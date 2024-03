Mollie officialise le lancement de Mollie Capital

Mollie Capital est un service de financement des entreprises entièrement intégré. Les clients éligibles peuvent demander des avances de fonds allant jusqu’à 100 000 € suivant divers facteurs, y compris leur historique de transactions avec Mollie. Ils peuvent facilement demander des fonds via le tableau de bord Mollie en quelques clics et dans la plupart des cas, les fonds seront disponibles dans les 24 heures. Les remboursements sont automatiquement prélevés sur une partie des ventes quotidiennes et des frais uniques fixes sont facturés.



Des recherches, dont une étude de la Banque centrale européenne consacrée à l’accès des PME au financement*, ont montré que les jeunes entreprises innovantes accèdent difficilement à des liquidités supplémentaires. Les PME actives dans le secteur du e-commerce sont ralenties car elles sont dans l'impossibilité d'acheter des stocks, de financer des campagnes marketing ou d'investir dans l'expansion de l'entreprise.

Mollie Capital est une alternative intéressante au financement traditionnel qui permet aux clients de Mollie d’atteindre leurs objectifs de croissance. Cela permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité, l'ensemble du processus de financement étant géré sur la même plateforme que celle où les clients perçoivent leurs revenus.



« Mollie Capital est un lancement de produit important pour Mollie. Il s’agit de la première étape de notre transformation en fournisseur de services financiers. De plus, ce lancement s’aligne sur notre objectif d’aider les petits et moyens commerçants à être compétitifs. Chez Mollie, nous croyons au succès des PME et voulons les aider à se développer. Vu les démarches longues et fastidieuses nécessaires pour obtenir un financement, les PME sont souvent mal servies par les grandes banques. Mollie Capital veillera à ce qu’elles puissent accéder à un financement simple, rapide et modulable dont elles ont besoin pour se développer. » s’enthousiasme Philippe Daly, Vice-Président de Mollie France.



Avant le lancement en France, Mollie Capital a été proposé aux clients de Mollie en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume Uni.

L'un des premiers clients a été Tom Kapitein de Glamour your Hair, qui a profité du service de financement professionnel entièrement intégré. Il explique : « Mollie Capital a transformé la manière dont les PME en plein développement accèdent au financement. Comme les remboursements sont automatiques, il n’est plus nécessaire de planifier les remboursements ou de s’inquiéter des retards de paiement. Nous pouvons nous concentrer pleinement sur la croissance de notre activité. »