Mayer Brown conseille Maurel & Prom dans le cadre de son refinancement

Cette structure financière renforcée permettra à Maurel & Prom d’envisager de nouvelles opportunités d’investissement et de croissance, à la fois organiques et externes, en Afrique ainsi qu’en Amérique latine.



Les conseils sur cette opération auprès de Maurel & Prom sont :

- Sur les aspects de structuration et de financement : Olivier Mélédo, Patrick Teboul (Associés), Hervé Kensicher (Senior Counsel), Maud Bischoff (Counsel) et Noémie Lisbonis-Boyer ;

- Sur les aspects corporate : Arnaud Pérès (Associé) et Arnaud Mouton ;

- Sur les aspects fiscaux : Benjamin Homo (Associé) et Nicolas Vergnet.



Maurel & Prom était conseillé en interne par Duncan Williams (General Counsel) et Marie de Jessey



A propos de Mayer Brown :

Mayer Brown est un cabinet d’avocats international dont les bureaux sont situés dans les principales places financières mondiales. Le cabinet compte environ 1 000 avocats aux Etats-Unis, 100 au Brésil, 300 en Asie et 500 en Europe.

Mayer Brown est ainsi en mesure d’assister ses clients sur des opérations de dimension internationale et de leur offrir un accès privilégié à l’expertise locale de ses avocats.

Mayer Brown est reconnu pour son engagement au service de ses clients et sa capacité à les accompagner dans leurs opérations les plus complexes dans le monde entier. Le cabinet représente de nombreux grands Groupes internationaux, dont une partie significative figure au Fortune 100 et aux indices Eurostoxx 100, Hang Seng et Dow Jones, et plus de la moitié des plus grandes institutions financières au monde.