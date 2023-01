MoneyTrack lève près de 2 M€ pour accélérer son développement en Europe

Créée en 2018, la start-up MoneyTrack a développé la seule plateforme de tiers payant santé permettant le contrôle en temps réel des garanties des assurés et la prise en charge des frais de santé dès le 1er euro. Ce nouveau financement va lui permettre de structurer et d’industrialiser son développement pour accélérer son activité sur le marché de l’assurance santé en France et à l’international.



MoneyTrack, la start-up qui révolutionne le paiement dirigé dans le secteur de la santé



MoneyTrack a développé une plateforme innovante basée sur la blockchain pour digitaliser, sécuriser et contrôler les flux de paiement entre le financeur, les partenaires et le bénéficiaire. Pour cela, elle s’appuie notamment sur des « smart contracts » (ou contrats numériques) qui assurent le respect des règles de dépense de façon sécurisée.



La start-up met à la disposition des complémentaires santé un moyen de paiement entièrement sécurisé permettant aux assurés d’éviter l’avance de frais. Ainsi, l’application de paiement mobile MoneyTrack améliore l’expérience client des assureurs, réduit drastiquement les coûts de gestion des factures de médecine de ville et les risques de fraude, tout en respectant le contrôle de l’indemnisation au prix du marché.



Des financements successifs au service de la croissance de MoneyTrack en France



Après plusieurs levées de fonds d’un montant total de 5,4 millions d’euros, MoneyTrack n’a cessé de se développer et est devenue la start-up du marché spécialisée dans le paiement dirigé dans le secteur de la santé.



Après de nombreux mois de R&D, elle entre dans une nouvelle étape d’accélération, et d’industrialisation de sa croissance avec pour objectif le déploiement à grande échelle sur le territoire national de son offre MoneyTrack Santé. Pour cela, elle bénéficie de l’intégration en 2022 de sa solution au sein de grands acteurs du secteur de l’assurance santé.



La start-up accompagne aujourd’hui une quinzaine de clients assureurs comme MGEN, et a noué des partenariats stratégiques avec des entreprises développant des systèmes d’information ou des délégataires de gestion de frais de santé tels que Viamedis, Assia, Tessi, ou Cleva (Inetum) représentant un potentiel de plus de 25 millions d’assurés.



MoneyTrack à la conquête du marché international



Grâce à ce nouveau tour de table MoneyTrack entend accélérer le déploiement de son offre en France et à l’international. En effet, si la start-up accompagne aujourd’hui une quinzaine d’assureurs à l’échelle nationale elle souhaite accroître son activité sur le marché de l’assurance santé internationale (IPMI) grâce à un réseau de plus de 500 praticiens en Europe.



Ainsi, après son lancement, au début de l’année, en Espagne et au Portugal pour les assurés de Swisslife, Moneytrack poursuit l’extension de son réseau d’acceptation pour accompagner ses clients en Italie, en Allemagne, au Benelux et au Royaume-Uni.



L’avance de frais, le délai de traitement des remboursements de factures sont les axes d’amélioration identifiés sur ce marché en forte croissance, représentant plus de 80 % des appels entrants dans les centres de gestion des assureurs.



Christophe Doré, fondateur et CEO de MoneyTrack



« Le secteur de l’assurance santé est marqué par une considérable transformation numérique, confirmée par les attentes des clients dont les parcours digitaux ont été accélérés par la récente crise sanitaire. On observe deux enjeux majeurs chez les assureurs : la nécessité d’améliorer le parcours assuré par le lancement de nouveaux services digitaux tout en diminuant significativement les coûts de gestion pour rester compétitif.



En positionnant notre solution innovante de paiement au cœur de la relation assureur / assuré / professionnel de santé, MoneyTrack répond précisément à ces deux points, tout en bénéficiant des atouts des technologies modernes que sont les smart-contracts et les outils mobiles.



Ces derniers mois nous ont permis d’intégrer MoneyTrack dans les back office du marché et de nous ouvrir à un potentiel immense d’assurés, tant en France qu’à l’international.

Nous entrons dans une phase de déploiement à grande échelle, dont la recapitalisation de l’entreprise permettra l’industrialisation ».



À propos de MoneyTrack :

Créée en 2018, MoneyTrack est la start-up spécialiste du paiement dirigé. MoneyTrack s’appuie sur la technologie blockchain pour digitaliser, sécuriser et contrôler les flux de paiement, dont les applications sont vastes : indemnisation d’assurance, crédit à la consommation, subventions publiques fléchées …

Grâce à sa plateforme développée en partenariat avec la recherche académique (INRIA, Pôle Universitaire Leonard de Vinci), les entreprises (des domaines de l’assurance et de la banque), les collectivités territoriales ou les institutions pourront verser de l’argent à des individus qui le dépensent sous condition au sein d’un réseau de partenaires authentifiés.

L’entreprise a levé 7,3 millions d'euros depuis sa création et compte aujourd’hui 25 collaborateurs.

MoneyTrack a été labellisée par le pôle de compétitivité Finance Innovation et sélectionnée par PwC pour intégrer la promotion des 10 start-up du programme Scale Insurance 2021.



Chiffres clés de MoneyTack :

• Création en 2018

• 7,4 millions d’euros levés depuis sa création

• 25 collaborateurs

• 15 clients assureurs

• 1,5 million de revenus annuels récurrents