Mayer Brown conseille Sword Group dans le cadre de la cession des activités GRC à Riskonnect

L'équipe de Mayer Brown, dirigée par Erwan Heurtel (associé, Paris), était composée de Rebecca Bothamley (associée corporate, Londres), Vincent Nédellec (counsel Real estate, Paris) et Ebrahim Shaikh (collaborateur corporate, Londres) et également pour les aspects fiscaux de Simon Rose (associé, Londres) et Kirsten Hunt (collaborateur senior, Londres) ; pour les aspects droits de la concurrence de Nathalie Jalabert-Doury, Jean-Maxime Blutel (associés, Paris), Orianne Scalbert et Geoffroy Gaucher (collaborateurs, Paris) et pour les aspects réglementaires de Jason Hungerford (associé, Londres).



Mayer Brown est un cabinet d’avocats international dont les bureaux sont situés dans les principales places financières mondiales. Le cabinet compte environ 900 avocats aux Etats-Unis, 250 en Asie et 350 en Europe.



Mayer Brown est ainsi en mesure d’assister ses clients sur des opérations de dimension internationale et de leur offrir un accès privilégié à l’expertise locale de ses avocats.



Mayer Brown est reconnu pour son engagement au service de ses clients et sa capacité à les accompagner dans leurs opérations les plus complexes dans le monde entier. Le cabinet représente de nombreux grands groupes internationaux, dont une partie significative figure au Fortune 100 et aux indices Eurostoxx 100, CAC 40, Hang Seng et Dow Jones. Il conseille plus de la moitié des plus grandes institutions financières au monde.

