Accueil Envoyer Imprimer Partager Metacade obtient un score parfait de 99/99 sur DEX Tools tout en continuant à bénéficier du soutien des investisseurs (Article Sponsorisé) La plateforme décentralisée d'analyse du marché des crypto-monnaies DEX Tools a attribué à Metacade un score parfait de 99/99, ce qui en fait l'un des projets cryptos les plus dignes de confiance. Maintenant, son token MCADE est disponible sur les échanges de crypto-monnaies comme Uniswap et Bitmart pour que les traders et les investisseurs puissent l'acheter. (Article Sponsorisé)





Comment fonctionne DEX Tools ?

DEX Tools est un écosystème qui fournit des informations sur tous les marchés des crypto-monnaies en comparant deux paires de tokens sur plusieurs blockchains et produits DeFi. DEX Tools intègre les données de blockchain dans une interface utilisateur unique afin de fournir aux investisseurs un rapport complet sur leurs transactions et la performance du marché des crypto-monnaies au sens large.

DEX Tools jouit de la confiance des traders DeFi du monde entier et est considéré à la fois comme une norme industrielle et un espace innovant sur les marchés des crypto-monnaies. Plus la note d'une plateforme est élevée, plus la qualité et la sécurité de l'outil sont bonnes. Cela en fait une opportunité intéressante pour les investisseurs et les traders à la recherche de nouvelles entreprises de crypto-monnaies.



Qu'est-ce que Metacade ?



La possession du token MCADE permet l'accès à la grande gamme de fonctionnalités de Metacade tout en profitant de l'utilité étendue intégrée dans la coin. Une partie de cette utilité réside dans le système de récompenses complet de la plateforme, qui va au-delà de la capacité P2E habituelle. Par exemple, les utilisateurs peuvent obtenir des récompenses chaque fois qu'ils publient du contenu social sur le hub par le biais de critiques de jeux, de partage d'alpha et de participation à des chats en direct et à des forums.

Les traders et les investisseurs en crypto-monnaies aiment la gouvernance dirigée par la communauté car elle constitue un thème central des idéaux qui sous-tendent la décentralisation Web3. La transition de Metacade vers une organisation autonome décentralisée d'ici 2024 verra Metacade devenir une plateforme entièrement dirigée par la communauté. Metacade a fait l'objet d'un audit CertiK rigoureux qui a vérifié l'identité de l'équipe et le codage de la plateforme afin d'en garantir la qualité et la sécurité. Par ailleurs, le plan exceptionnel du projet dans son



Comment fonctionne MCADE ?

MCADE offre une utilité importante tout en orientant les droits de gouvernance vers la communauté. De plus, le token est la monnaie principale qui alimente l'écosystème de Metacade, c'est-à-dire le système complet de récompenses, la fourniture d'un moyen d'échange pour toutes les transactions sur la plateforme, l'achat de merchs, et l'accès à des jeux payants.

Pour préserver la valeur des tokens MCADE, Metacade a limité l'offre globale totale à 2 milliards, garantissant que les DEX ne sont pas saturés par des coins MCADE non désirées, ce qui ferait baisser le prix du MCADE. L'excellente tokenomic est un autre élément du plan passionnant et attrayant qui contribue à la note parfaite de Metacade sur DEX Tools.

Pour illustrer le niveau croissant d'utilité et de gouvernance disponible pour les détenteurs de coins MCADE, le programme phare Metagrants de la plateforme est essentiel. Conçu pour encourager les nouveaux développeurs à soumettre leurs idées de nouveaux jeux exclusifs à Metacade en échange d'un financement en crypto-monnaie pour soutenir leurs projets. Chaque idée est mise en commun et soumise au vote de la communauté MCADE de la plateforme. Les propositions qui reçoivent le plus de votes sont subventionnées et entrent en développement.

L'accent mis sur la communauté par Metagrants est un aspect crucial de la passation des pouvoirs de vote aux membres, conduisant l’adoption des utilisateurs à des niveaux sans précédent tout en attirant une base d'utilisateurs toujours croissante et en augmentant l'innovation dans le secteur GameFi à de plus hauts sommets.



