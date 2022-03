Mé-Mé lève 1M€ pour poursuivre son développement en offrant une alimentation innovante, saine et engagée.

Marque française de boissons et gummies créée à partir de sèves d’arbre et moût de raisin à Annecy par Caroline Liault, Mé-Mé a séduit depuis 4 ans les restaurateurs les plus tendances comme les plus belles enseignes dont Monoprix. Pour poursuivre son déploiement en France et à l’international, elle annonce aujourd’hui une levée de fonds d’1 million d’euros auprès de 2 principaux fonds : Foodara, Papyrus group, 5 Business Angels et Bpifrance Financement.



Elle va également bénéficier d’une subvention de la part de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Auvergne-Rhône-Alpes (DRAFF) puisqu’elle a été reconnue comme une entreprise innovante en agroalimentaire.



Bon pour les papilles, bon pour le corps et bon pour la planète, Mé-Mé offre une alimentation plus juste et responsable avec un concept unique autour de la fonctionnalité des sèves d’arbre et du moût de raisin, une alternative locale au sucre raffiné.



Mé-Mé, c’est la belle histoire française de ces dernières années dans l’alimentation ! Caroline Liault, passionnée de sport de glisse crée pour son propre plaisir dans sa cuisine à Annecy depuis plus de 20 ans des boissons à base de thé vert matcha et sèves d’arbre pour répondre à ses besoins nutritionnels au quotidien.



Elle ressent les bienfaits de ses boissons sur sa santé grâce à l’apport de 46 vitamines et minéraux présents dans la sève d’arbre et tous ceux à qui elle les fait goûter sont séduits puis en redemandent.



Caroline, alors à la tête d’une société dans le marketing, laisse tout tomber il y a 4 ans pour affiner ses recettes et créer Mé-Mé.



Depuis c’est un véritable succès…Repérée par les restaurateurs les plus tendances, les enseignes de snacking et d’alimentation saine, Mé-Mé, présente dans 850 magasins et restaurants en France et en Belgique s’est même imposée comme la nouvelle pépite de Monoprix qui la distribue au niveau national !



Pour poursuivre son implantation et ses innovations, Mé-Mé annonce une levée de fonds auprès de 2 sociétés d’investissement (Foodara et Papyrus group) ainsi que de 5 Family Office Business Angels et Bpifrance Financement en partenariat avec la DRAAF.



Ces fonds ont particulièrement été séduits par le concept engagé et précurseur de Mé-Mé. Mais surtout c’est la personnalité de Caroline Liault qui les a convaincus, une entrepreneuse dynamique hors du commun qui porte une vision avant-gardiste aussi bien sur l’alimentation que sur l’entreprise de demain. Rares sont les entrepreneuses à réaliser une levée de fonds et Caroline Liault a finalisé son tour en moins de 9 mois !



Ils ont également été convaincus par le potentiel de croissance de Mé-Mé fondé sur une implantation rapide nationale au sein des plus grandes enseignes de la grande distribution en quelques mois.



Cette levée de fonds va permettre à Mé-Mé de poursuivre sa croissance autour de 3 objectifs phares :

- le déploiement d’une force commerciale sur le terrain pour garantir la longévité des contrats obtenus en GMS et CHR

- le renforcement de la notoriété de la marque qui repose notamment sur son engagement environnemental et social ainsi que sur le caractère innovant de sa gamme des produits

- la poursuite de sa R&D pour finaliser le développement de nouvelles innovations autour de la sève d’arbre



« Destinée aux amateurs de boissons saines, Mé-Mé s’inscrit dans la tendance des boissons de bien-être et de snacking. En s’appuyant sur une distribution en Cafés-Hôtels-Restaurants et dans des enseignes majeures de la grande distribution, Mé-Mé dispose d’un vrai potentiel de croissance. Enfin, par son dynamisme et son enthousiasme, sa fondatrice, Caroline Liault, incarne Mé-Mé. Ce sont de beaux atouts pour le futur et la réussite face aux enjeux de boissons Mé-Mé. Foodara est très fier de contribuer au développement de Mé-Mé en mettant à profit les expertises et expériences de ses associés pour accompagner au mieux Caroline. » déclare Marie Chambodut, directrice investissements de Foodara.



A propos de Foodara

Lancée début 2021, FOODARA est une société d’investissement du groupe Angelor qui réunit une soixantaine de chefs d’entreprises expérimentés de la filière agro-alimentaire pour financer et accompagner des entrepreneurs dont les innovations contribuent à la transition alimentaire. FOODARA bénéficie également dans son actionnariat, de l’ISARA – école d’ingénieurs de l’industrie agro-alimentaire, du Crédit Agricole Centre Est, Sud Rhône Alpes et Champagne-Bourgogne qui permettent un accompagnement par les Village by CA, et de Angelor – qui apporte son expertise après plus de 21M€ investis dans 65 start-ups par ses 16 sociétés d’investissement.

foodara.fr



A propos de Papyrus group

En tant qu’investisseur et conseiller, Papyrus Invest contribue à l’aboutissement et au développement des projets à fort potentiel pour façonner le monde de demain. Depuis sa création, Papyrus Group défend un modèle de société de proximité et rassemble des spécialistes expérimentés qui mettent en œuvre une approche personnalisée au service du mentorat et de la croissance d’entrepreneurs privés et institutionnels.

papyrus-group.com



A propos de Mé-Mé

Créée à Annecy par Caroline Liault en 2018, Mé-Mé offre un voyage gustatif et un véritable bénéfice bien-être et énergisant grâce à l’apport de vitamines de la sève d’arbre et du moût de raisin, une alternative locale et naturelle au sucre raffiné. Mé-Mé a développé une gamme de boissons et gummies pour une alimentation plus juste et responsable avec un concept de « recette » 100 % ingrédients utiles qui fait la différence. Elle est aujourd’hui implantée chez Monoprix, Métro au niveau national et chez Leclerc, Carrefour, Auchan, Super U dans plusieurs régions mais aussi dans les boulangeries Landemaine et sur natureetdecouvertes.com.

boissons-meme.com



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > InfraVia clôture son nouveau fonds d’infrastructure à son hard cap de 5mds€ Fintech startup Money View raises $75 million in series D funding Atlan Raises $50M Series B led by Salesforce Ventures, Sequoia and Insight to Build a Collaboration Hub for Data Teams