Accueil Envoyer Imprimer Partager Medius annonce son intention d'acquérir Expensya Medius, l'un des principaux fournisseurs d'automatisation des comptes fournisseurs (AP), a annoncé aujourd'hui son intention d'acquérir la société de logiciels de gestion des dépenses Expensya pour un montant non divulgué. La solution de gestion des dépenses alimentée par l'IA et axée sur la mobilité renforce l'offre de Medius en matière de gestion des dépenses.









Expensya aide les entreprises à donner à leurs employés les moyens de dépenser de manière autonome, à réduire les coûts, à gagner du temps et à optimiser le contrôle financier au sein du bureau du directeur financier. Son logiciel s'intègre aux principales applications ERP, notamment SAP, Oracle et Microsoft Dynamics.



La plateforme logicielle de Medius utilise l'intelligence artificielle pour relier et automatiser la capture, le traitement et le paiement des factures pour les équipes de comptabilité fournisseurs des moyennes et grandes entreprises, en les aidant à identifier automatiquement les fraudes potentielles ou les paiements en double grâce à une technologie de détection des anomalies qui permet de repérer les risques de manière proactive. L'acquisition d'Expensya et de ses puissantes capacités de gestion des dépenses des employés, basées sur l'IA et axées sur le mobile, viendra compléter les atouts de Medius dans des domaines tels que la gestion autonome des comptes fournisseurs, les paiements, l'approvisionnement, le sourcing, les contrats et l'intégration des fournisseurs. Medius et Expensya ont des atouts géographiques et produits complémentaires qui accélèrent la capacité de croissance et de vente croisée sur le marché très concurrentiel des applications d'entreprise. Expensya a développé une solution de gestion des dépenses salariales leader en France et ce transfert permet à Medius de capitaliser sur le mandat de facturation électronique en France.



Jim Lucier, PDG de Medius, commente : " Expensya a développé une solution de gestion des dépenses des employés leader en Europe, avec des fonctionnalités innovantes et une innovation alimentée par l'IA. Ses fondateurs, Karim et Jihed, et son équipe dirigeante partagent notre ambition de transformer la catégorie de la gestion des dépenses en utilisant la puissance de l'automatisation et de l'IA. Ensemble, nous pouvons offrir aux directeurs financiers des solutions qui peuvent les aider à transformer la finance tout en responsabilisant leurs équipes. Nous sommes ravis d'accueillir toute l'équipe au sein de la famille Medius."



Cette acquisition, l'une des plus importantes dans la région MENA, intervient après une période de croissance impressionnante du chiffre d'affaires d'Expensya. Au cours des deux dernières années, la société a plus que doublé ses revenus récurrents et a augmenté ses effectifs à plus de 200 employés principalement basés en Tunisie, en France et en Allemagne. La société a levé 20 millions de dollars lors d'un tour de table de série B en mai 2021.



Karim Jouini, PDG d'Expensya, commente : " Les entreprises de taille moyenne et leurs directeurs financiers sont clairement à la recherche d'une plateforme commune pour gérer efficacement toutes leurs dépenses. En combinant notre solution de gestion des dépenses des employés et des cartes de paiement avec la plateforme d'automatisation des comptes fournisseurs de Medius, nous couvrons désormais l'ensemble des dépenses indirectes des entreprises et pouvons appliquer la puissance de l'IA pour aider les équipes financières à optimiser les coûts et les processus à tous les niveaux. Nous sommes impatients d'écrire le prochain chapitre de notre histoire avec Jim et le reste de l'équipe de Medius."



" Le projet d'acquisition d'Expensya par Medius aidera les responsables financiers à obtenir une vision holistique de la performance des voyages et de la situation financière de leur organisation en permettant aux données et aux dépenses liées aux déplacements professionnels de circuler entre les fonctions financières concernées ", a déclaré Kevin Permenter, directeur de recherche pour les applications financières chez IDC. " Les entreprises qui cherchent à prospérer dans la période post-pandémique auront besoin d'outils logiciels avancés comme ceux-ci pour faire face aux nouveaux aspects des voyages d'affaires. "



À propos de Medius

Medius relie la saisie, le traitement et le paiement des factures pour remplacer les soucis et les interrogations liés à la gestion des comptes fournisseurs par le calme et la confiance. Medius va bien au-delà de l'automatisation de base en faisant appel à l'intelligence artificielle pour effectuer la majeure partie du travail. Ainsi, les factures sont confirmées, codées et payées, les équipes du service des comptes fournisseurs peuvent dormir sur leurs deux oreilles et les entreprises peuvent se fier à leurs budgets et à leurs prévisions.

Medius compte plus de 4 000 clients dans 102 pays et traite 180 milliards de dollars de dépenses annuelles grâce à son système.

MEDIUS



À propos d'Expensya

Expensya élimine les tracas administratifs liés au traitement des dépenses engagées par les employés. Elle permet aux entreprises de donner à leurs employés la possibilité de dépenser de manière indépendante tout en maintenant le contrôle budgétaire. Sa solution innovante génère des bénéfices pour les employés, les équipes financières et les managers, permettant aux entreprises de passer d'un suivi rétroactif des dépenses à une pré-approbation des budgets.