Jusqu'où la MCADE peut-il aller ?

Le score parfait sur DEX Tools est l'une des nombreuses façons dont MCADE peut poursuivre son formidable parcours généré par sa presale qui a rapidement recueilli 16,4 millions de dollars. Au début du mois d'avril, le token a été listé sur Uniswap à 0,022 $, mais depuis, une cotation sur Bitmart a eu lieu et d'autres cotations sont imminentes, comme par exemple sur MEXC au début du mois de mai. Par conséquent, la demande à l'achat sur le MCADE va probablement augmenter.

Les analystes prévoient que cette demande ainsi que l'augmentation du nombre d'utilisateurs, l'évolution continue de la plateforme avec l'ajout de nouveaux jeux, et un système de récompenses leader sur le marché, feront évoluer le MCADE encore davantage. En conséquence, certains experts prévoient que MCADE atteindra 0,50 $ d'ici à la fin de 2023 et dépassera 2,50 $ d'ici à la fin de 2025.



MCADE est-il un bon investissement ?

L'obtention d'une note parfaite sur DEX Tools était un défi à relever et permet d'instaurer une confiance inestimable sur la plateforme, l'équipe de projet et les plans de Metacade. Il en résultera une confiance accrue de la part des investisseurs et une base de prix solide.

MCADE devrait être l'une des principales plateformes GameFi dans les mois et années à venir et prendre d'assaut le marché des jeux en crypto-monnaies. Avec la plateforme à ses débuts, et plusieurs nouvelles fonctions technologiques déployées plus tard cette année, il n’y a pas de limite pour cette coin de gaming blockchain passionnante. Il s'agit probablement de l'une des meilleures options d'investissement sur le marché des crypto-monnaies cette année.



Vous trouverez plus d'informations ici, notamment sur la manière d'acheter MCADE.

