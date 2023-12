Accueil Envoyer Imprimer Partager Mon Petit Placement et Le Pot Commun s’associent pour faciliter l’investissement pour enfant Mon Petit Placement et Le Pot Commun ont décidé de s’associer pour lancer un cadeau insolite : la première cagnotte capable de se transformer en investissement d’avenir. L’idée ? Permettre à tous les proches d’un enfant de « cagnotter » sur le site du Pot Commun, afin que les parents puissent ensuite ouvrir une assurance-vie pour leur enfant chez Mon Petit Placement. Il s’agit de la première offre de ce genre sur le marché.

D’un point de vue juridique, l’investissement pour enfant est concentré entre les mains des parents. Les proches (grands-parents, parrains, marraines, oncles, tantes, amis, etc.) de l’enfant ne peuvent pas participer facilement à l’effort financier.



Autre problème, les parents privilégient massivement le livret A, qui n’est pas la solution la plus appropriée pour préparer l’avenir des enfants et « investir » pour eux, ce que permet une assurance-vie.



Mon Petit Placement x Le Pot Commun : des synergies communes

Le rapprochement entre Mon Petit Placement et Le Pot Commun vise justement à lever ces différents freins autour de l’investissement pour enfant que sont l’impossibilité pour les proches d’y participer activement, même si les parents n’en ont pas les moyens, et le recours actuellement massif au Livret A, qui n’est pas adapté aux investissements de ce type.



L’assurance-vie, en tant que solution de placement de long terme, offre quant à elle des possibilités de performances bien plus importantes qu’un livret A, permettant réellement de constituer un capital pour la majorité de l’enfant.



En créant cette nouvelle offre, Mon Petit Placement et Le Pot Commun souhaitent associer leurs deux marques pour créer un nouvel usage. Il s’agit d’une rencontre entre deux histoires entrepreneuriales fortes (et animées), entre deux acteurs souhaitant poser de nouvelles briques au sein d’un univers financier appelé à évoluer.



Étape 1 : permettre à l’ensemble des proches de l’enfant de « cagnotter » sur Le Pot Commun



Le proche de l’enfant créé la cagnotte sur le site du Pot Commun en sélectionnant la catégorie « Mon Petit Placement »

Les proches de l’enfant (famille élargie, amis, etc.) abondent librement la cagnotte

Une fois la cagnotte fermée, l’argent est transféré auprès de mon Petit Placement

NB : si le créateur de la cagnotte n’est pas le représentant légal de l’enfant, il « offre » la cagnotte au représentant légal afin que celui-ci puisse investir pour son enfant

Étape 2 : ouvrir une assurance-vie pour enfant chez Mon Petit Placement



Les parents ouvrent une assurance-vie Mon Petit Placement dédiée aux enfants

L’argent est disponible à tout moment Simulateur disponible sur monpetitplacement.fr



« Fidèles à notre volonté de rendre cet univers de l'investissement toujours plus accessible et simple, nous sommes très heureux de ce partenariat avec Le Pot Commun. Il permet non seulement aux parents, mais également aux proches des enfants de les aider à préparer et anticiper leurs projets de demain », précise Thomas Perret, président et fondateur de Mon Petit Placement.



“Depuis la création du Pot commun, nous avons toujours eu à coeur de simplifier l’achat de cadeaux à plusieurs et faciliter au mieux la vie de nos utilisateurs : pour que le plaisir d’offrir reste un plaisir et ne devienne pas une contrainte. En tant que co-fondateur, mais aussi en tant que papa de deux petits mecs, je suis très fier de ce partenariat avec Mon petit placement, qui permet concrètement à toute la famille et aux proches de placer de l’argent pour l’avenir de nos enfants.”, Ghislain Foucque, Co-fondateur du Pot commun









À propos de Mon Petit Placement

Créée en 2017 par Thomas Perret et Thibault Jaillon, Mon Petit Placement est une fintech lyonnaise visant à démocratiser l’investissement financier auprès des particuliers. Mon Petit Placement permet à ses utilisateurs d'accéder à des produits financiers haut de gamme et les accompagne de manière personnalisée dans leur stratégie d'investissement, à travers une interface simple et ludique, et des conseillers financiers disponibles 7j/7. Mon Petit Placement propose 4 portefeuilles d'investissement et 7 placements thématiques et responsables. Adossée à GENERALI et APICIL, Mon Petit Placement compte aujourd’hui 25 000 clients et 115 000 millions d’euros d’encours sous gestion.

Monpetitplacemen.fr





Mon Petit Placement, SAS située au 13 Chemin du Saquin 69130 Ecully, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°831051453, est un intermédiaire en Assurance, Banque et Finance, membre de l’Anacofi (agréé par l’AMF) et immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 17005501 en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF) et Courtier d’assurance ou de réassurance (COA). Mon Petit Placement propose des investissements en assurance vie en unités de comptes.



A propos de Le Pot Commun

Fondé fin 2011 par trois cousins marseillais, Le Pot Commun a rapidement séduit les français. Avec plus de 12 millions d’utilisateurs en 2022, le site s’impose désormais comme l’acteur référent des cagnottes en ligne.

Ce succès s’explique par sa praticité, ses fonctionnalités, son ergonomie mais aussi et surtout par la priorité qui est donnée à toujours satisfaire ses utilisateurs, comme en témoigne son excellente note sur TrustPilot.

Depuis 2023, la plateforme appartient à la société UNTY, toujours dirigée par deux des cousins fondateurs : Ghislain Foucque, Adrien Soucachet et Mohamed Chekir, associé et ancien salarié du pot commun.

