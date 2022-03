Moncey Avocats conseille Apax Partners dans sa prise de participation majoritaire dans le groupe CEME

Apax Partners succède à Azulis Capital, actionnaire majoritaire depuis 2014, aux côtés de Société Générale Capital Partenaires et BNP Paribas Développement, investisseurs historiques qui se réengagent dans l’opération.



Le groupe CEME est une entreprise nationale de référence pour le génie électrique, climatique et la maintenance qui intervient dans les projets et les services liés à l’efficacité énergétique et au confort thermique pour le secteur tertiaire, les industriels, les collectivités et les particuliers.



CEME emploie 700 collaborateurs à travers un réseau de 22 agences et antennes en France. Avec 125 M€ de chiffre d’affaires, 1 600 projets effectués en 2021 et plus de 800 clients, il est un acteur indépendant national majeur du secteur de l’énergie.



La transaction permettra à la société de poursuivre sa croissance organique et d’accélérer sa stratégie de croissance externe, en appui de son développement en régions et d’expertises complémentaires (maintenance, automatismes, courant faible, efficacité énergétique et énergies renouvelables).



La finalisation de l’opération reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence.

Apax Partners était conseillé par une équipe de Moncey Avocats composée de :

- Guillaume Giuliani et Marie-Victoire James, associés, Eléonore Coquerel, Alix Auclair et Bonnie Brenier, collaboratrices en corporate.

- David Malamed, associé, Jonathan Devillard et David Maréchal, collaborateurs en financement.

- Frédéric Bosc, associé, Mathilde Cotillon, collaboratrice, en structuration fiscale.

- Anastasia Fleury, counsel en droit social pour la partie due diligence sociale.



