Market Pay acquiert la fintech polonaise Novelpay Le Groupe Market Pay annonce aujourd'hui avoir signé un accord pour l'acquisition de la fintech polonaise Novelpay, y compris sa filiale française PAX France Novelpay, afin d'accélérer encore le développement de sa plateforme de paiement paneuropéenne.

Développée à l'origine par les équipes du groupe Carrefour (création en 2016), Market Pay a depuis octobre 2020, AnaCap Financial Partners comme actionnaire majoritaire (60%). Novelpay est la troisième acquisition de Market Pay en moins de deux ans, réalisée grâce à l'appui du fonds d'investissement spécialisé dans les services financiers sur le segment midcap.



Novelpay est l'un des acteurs européens à la croissance la plus rapide pour le développement de solutions logicielles verticales indépendantes (« ISV ») pour les terminaux de paiement et la distribution de terminaux associés.



Novelpay déploie actuellement ses produits et services dans 14 pays européens auprès des banques/acquéreurs, des processeurs et des fournisseurs de solutions de services à valeur ajoutée. Market Pay bénéficiera d'un certain nombre d'activités opérées par Novelpay et déjà couronnées de succès, telles que :



• Le développement d'applications pour terminaux de paiement avec une expertise couvrant différents environnements d'exploitation (Android, Linux, RTOS). Aujourd'hui, Novelpay dispose d'une expertise de pointe sur le marché permettant le fonctionnement de nombreux protocoles majeurs (exemples : Nexo ou CB6), incluant la certification de niveau 3 des terminaux.



• La distribution des terminaux PAX Technology. PAX est le deuxième plus grand fournisseur de terminaux de paiement au monde et un leader du marché des terminaux de paiement Android. Il offre actuellement la plus large gamme d'appareils Android certifiés PCI-PTS au monde.



Cette acquisition permettra à Market Pay de renforcer et de développer davantage son offre de produits existante, et d'accélérer le déploiement de sa plateforme de paiement unifiée à travers l'Europe. Cela profitera également à la stratégie en cours d'internalisation de la majorité des briques technologiques magasin, suite à l'intégration réussie de dejamobile et de sa technologie softPOS.



Market Pay et Novelpay travailleront conjointement au développement de nouvelles solutions magasin qui seront proposées à la clientèle européenne de Market Pay. L'équipe de développeurs de Novelpay viendra renforcer la plateforme de R&D de Market Pay, ce qui permettra à l'entreprise de disposer d'une expertise technologique étendue pour son offre magasin, l’ensemble du groupe atteignant désormais plus de 300 employés.



Novelpay est la troisième acquisition complémentaire pour Market Pay en moins de 2 ans, après l'acquisition des plateformes de paiement Acoustic et dejamobile. Ces extensions stratégiques démontrent la capacité de Market Pay à mener à bien son ambitieux plan de développement. Celui-ci est soutenu à la fois par AnaCap qui a investi en avril 2021 aux côtés de l'équipe de direction entrepreneuriale existante, mais aussi par son actionnaire historique Carrefour.



Frédéric Mazurier, Président de Market Pay, déclare :

« Cette acquisition de Novelpay représente une partie importante d'un processus que nous avons entamé en 2021 visant à renforcer notre position sur le marché à une échelle véritablement paneuropéenne. Avec plus de 300 employés dont plus de la moitié d'entre eux sont des développeurs, Market Pay se concentre fortement sur le renforcement de son expertise technologique pour le développement de solutions de paiement au service de ses objectifs de croissance, aux côtés d'AnaCap. »



Jean-Paul Hildebrandt, Président-directeur général et co-fondateur de Novelpay, ajoute :

« Nous sommes ravis de rejoindre Market Pay, il s’agit là d’un développement qui contribuera fortement à consolider notre position de distributeur leader de PAX Technology en Europe, avec un logiciel hautement spécialisé. Nous allons encore renforcer notre expertise globale en tant que one-stop-shop hautement qualifié pour tous les acquéreurs et PSPs. »



Nassim Cherchali, co-gérant chez AnaCap, commente :

« Cette transaction est la troisième acquisition complémentaire pour Market Pay en moins de 2 ans et donne un nouvel élan à son intention de devenir la première plateforme de paiement intégrée paneuropéenne. Ces acquisitions soigneusement ciblées démontrent la capacité de Market Pay à exécuter avec succès son ambitieux plan de développement, soutenu par AnaCap aux côtés de l'équipe de direction entrepreneuriale existante. »



Alberto Sainaghi, directeur des investissements chez AnaCap, conclut :

« Nous sommes très heureux de soutenir cette transaction qui complète la trajectoire de forte croissance de Market Pay tout en permettant une expansion géographique supplémentaire. Cette acquisition offre l'opportunité d'étendre la suite de solutions logicielles de paiement innovantes de Market Pay ainsi que des services à valeur ajoutée supplémentaires grâce à une expérience en magasin transparente. »



La clôture de la transaction est soumise à l'approbation antitrust habituelle.





Market Pay

Market Pay est une plateforme de paiement intégrée paneuropéenne proposant des solutions numériques omnicanales. Il s’agit du seul acteur européen de la fintech dans l'industrie du paiement à gérer l'intégralité de la chaîne de valeur, en s'appuyant sur son expérience dans le secteur du retail. Market Pay fournit des solutions numériques de bout en bout aux grands retailers comme aux petits commerçants grâce au déploiement de solutions de paiement innovantes et simplifiées. Sa vision : éliminer la complexité dans le secteur des paiements pour libérer toute sa proposition commerciale en apportant une innovation de pointe aux commerçants et en étant le point de contact unique pour tous les paiements.

Fondée en 2016, Market Pay emploie actuellement plus de 300 personnes dans 7 pays (France, Italie, Espagne, Belgique, Lituanie, Danemark et Pologne) et gère 2,5 milliards de transactions par an, sur 160 000 terminaux et plus de 5 millions de cartes gérées.

Market Pay



Novelpay

Fondée en 2012 par des experts de l'industrie du paiement, Novelpay est l'un des fournisseurs verticaux de logiciels indépendants spécialisés les plus innovants de l'industrie des technologies financières. NovelPay livre et met en œuvre des projets complexes et à grande échelle dans toute l'Europe avec la plus grande équipe de développeurs d'Europe pour les appareils Android PAX. L'expertise combinée de ses développeurs avec la technologie matérielle de pointe fournie par PAX permet à Novelpay d'offrir des solutions de paiement sécurisées basées sur Android aux plus grandes organisations de paiement et aux grands retailers. Novelpay est le distributeur exclusif de PAX en Pologne et en France et l'une des entreprises les plus innovantes et prospères du secteur des Fintech.

NovelPay



AnaCap

AnaCap est un partenaire leader du marché pour les fondateurs et les équipes de direction entrepreneuriales, investissant dans les logiciels, technologies et services du marché intermédiaire inférieur au sein de l'écosystème financier européen. Depuis 2015, la société a levé plus de 1,5 milliard d'euros de capitaux et s'est déployée avec succès grâce à une stratégie solide avec plus de 50 transactions en Europe de l'Ouest et du Nord.

AnaCap se concentre sur les rachats d'entreprises de taille moyenne inférieure, les rachats par la direction ou les rachats d'entreprises ayant besoin de capitaux, d'expertise et de sophistication pour exécuter des stratégies organiques et non organiques.

