Mon Livret C propose ses solutions d’investissement en crypto-actifs aux professionnels de la gestion patrimoniale En plein développement, la startup lyonnaise fait évoluer son offre et entend devenir l’un des acteurs de référence sur le marché de la gestion d'actifs numériques.

Mon Livret C, startup lyonnaise ayant développé une expertise dans la production de solutions d’investissement en crypto-actifs, annonce désormais spécialiser son offre auprès des professionnels de la gestion patrimoniale (CGP, Family Offices, Groupements…) . La société, qui boucle actuellement une première levée de fonds auprès d'investisseurs privés, souhaite ainsi renforcer son positionnement innovant et s’adresser directement à un marché friand de solutions d’investissement différenciantes.



Mon Livret C propose une nouvelle classe d’actifs aux professionnels de la gestion patrimoniale



« En l’espace de quelques années, les crypto-actifs ont gagné leurs lettres de noblesse et ont prouvé leur capacité à être une solution de placement sur le long terme. En France, 8% de la population a déjà investi dans les crypto-actifs et 30% envisage de le faire. Plus que jamais, les investisseurs attendent de leurs conseils financiers des solutions pour s’exposer à cette nouvelle classe d’actifs financiers. Pour cela, ces derniers ont besoin de partenaires fiables, proposant des produits simples, performants et régulés. C’est là que Mon Livret C intervient» explique Roméo Poncet-Labouche, Co-Fondateur de Mon Livret C.



Créée début 2021 à Lyon, Mon Livret C s’est fait une spécialité de fournir des solutions d’investissement en crypto-actifs aux professionnels de la gestion financière. La société s’appuie pour cela sur une forte expertise du marché (des professionnels de l’écosystème, spécialisés sur la gestion des risques et l’optimisation des positions clients, constituent une “salle de marché” interne), un statut d’acteur régulé (la société est enregistrée PSAN et PSP auprès de l’AMF et de l’ACPR), des processus simples (souscription digitalisée, suivi des positions clients) et une approche pédagogique, tournée vers la formation et la proximité avec ses partenaires.

Les produits proposés, accessibles sous la forme de mandats de gestion, sont au nombre de trois :



- Un livret d’épargne, rémunéré à 4,2% et basé sur des crypto-actifs stables (stablecoins) ;

- Un portefeuille DCA, dans lequel une même somme est investie tous les mois sur une allocation de crypto-actifs spécifiques. Cette technique, très efficace sur le long-terme, permet à l’investisseur de lisser son niveau d’entrée sur le marché et de se préserver de sa volatilité ;

- Plusieurs portefeuilles diversifiés, constitués d’actifs stables et d’autres plus dynamiques, alloués en fonction des objectifs financiers de chaque client.



La société se démarque notamment par sa faculté à travailler directement avec des monnaies fiduciaires comme l’euro (l’investissement ne se fait donc pas en crypto-actifs) et à couvrir certains de ses produits contre le risque de change lié à la variation des cours de l’euro et du dollar. Une première sur le marché français.



« Nous avons construit notre offre avec l’idée qu’elle soit variée et personnalisée, mais toujours simple d'accès. Certains de nos portefeuilles proposent un rendement continu, d’autres sont plus risqués mais potentiellement plus performants, d’autres encore permettent une exposition dans la durée…. Nos produits correspondent à tous types d’investisseurs, et c’est l’assurance pour nos partenaires de répondre aux problématiques de leurs clients » explique Mathieu Charret Co-Fondateur de Mon Livret C.



Mon Livret C propose de la formation gratuite pour accompagner les professionnels



Les actifs numériques constituent désormais une classe d’actifs à part entière. Une classe d’actifs susceptible d’impacter le secteur de la gestion patrimoniale… et d’y susciter des opportunités.



En prouvant leur potentiel puis leur résilience depuis plus de dix ans, les crypto-actifs ont dépassé le stade de simple bulle ou attraction de passage. Le secteur s’est structuré, institutionnalisé, et surtout, a gagné en visibilité.



D’ici fin novembre, Mon Livret C mettra en ligne une série de 30 vidéos de formations gratuites en modules courts, toutes présentées par leur équipe d’experts. Celles-ci, accompagnées d’un support écrit plus détaillé et argumenté, auront pour objectif de répondre aux principales questions posées par les professionnels de la gestion patrimoniale (quels actifs proposer aux clients ? quelle fiscalité s’applique ? quel partenaire choisir ? quels risques analyser ? etc.).



Ainsi, Mon Livret C souhaite jouer un rôle pédagogique auprès de son marché, pour lui permettre de mieux appréhender une classe d'actifs qui reste difficile d’accès mais semble promise à un rôle de plus en plus majeur dans toute stratégie d’investissement.



Mon Livret C en quelques chiffres / dates clés :

● Création en mars 2021 ;

● Incubé auprès d’emlyon et du HUB612 ;

● Enregistré PSAN auprès de l’AMF en mai 2022 ;

● 10 collaborateurs actuels ;

● 20 partenaires actifs, 100 visés d’ici l’année prochaine.



A propos de Mon Livret C :

Créée en mars 2021 à Lyon par Mathieu Charret et Roméo Poncet-labouche, Mon Livret C est une startup spécialisée dans la production de solutions d’investissement en crypto-actifs, pour le compte de professionnels de la gestion patrimoniale. Son objectif est de proposer aux CGPI, Family Offices et autres Fintechs du secteur de l’épargne, en marque grise, tous les outils nécessaires pour proposer une nouvelle classe d’actifs à leurs clients. La start-up, qui étoffe actuellement ses équipes, a déjà séduit une vingtaine de partenaires et espère bien multiplier ce chiffre par cinq en un an.

La startup est incubée au sein du HUB612, accélérateur spécialisé dans l’accompagnement de start-up Fintech, ainsi qu’à l’emlyon.

https://www.monlivretc.com/



