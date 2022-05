Mise en place d’un CSE, comment faire ? Depuis 2018, le CSE s’est formé pour regrouper plusieurs institutions du personnel au sein d’une entreprise. Comment le mettre en place ?

Comment mettre en place un CSE ? Quand et avec qui ?



Lorsqu’une entreprise franchit la barre des 11 salariés, il devient purement obligatoire de mettre en place un CSE, à savoir un comité social et économique, visant à améliorer les conditions de travail, intrinsèquement la productivité et plus récemment, la qualité de vie au travail. De plus, le CSE peut grâce à certaines actions, chercher à améliorer la vie des employés en dehors de leur lieu de travail en leur permettant l’accès à certaines manifestations ou des réductions sur un grand nombre de loisirs.



Lorsqu’une entreprise dépasse les 11 salariés, comment mettre en place un CSE ? Qui doit entreprendre les démarches ?



Quels sont les avantages d’un CSE ?



Dans la plupart des entreprises où les délégués élus du CSE font un travail de qualité, les avantages du CSE sont nombreux. Dans un premier temps, ils permettent un dialogue quasi-constant sur les inquiétudes et éventuelles demandes des salariés et l’employeur. Tout en prenant en compte les besoins des salariés, le comité directeur échange avec le CSE pour améliorer parfois la sécurité, la qualité de vie au travail et de ce fait, la productivité. Depuis plusieurs années, il fut enfin prouvé que la productivité au travail dépendait fortement du confort des employés. Le CSE y contribue grandement par ses actions auprès de l’employeur et inversement.



Plus encore, un CSE va contribuer à la qualité de vie de manière générale des employés de l’entreprise. Ce qui est désormais un nouveau « comité d’entreprise » va grâce à des partenariats et parfois des investissements ciblés, permettre aux salariés de profiter de locations de vacances, d’accès à des manifestations à faible coût ou tout autre amélioration pour le bien-être des personnes et de leurs familles. Ces grandes avancées sociales peuvent intervenir grâce aux



Comment mettre en place un CSE dans une entreprise de moins de 50 salariés ?



Pour mettre en place le CSE, l’employeur doit mettre en place des élections, prévues par un protocole d’accord discuté au préalable avec les organisations syndicales de l’entreprise. Une fois la barre des 11 salariés présents sur une durée minimale de 12 mois, ces élections deviennent obligatoires, en lien avec la création du comité.



Chaque employé est en droit de se présenter à la tête du CSE ou sur une liste prévue à cet effet. Une fois la date du scrutin connue et annoncée par l’employeur lui-même, les salariés (dans les entreprises de 11 à 20 salariés) disposent de 30 jours pour se présenter officiellement.



Par la suite, un PAP (protocole d’accord pré-électoral) se doit d’être mis en place en accord entre les syndicats et l’employeur pour définir les règles précises de l’élection. En fonction des domaines d’activités et du nombre exact d’employés, les mentions obligatoires peuvent diverger.



Comment mettre en place un CSE dans une entreprise de plus de 50 salariés ?



Globalement, les méthodes d’élection et de mise en place d’un CSE au sein d’une entreprise de plus de 50 salariés suivent le même principe qu’au sein des entreprises de moins de 49 salariés. Selon une certaine logique, les entreprises enchaînent les embauches et possèdent généralement, déjà un CSE lorsqu’elles dépassent la barre des 50 salariés.



De ce fait, les élections sont également tenues tous les 4 ans au sein de l’entreprise mais il est évident que le CSE possède un poids beaucoup plus important au sein de ces organisations de plus de 50 employés. Participant aux décisions sur la gestion économique de l’entreprise et sur le fonctionnement même de celle-ci, le CSE est également tenu de tenir un budget de fonctionnement et d’un budget destiné aux activités sociales et culturelles. Si c’est souvent le cas au sein des petites entreprises, l’obligation devient réelle dès lors que l’on dépasse les 50 salariés.

