impression systématique des tickets de caisse s’appliquera à partir du 1er août 2023 en France.Concrètement, lors d’un paiement chez un commerçant partenaire KillBills, les détenteurs de cartes Mooncard pourront accéder à leurs reçus qui seront automatiquement téléchargés et attachés à la note de frais. Il ne sera plus nécessaire de demander l’impression du reçu pour les archives de l’entreprise. Les informations du reçu sont instantanément pour l'équipe financière. Soit une proposition de gain de temps et de facilité pour les salariés.» indique Pierre-Yves Roizot, CEO Mooncard.Sid-Ahmed Chikh-Bled, cofondateur de KillBills : «A propos defondée en mars 2016,est une plateforme intégrée de gestion des dépenses. Leader français de l’automatisation des dépenses en entreprise, elle propose une solution intégrée avec une carte entièrement sécurisée et paramétrable, une application de gestion et un moteur comptable. Mooncard est une solution SaaS et a déjà séduit plus de 6 000 entreprises en France et en Europe.Fondée en 2021 par Sid-Ahmed Chikh-Bled & Basile Fernandez, KillBills est une startup spécialisée dans la dématérialisationde tickets de caisse. KillBills a développé un service qui permet aux consommateurs de disposer automatiquement du détailde leurs achats directement sur leur espace bancaire. Sa mission est de proposer une alternative plus écologique au ticketde caisse papier. KillBills collabore aujourd’hui avec sept des principaux logiciels de caisse ainsi que deux banques. Plus