Expensya utilise l'intelligence artificielle pour éliminer la saisie manuelle des données et automatiser le traitement des dépenses. Expensya est une solution de gestion des dépenses des employés facile à adopter et à adapter qui offre un contrôle total des dépenses tout en améliorant les résultats de ses clients. Avec un effectif de 200 personnes représentant 20 nationalités différentes réparties dans 4 pays,

Expensya compte plus de 6 000 entreprises clientes et plus de 700 000 utilisateurs dans 100 pays.

EXPENSYA Fondée en Tunisie durant l’année 2014 par Karim Jouini et Jihed Othmani, deux anciens ingénieurs logiciels de Microsoft, les solutions web, mobiles et de cartes de paiement intelligentes d'Expensya automatisent la gestion des dépenses pour plus de 6 000 clients avec 700 000 utilisateurs actifs dans plus de 100 pays.Expensya aide les entreprises à donner à leurs employés les moyens de dépenser de manière autonome, à réduire les coûts, à gagner du temps et à optimiser le contrôle financier au sein du bureau du directeur financier. Son logiciel s'intègre aux principales applications ERP, notamment SAP, Oracle et Microsoft Dynamics.La plateforme logicielle de Medius utilise l'intelligence artificielle pour relier et automatiser la capture, le traitement et le paiement des factures pour les équipes de comptabilité fournisseurs des moyennes et grandes entreprises, en les aidant à identifier automatiquement les fraudes potentielles ou les paiements en double grâce à une technologie de détection des anomalies qui permet de repérer les risques de manière proactive. L'acquisition d'Expensya et de ses puissantes capacités de gestion des dépenses des employés, basées sur l'IA et axées sur le mobile, viendra compléter les atouts de Medius dans des domaines tels que la gestion autonome des comptes fournisseurs, les paiements, l'approvisionnement, le sourcing, les contrats et l'intégration des fournisseurs. Medius et Expensya ont des atouts géographiques et produits complémentaires qui accélèrent la capacité de croissance et de vente croisée sur le marché très concurrentiel des applications d'entreprise. Expensya a développé une solution de gestion des dépenses salariales leader en France et ce transfert permet à Medius de capitaliser sur le mandat de facturation électronique en France.Jim Lucier, PDG de Medius, commente : "Cette acquisition, l'une des plus importantes dans la région MENA, intervient après une période de croissance impressionnante du chiffre d'affaires d'Expensya. Au cours des deux dernières années, la société a plus que doublé ses revenus récurrents et a augmenté ses effectifs à plus de 200 employés principalement basés en Tunisie, en France et en Allemagne. La société a levé 20 millions de dollars lors d'un tour de table de série B en mai 2021.Karim Jouini, PDG d'Expensya, commente : " Les entreprises de taille moyenne et leurs directeurs financiers sont clairement à la recherche d'une plateforme commune pour gérer efficacement toutes leurs dépenses. En combinant notre solution de gestion des dépenses des employés et des cartes de paiement avec la plateforme d'automatisation des comptes fournisseurs de Medius, nous couvrons désormais l'ensemble des dépenses indirectes des entreprises et pouvons appliquer la puissance de l'IA pour aider les équipes financières à optimiser les coûts et les processus à tous les niveaux. Nous sommes impatients d'écrire le prochain chapitre de notre histoire avec Jim et le reste de l'équipe de Medius."", a déclaré Kevin Permenter, directeur de recherche pour les applications financières chez IDC. "relie la saisie, le traitement et le paiement des factures pour remplacer les soucis et les interrogations liés à la gestion des comptes fournisseurs par le calme et la confiance. Medius va bien au-delà de l'automatisation de base en faisant appel à l'intelligence artificielle pour effectuer la majeure partie du travail. Ainsi, les factures sont confirmées, codées et payées, les équipes du service des comptes fournisseurs peuvent dormir sur leurs deux oreilles et les entreprises peuvent se fier à leurs budgets et à leurs prévisions.compte plus de 4 000 clients dans 102 pays et traite 180 milliards de dollars de dépenses annuelles grâce à son système.élimine les tracas administratifs liés au traitement des dépenses engagées par les employés. Elle permet aux entreprises de donner à leurs employés la possibilité de dépenser de manière indépendante tout en maintenant le contrôle budgétaire. Sa solution innovante génère des bénéfices pour les employés, les équipes financières et les managers, permettant aux entreprises de passer d'un suivi rétroactif des dépenses à une pré-approbation des budgets.Expensya utilise l'intelligence artificielle pour éliminer la saisie manuelle des données et automatiser le traitement des dépenses. Expensya est une solution de gestion des dépenses des employés facile à adopter et à adapter qui offre un contrôle total des dépenses tout en améliorant les résultats de ses clients. Avec un effectif de 200 personnes représentant 20 nationalités différentes réparties dans 4 pays,compte plus de 6 000 entreprises clientes et plus de 700 000 utilisateurs dans 100 pays.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Payhawk, la licorne bulgare lance une nouvelle offre avec Microsoft Etude | l'IA prédictive, l'opportunité pour la banque de demain Lancement de la 6ème édition du challenge Fintech for Tomorrow