Mastercard et Treezor étendent leur partenariat stratégique Treezor, leader européen du Banking-as-a-Service (BaaS) acquis par le groupe Société Générale en 2019, et Mastercard annoncent aujourd’hui une extension de leur partenariat.

Cet accord vient renforcer une collaboration initiée il y a 5 ans et confirme la volonté de Société Générale et de Mastercard d’accompagner la forte croissance de ce leader européen du BaaS. En sa qualité d’émetteur agréé par Mastercard, Treezor a pu accompagner l’émergence de nouvelles fintechs disruptives dont le succès est aujourd’hui reconnu tels que Swile, Lydia, Qonto, Shine et Pixpay.



Dans le cadre de cet accord, Mastercard réalise une prise de participation minoritaire au capital de Treezor. Cela permet notamment à Treezor de bénéficier de moyens de communication supplémentaires, d’une infrastructure de paiement “multi-rail” et d’un soutien commercial renforcé. L’objectif commun est d’accélérer le succès de Treezor auprès des fintechs et des entreprises en Europe.



Treezor verra, en effet, son développement en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Benelux s’accélérer, en capitalisant sur l’expertise technologique, les programmes pour les Fintechs, et les équipes locales de Mastercard. En tant que “partenaire BaaS privilégié”, Treezor aura un accès prioritaire aux nouveaux produits de Mastercard tels que les services de crédit, d’open banking, le calculateur d’empreinte carbone, ainsi qu’à « Mastercard Digital First », un programme de carte entièrement digitalisé.



“Fort de ses 5 ans d’expérience au service des fintechs françaises et européennes, Treezor est désormais le leader français du Banking-as-a-Service (BaaS). Depuis son lancement, Mastercard accompagne Treezor dans le développement de sa gamme de produits et dans son expansion à l’international. Nous avons également permis d’accélérer le lancement sur le marché de banques digitales clientes de Treezor via le programme Fintech Express, auquel Treezor a adhéré en juillet 2020. Il était donc naturel pour Mastercard de réaffirmer son engagement historique auprès du champion du BaaS en France et de continuer à enrichir sa suite de services des nouvelles plateformes technologiques de Mastercard”, déclare Brice van de Walle, Directeur Général de Mastercard France.



Grâce à son important réseau international et à sa position de leader sur le segment des fintechs, Mastercard est l’un des moteurs de l’accélération de l’expansion européenne de Treezor, le champion français de la finance embarquée, régulé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en tant qu’Établissement de monnaie électronique autorisé à opérer dans 25 pays.



L’acquisition de Treezor par le groupe Société Générale en 2019 lui apporte, depuis lors, l’expertise d’un grand groupe bancaire international, la dotant ainsi de la puissance financière et de la stabilité actionnariale dont le leader du BaaS a besoin pour accompagner sa forte croissance. Treezor bénéficie également des synergies du groupe Société Générale pour proposer de nouveaux services financiers pour les institutions réglementées et les grands comptes via son API (paiement instantané, assurance, services de crédit, etc...).



Comme le confirme Claire Calmejane, Directrice de l’Innovation du groupe Société Générale : “Le groupe Société Générale a pris très tôt le virage de l’open banking pour accélérer la transformation des services bancaires et s’adapter aux nouveaux usages. Le partenariat stratégique de notre filiale Treezor avec Mastercard renforce l’ambition du Groupe de se positionner en tant que leader dans le « Banking-as-a-Service », en combinant l’expertise de la banque et les services innovants d’autres acteurs.”



Un partenariat majeur pour devenir le pure player du paiement en Europe



Avec le soutien de ces deux partenaires de poids de l’industrie financière, le groupe Société Générale, côté banque, et Mastercard côté systèmes de paiements internationaux, Treezor ambitionne de devenir le pure player du paiement en Europe.



Dans un monde des paiements en constante évolution, Treezor veut s’imposer comme un acteur de référence de la finance embarquée. Son approche de guichet unique (One-stop shop) modulaire et disponible par API, permet à l'ensemble de ses clients de bénéficier d’une offre sur mesure, répondant à tous les cas d’usage et services souhaités.



“Ce partenariat valide 5 ans de travail. Il va permettre à Treezor d’étendre sa capacité de réponse pour des projets internationaux et d'amener à leur paroxysme nos technologies respectives. Notre ambition commune est de bâtir un outil industriel, solide et pérenne. Treezor a déjà accompagné l'émergence de trois licornes européennes et nous avons l'ambition d'être à la naissance de nombreuses autres licornes en Europe”, conclut Didier Lallemand, Directeur Général de Treezor.



A propos de Mastercard (NYSE: MA) : www.mastercard.com

Mastercard est une société technologique mondiale dans l’industrie des paiements. Notre mission consiste à connecter et alimenter une économie numérique inclusive, qui bénéficie à chacun et partout, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Notre quotient de décence (QD) façonne notre culture et chacune de nos activités, au sein de notre entreprise comme en externe. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon riche en possibilités priceless inestimables.



À propos de Treezor : www.treezor.com

Fondée en 2016 par deux entrepreneurs français, Treezor est une Fintech régulée dans 25 pays en tant qu’établissement de paiement et de monnaie électronique et également membre principal des réseaux internationaux de cartes. Acquise en 2019 par le groupe Société Générale, Treezor est le leader européen du Banking as a Service (BaaS) avec une présence en France, Allemagne, Espagne, Italie et Benelux. Sa solution packagée de finance embarquée (“Embedded Finance”) permet aux entreprises d'intégrer le paiement en marque blanche au sein de leur offre, sans aucune contrainte, en externalisant tout le volet technique en API (de l’acquisition jusqu’à l’émission), réglementaire (KYC, LCB-FT,…) et sécuritaire auprès d’une équipe internationale d’experts. Treezor se positionne en tant que “Unicorn farmer” ayant accompagné l’émergence de nombreuses licornes européennes du paiement.