Ce score parfait sur DEX Tools a stimulé Metacade alors qu'il continue de prendre de l’importance au cours de son introduction précoce sur les échanges mentionnés ci-dessus, suite à son incroyable performance lors de son événement de presale rapidement fermée. Voici pourquoi les investisseurs continuent d'affluer vers ce nouveau token GameFi passionnant.DEX Tools est un écosystème qui fournit des informations sur tous les marchés des crypto-monnaies en comparant deux paires de tokens sur plusieurs blockchains et produits DeFi. DEX Tools intègre les données de blockchain dans une interface utilisateur unique afin de fournir aux investisseurs un rapport complet sur leurs transactions et la performance du marché des crypto-monnaies au sens large.DEX Tools jouit de la confiance des traders DeFi du monde entier et est considéré à la fois comme une norme industrielle et un espace innovant sur les marchés des crypto-monnaies. Plus la note d'une plateforme est élevée, plus la qualité et la sécurité de l'outil sont bonnes. Cela en fait une opportunité intéressante pour les investisseurs et les traders à la recherche de nouvelles entreprises de crypto-monnaies. Metacade vise à devenir un leader dans le secteur du GameFi, en prévoyant de créer la plus grande arcade de jeux P2E (play-to-earn) au monde. Il s'agira d'un lieu unique pour tout ce qui concerne les jeux, où les joueurs, les développeurs et les amateurs de crypto-monnaies pourront travailler en réseau et collaborer pour faire progresser le gaming crypto tout en s'adonnant à leur principale passion, le jeu. Pour atteindre son objectif de construire la plus grande communauté de jeu mondiale, Metacade élargira son attrait pour répondre à un large éventail d'intérêts de jeu, ce qui l'aidera à atteindre son marché total adressable (TAM) maximum.La possession du token MCADE permet l'accès à la grande gamme de fonctionnalités de Metacade tout en profitant de l'utilité étendue intégrée dans la coin. Une partie de cette utilité réside dans le système de récompenses complet de la plateforme, qui va au-delà de la capacité P2E habituelle. Par exemple, les utilisateurs peuvent obtenir des récompenses chaque fois qu'ils publient du contenu social sur le hub par le biais de critiques de jeux, de partage d'alpha et de participation à des chats en direct et à des forums.Les traders et les investisseurs en crypto-monnaies aiment la gouvernance dirigée par la communauté car elle constitue un thème central des idéaux qui sous-tendent la décentralisation Web3. La transition de Metacade vers une organisation autonome décentralisée d'ici 2024 verra Metacade devenir une plateforme entièrement dirigée par la communauté. Metacade a fait l'objet d'un audit CertiK rigoureux qui a vérifié l'identité de l'équipe et le codage de la plateforme afin d'en garantir la qualité et la sécurité. Par ailleurs, le plan exceptionnel du projet dans son whitepaper souligne l'engagement de l'équipe en faveur d'une prise de décision concise et détaillée.MCADE offre une utilité importante tout en orientant les droits de gouvernance vers la communauté. De plus, le token est la monnaie principale qui alimente l'écosystème de Metacade, c'est-à-dire le système complet de récompenses, la fourniture d'un moyen d'échange pour toutes les transactions sur la plateforme, l'achat de merchs, et l'accès à des jeux payants.Pour préserver la valeur des tokens MCADE, Metacade a limité l'offre globale totale à 2 milliards, garantissant que les DEX ne sont pas saturés par des coins MCADE non désirées, ce qui ferait baisser le prix du MCADE. L'excellente tokenomic est un autre élément du plan passionnant et attrayant qui contribue à la note parfaite de Metacade sur DEX Tools.Pour illustrer le niveau croissant d'utilité et de gouvernance disponible pour les détenteurs de coins MCADE, le programme phare Metagrants de la plateforme est essentiel. Conçu pour encourager les nouveaux développeurs à soumettre leurs idées de nouveaux jeux exclusifs à Metacade en échange d'un financement en crypto-monnaie pour soutenir leurs projets. Chaque idée est mise en commun et soumise au vote de la communauté MCADE de la plateforme. Les propositions qui reçoivent le plus de votes sont subventionnées et entrent en développement.L'accent mis sur la communauté par Metagrants est un aspect crucial de la passation des pouvoirs de vote aux membres, conduisant l’adoption des utilisateurs à des niveaux sans précédent tout en attirant une base d'utilisateurs toujours croissante et en augmentant l'innovation dans le secteur GameFi à de plus hauts sommets.Le score parfait sur DEX Tools est l'une des nombreuses façons dont MCADE peut poursuivre son formidable parcours généré par sa presale qui a rapidement recueilli 16,4 millions de dollars. Au début du mois d'avril, le token a été listé sur Uniswap à 0,022 $, mais depuis, une cotation sur Bitmart a eu lieu et d'autres cotations sont imminentes, comme par exemple sur MEXC au début du mois de mai. Par conséquent, la demande à l'achat sur le MCADE va probablement augmenter.Les analystes prévoient que cette demande ainsi que l'augmentation du nombre d'utilisateurs, l'évolution continue de la plateforme avec l'ajout de nouveaux jeux, et un système de récompenses leader sur le marché, feront évoluer le MCADE encore davantage. En conséquence, certains experts prévoient que MCADE atteindra 0,50 $ d'ici à la fin de 2023 et dépassera 2,50 $ d'ici à la fin de 2025.L'obtention d'une note parfaite sur DEX Tools était un défi à relever et permet d'instaurer une confiance inestimable sur la plateforme, l'équipe de projet et les plans de Metacade. Il en résultera une confiance accrue de la part des investisseurs et une base de prix solide.MCADE devrait être l'une des principales plateformes GameFi dans les mois et années à venir et prendre d'assaut le marché des jeux en crypto-monnaies. Avec la plateforme à ses débuts, et plusieurs nouvelles fonctions technologiques déployées plus tard cette année, il n’y a pas de limite pour cette coin de gaming blockchain passionnante. Il s'agit probablement de l'une des meilleures options d'investissement sur le marché des crypto-monnaies cette année.

(Article Sponsorisé)

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is an advertising that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est une publicité qui n'a pas été rédigée par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Meta says ChatGPT-related malware is on the rise Factbox: Governments race to regulate AI tools Dubai crypto regulator awards first broker-dealer MVP operational license