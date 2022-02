Metavers : HighCo VENTURI s’installe dans Decentraland

Se promener dans un monde virtuel, y interagir via son avatar, et bientôt y faire ses achats… c’est le pari que fait le Groupe HighCo via sa filiale HighCo VENTURI.







Avec cet investissement l’entreprise souhaite préempter ce nouveau « territoire » afin d’accompagner les marques et les distributeurs qui pourront bientôt proposer une nouvelle expérience totalement immersive à leurs clients.



HighCo VENTURI se positionne comme le pionnier du web3 au service de ses clients marques et retailers

Persuadé que le



Aujourd’hui, l’expérience et le parcours client sur les sites internet classiques sont limités, et les consommateurs y passent le moins de temps possible. Les marques et les retailers doivent donc continuer d’innover afin de rester pertinents dans l’expérience qu’ils proposent à leurs clients. Grâce à l’expertise de pointe développée par son start-up studio HighCo VENTURI, le Groupe HighCo est désormais en capacité d’accompagner ses clients sur des opérations réalisées avec des cryptomonnaies, qui nécessitent d’être particulièrement vigilant afin d’éviter toute erreur ou détournement d’actif.



« L’achat d’un terrain et la construction d’un bâtiment dans le metavers présente un défi pour une entreprise côtée comme HighCo, nous avons en particulier dû mettre en place des procédures comptables pour gérer des cryptomonnaies et des biens sur la blockchain ainsi qu’une sécurisation de la propriété de notre acquisition. Nous avons pu identifier les risques et les précautions à prendre pour garantir une sécurité optimale des investissements dans un univers parfois comparé au « far West ». Nous avons acquis un véritable savoir-faire sur ces sujets qui nous permet d’accompagner nos Clients qui voudraient avoir une démarche similaire. » déclare Thibault Lecerf, CEO d’HighCo VENTURI, filiale du Groupe HighCo.



« Pour ce projet, nous avons fait appel à notre filiale HighCo VENTURI, qui étudient ces problématiques depuis quelques mois déjà. Grâce à leur expertise, nous sommes désormais en capacité d’accompagner nos clients dans l’univers encore complexe et méconnu du web3 et des cryptomonnaies afin de leur faire prendre un avantage décisif pour l’avenir. En effet, nous sommes persuadés que le web3 représente le futur du commerce, grâce à la proposition d’une expérience totalement immersive. » conclut Didier Chabassieu, président du Directoire du Groupe HighCo.



A propos d’HighCo VENTURI

Créé début 2020 par le Groupe HighCo, HighCo VENTURI a pour ambition de créer les start-up retailtech de demain. Le start-up studio imagine, conçoit et lance des solutions technologiques pionnières sur l’expérience et le comportement d’achat, à destination des marques et des retailers. Appuyé par le groupe HighCo et doté d’une équipe d’experts pluridisciplinaires, HighCo Venturi applique une méthodologie éprouvée et constitue un soutien fort pour les dirigeants et équipes de ces nouvelles entreprises à fort potentiel. Doté d’un investissement de 10 millions d’euros, HighCo Venturi a pour ambition de compter 5 start-up retailtech réussies d’ici 2025.

highco.com

En effet, HighCo VENTURI, start-up studio du Groupe HighCo et fer de lance de l’innovation au sein du Groupe, investit dans l’achat d’un bâtiment virtuel sur la plateforme Decentraland.Avec cet investissement l’entreprise souhaite préempter ce nouveau « territoire » afin d’accompagner les marques et les distributeurs qui pourront bientôt proposer une nouvelle expérience totalement immersive à leurs clients.HighCo VENTURI se positionne comme le pionnier du web3 au service de ses clients marques et retailersPersuadé que le métavers , et en particulier Decentraland, sera un lieu privilégié du commerce de demain, HighCo a décidé d’investir dans l’achat d’un premier bâtiment virtuel sur la plateforme. Le Groupe montre ainsi sa volonté de proposer des solutions toujours plus innovantes à ses clients. En effet, les clients d’HighCo pourront tester l’expérience du métavers par le biais de pop-up stores virtuels hébergés sur le terrain d’HighCo. S’ils veulent aller plus loin, HighCo VENTURI est en mesure de proposer un accompagnement à l’achat de bâtiments en propre aux clients du Groupe, mais aussi une animation de cet espace en lien avec les possibilités offertes par Decentraland.Aujourd’hui, l’expérience et le parcours client sur les sites internet classiques sont limités, et les consommateurs y passent le moins de temps possible. Les marques et les retailers doivent donc continuer d’innover afin de rester pertinents dans l’expérience qu’ils proposent à leurs clients. Grâce à l’expertise de pointe développée par son start-up studio HighCo VENTURI, le Groupe HighCo est désormais en capacité d’accompagner ses clients sur des opérations réalisées avec des cryptomonnaies, qui nécessitent d’être particulièrement vigilant afin d’éviter toute erreur ou détournement d’actif.« L’achat d’un terrain et la construction d’un bâtiment dans le metavers présente un défi pour une entreprise côtée comme HighCo, nous avons en particulier dû mettre en place des procédures comptables pour gérer des cryptomonnaies et des biens sur la blockchain ainsi qu’une sécurisation de la propriété de notre acquisition. Nous avons pu identifier les risques et les précautions à prendre pour garantir une sécurité optimale des investissements dans un univers parfois comparé au « far West ». Nous avons acquis un véritable savoir-faire sur ces sujets qui nous permet d’accompagner nos Clients qui voudraient avoir une démarche similaire. » déclare Thibault Lecerf, CEO d’HighCo VENTURI, filiale du Groupe HighCo.« Pour ce projet, nous avons fait appel à notre filiale HighCo VENTURI, qui étudient ces problématiques depuis quelques mois déjà. Grâce à leur expertise, nous sommes désormais en capacité d’accompagner nos clients dans l’univers encore complexe et méconnu du web3 et des cryptomonnaies afin de leur faire prendre un avantage décisif pour l’avenir. En effet, nous sommes persuadés que le web3 représente le futur du commerce, grâce à la proposition d’une expérience totalement immersive. » conclut Didier Chabassieu, président du Directoire du Groupe HighCo.A propos d’HighCo VENTURICréé début 2020 par le Groupe HighCo, HighCo VENTURI a pour ambition de créer les start-up retailtech de demain. Le start-up studio imagine, conçoit et lance des solutions technologiques pionnières sur l’expérience et le comportement d’achat, à destination des marques et des retailers. Appuyé par le groupe HighCo et doté d’une équipe d’experts pluridisciplinaires, HighCo Venturi applique une méthodologie éprouvée et constitue un soutien fort pour les dirigeants et équipes de ces nouvelles entreprises à fort potentiel. Doté d’un investissement de 10 millions d’euros, HighCo Venturi a pour ambition de compter 5 start-up retailtech réussies d’ici 2025.highco.com

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > BNY Mellon va intégrer les solutions Chainalysis pour garantir la conformité des cryptomonnaies Bybit to Launch USDC Perpetual Contracts Pocket Network Becomes Primary Infra Provider To Decentralize Fuse's Open-Source Financial Blockchain