Mayer Brown conseille Lengow dans le cadre de l’acquisition de Netrivals

Fondé en 2016 à Barcelone par Ivan Ramirez et Salvador Fabregas, Netrivals est un expert reconnu en matière de tarification, d’attributs de produits et de reconnaissance d’images, avec une technologie unique de suivi des données, sur plus de 1000 million de produits provenant de plus de 32 000 boutiques en ligne. Il permet aux entreprises de prendre des décisions de prix plus efficaces et de stimuler leurs ventes en e-commerce.



Ce rapprochement permet à Lengow d’accélérer son expansion internationale et de s’implanter en Espagne.



Mayer Brown a conseillé Lengow et son actionnaire Marlin Equity Partners avec une équipe composée de :

- Hadrien Schlumberger (Associé), Richard Sheard et Amélie Saurel (Collaborateurs) pour les aspects Corporate,

- Maud Bischoff (Associée), Constance Bouchet (Collaboratrice) pour les aspects Financement.

Urià Menéndez a conseillé Lengow sur les aspects de droit espagnol.



