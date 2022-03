Melting Capital dévoile sa dernière fusée technologique “Cosmic Data” Cosmic data est la 4ème startup à rejoindre la société d'investissement cofondée par Thierry Dusautoir et Laurent Silva

Melting Capital (Ex Cap10), société d’investissement française dédiée aux jeunes pousses SaaS de la French Tech dévoile aujourd’hui, son dernier champion, Cosmic Data. La startup édite une plateforme de management de la e-reputation qui a rapidement séduit des acteurs internationaux du secteur alimentaire et de facto, connaît une croissance accélérée qui n’est pas passée inaperçue.



Melting Capital accueille un nouveau game changer



Créé en novembre 2021, Melting Capital est un collectif d’entrepreneurs et d’investisseurs passionnés, mené par ses deux capitaines Laurent Silva et Thierry Dusautoir. De l’audit, au coaching stratégique, et de l’investissement jusqu’à l’exit, Melting Capital s’est fixé pour objectif d’ouvrir les portes de la réussite aux jeunes pépites.



Pour sa première promotion, Melting Capital se concentre sur l’accompagnement de 10 entreprises dont Cosmic Data a été l’une des toutes premières recrues. Dotée d’un potentiel unique, la startup bénéficie désormais d’un accompagnement sur-mesure pour, à terme, prendre le leadership international de son marché.



“Nous avons été impressionnés par la promesse de Cosmic Data : proposer “LE couteau suisse” ultra performant de la gestion des avis en ligne et plus largement du pilotage de l’image de marque en ligne des entreprises”, commente Laurent Silva, cofondateur de Melting Capital.



« Aujourd’hui, consulter des avis en ligne avant de réaliser un achat, de choisir un film ou un restaurant est devenu parfaitement naturel. Cosmic Data permet de capitaliser sur ce levier crucial de notre époque », ajoute Thierry Dusautoir, cofondateur de Melting Capital.



Cosmic Data, le Hubspot des réseaux sociaux et de la e-réputation



Créée par Philippe Liveneau en 2020, Cosmic Data est la première solution SaaS, tout-en-un, de pilotage centralisé des réseaux sociaux et de la e-reputation depuis un desktop.



Application de business intelligence et de relation client pensée et conçue en particulier pour tous les commerçants, les franchises quel que soit leur secteur d’activité (restauration, tourisme et retail notamment). Cosmic Data permet :

• de collecter et de centraliser l’intégralité des flux de commentaires de consommateurs via les principaux réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Google my business, et bientôt Tiktok et Tripadvisor,

• de poster et de répondre automatiquement en masse et notamment pour du multi-établissements, en générant et en planifiant la diffusion de postes, de commentaires ou de stories Instagram,

• de générer des reportings afin d’analyser et d’optimiser la stratégie marketing.



Grâce à la vue centralisée et aux outils de pilotage disponibles depuis un « hub » unique, les entreprises reprennent la main sur la gestion de leur réseaux sociaux, renforcent leur image de marque, et corollairement boostent leur chiffre d’affaires.



L’équipe Cosmic Data est basée à Anglet et comptabilise déjà parmi ses clients les franchises des multinationales Mcdonald's et Burger King, qui participent activement à l’évolution de la roadmap de la solution. Et ce n’est qu’un début !



« Nous sommes fiers et heureux de rejoindre la grande famille de Melting Capital. Ils partagent notre passion de l’innovation et de la réussite et leur accompagnement expert associé à leur réseau intercontinental offrent de très belles perspectives d’avenir pour le développement de Cosmic Data.» déclare Philippe Liveneau, fondateur de Cosmic Data.



A propos de Melting Capital

Créé en octobre 2021, Melting Capital est un collectif d’investisseurs, d’entrepreneurs et d’experts menés par deux capitaines, Laurent Silva et Thierry Dusautoir, investisseurs émérites, entrepreneurs à succès et ancien sportif de haut niveau. La société d’investissement s’associe à des jeunes entreprises innovantes pour les aider à traverser les étapes clés de leur développement et optimiser leur go to market pour se développer sur leur marché et à l’international. Grâce à son réseau transcontinental et son équipe d’experts, Melting Capital offre les meilleures compétences entrepreneuriales aux startups les plus talentueuses de la tech : de l’investissement à l’accompagnement/coaching stratégique et personnalisé, business, structurel, tech, financier jusqu’à l’exit. Melting Capital entend réunir les 10 startups les plus prometteuses et bousculer les codes grâce à son modèle d’accompagnement unique.

http://joinourcollective.com



