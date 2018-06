Microsoft et Saxo Bank s’associent afin de proposer l'intégralité de la technologie Saxo Bank sur Microsoft Cloud.

En s’associant à Microsoft, Saxo Bank se positionne à la pointe des solutions cloud dans le secteur financier.



En tant que spécialiste des technologies financières autour du commerce et de l'investissement multi-actifs, Saxo Bank dessert des clients dans plus de 170 pays avec un accès à des investissements sur les marchés de capitaux mondiaux. Saxo Bank met également sa plateforme à disposition en marque blanche à d'autres banques et courtiers. Ils peuvent ainsi tirer parti de la technologie de Saxo Bank et ses accès aux marchés mondiaux des capitaux.



Aujourd'hui, Saxo Bank soutient plus de 120 partenariats en marque blanche dans le monde. Grâce à sa technologie unique de trading et d'investissement, Saxo Bank facilite l'accès à plus de 35 000 instruments financiers répartis sur plusieurs classes d'actifs. S’associer à Microsoft Cloud permet de garantir l'évolutivité, la flexibilité et la sécurité de l'infrastructure numérique.



« La technologie est depuis toujours au cœur de notre action. Elle nous permet de démocratiser le trading et l'investissement en ligne, en fournissant aux investisseurs les mêmes outils professionnels et le même accès au marché que les gestionnaires de fonds et les grandes institutions financières. » déclare Thomas Jégu, Président de Saxo Banque France. « L'avenir des services financiers repose sur le cloud et, en partenariat avec Microsoft, nous façonnons cet avenir. Aujourd’hui, nous sommes pionniers dans la conception de solutions financières basées sur le cloud. Grâce à notre partenariat avec Microsoft, nous restons plus que jamais à l’avant-garde de la révolution numérique, toujours au bénéfice de nos clients. »



Une plate-forme fiable est le minimum nécessaire pour l'exécution des services financiers dans le cloud. Les organisations - comme Saxo Bank - qui se développent continuellement pour rester à la pointe de la technologie deviendront les leaders numériques du futur et conserveront leur avantage concurrentiel.



« Nous sommes ravis de collaborer avec Saxo Bank, qui est à la pointe des technologies financières, pour construire ensemble l'avenir du trading et de l’investissement. Notre partenariat permettra, en toute sécurité et confidentialité, d’exploiter les données, et donc, de mieux servir les clients » ajoute Judson Althoff, vice-président exécutif, Worldwide Commercial Business, Microsoft.



Enfin, Kim Fournais, fondateur et PDG de Saxo Bank déclare : « Nous sommes fiers d'innover avec Microsoft et nous sommes impatients de travailler avec des partenaires clés, tels que les régulateurs, afin de poursuivre l’évolution des solutions cloud et de soutenir les normes réglementaires qui encadrent l’industrie financière. Dès ses débuts, nous avons mis internet au cœur de notre approche, notamment en lançant dès 1998 l’une des premières plateformes d’investissement en ligne. C’est depuis cette époque que nous travaillons avec Microsoft. Notre partenariat avec Microsoft est l’aboutissement de deux décennies d’innovation et de confiance mutuelle. »



