Marie-Gabrielle Plasseraud Avocats, nouveau cabinet dédié au droit de la propriété intellectuelle et du numérique Un cabinet dédié à tous les aspects juridiques liés aux actifs immatériels

Le cabinet a pour objectif d’accompagner ses clients français et étrangers de A à Z du conseil au précontentieux/contentieux dans toutes leurs problématiques liées au droit de la propriété intellectuelle et du numérique, garant de la protection des actifs immatériels.



Marie-Gabrielle Plasseraud, la fondatrice, baigne dans la propriété intellectuelle depuis toujours. C’est une histoire de famille, cette matière est ancrée dans son ADN depuis trois générations. Au cours de sa carrière, Marie-Gabrielle est notamment intervenue auprès de maisons de champagne, de groupes du secteur des jeux vidéo, d’institutions culturelles ou encore d’entreprises de l’agro-alimentaire. Marie-Gabrielle compte bien étoffer son équipe avec un ou deux collaborateurs dans le cours de l’année 2022.



Proposant une offre unique, nouvelle et engagée à l’heure du « made in » : la typicité



Vins de Gevrey-Chambertin, Whisky d’Ecosse, paysages de Toscane… Depuis toujours, l’ancrage territorial est l’un des éléments structurants de l’identité de produits, de paysages ou encore d’expériences, un vecteur de confiance, un outil de marketing et de storytelling. La production locale, le tourisme responsable, les indications géographiques représentent des atouts stratégiques essentiels à l’heure du « made in ».



Ces marques constituent un gisement économique insuffisamment rentabilisé qui ne demande qu’à être mobilisé. Le cabinet ne se contente pas de s’appuyer sur les outils juridiques existants pour identifier ces actifs et les protéger, ils les articulent avec l’ensemble d’une stratégie produit ou institutionnelle.



Un cabinet à impact



Accordant sa proposition de services avec ses valeurs, le cabinet fait de l’impact sociétal et environnemental son moteur principal. Le nouveau cabinet joint le geste à la parole. L’offre « typicité » valorise le local pour changer le global en accompagnant la protection et la valorisation de l’identité territoriale d’acteurs publics et privés, dans la perspective d’un développement durable. La transmission sous forme d’enseignements et de mentorat auprès de jeunes défavorisés fait intégralement partie des valeurs du cabinet. Par ailleurs, le cabinet reverse systématiquement 1 % des honoraires perçus à une association à impact sociétal.



A PROPOS DU CABINET

Marie-Gabrielle Plasseraud Avocats est un cabinet indépendant dédié à l’innovation et à la propriété intellectuelle qui propose un accompagnement personnalisé à une clientèle française et étrangère. Ses domaines de compétence se concentrent sur le droit de la propriété intellectuelle (marques, droits d’auteur, dessins et modèles) et le droit des nouvelles technologies (numérique, e-commerce, informatique).

Marie-Gabrielle Plasseraud Avocats accompagne ses clients tant en conseil qu’en contentieux : constitution des portefeuilles droits de propriété intellectuelle, gestion stratégique de ces actifs immatériels, défense des droits (contentieux judiciaires et administratifs, lutte contre la contrefaçon).

Avec l’ambition de valoriser le local pour changer le global, le cabinet propose d’accompagner la protection et la valorisation de l’identité territoriale d’acteurs publics et privés, dans la perspective d’un développement durable.

https://mg-plasseraud.com/



A PROPOS DE MARIE-GABRIELLE PLASSERAUD

Diplômée de Sciences Po Paris et titulaire d’un master en droit de la propriété industrielle de l’Université Paris II, Marie-Gabrielle Plasseraud, 38 ans, est inscrite au barreau de Paris depuis 2011. Elle a exercé au sein de grands cabinets d’avocats et également de conseils en propriété industrielle à Paris et à New-York : Hogan Lovells, EGYP (aujourd’hui Groupe Plasseraud IP) et De Gaulle Fleurance & Associés, pendant près de huit ans. En 2022, elle fonde Marie-Gabrielle Plasseraud Avocats, dédié au droit de la propriété intellectuelle, au numérique et à la défense des actifs immatériels des entreprises et des territoires.

Marie-Gabrielle Plasseraud a coécrit, en collaboration avec Yves Plasseraud, expert incontournable de la propriété intellectuelle, l’ouvrage Typicité, qui porte sur la valorisation de l’identité des territoires pour en faire un levier de développement et de croissance économique (Typicité - Marie-Gabrielle PLASSERAUD, Yves PLASSERAUD - Livre). Par ailleurs, Marie-Gabrielle Plasseraud enseigne à l’École d’Affaires Publiques de Sciences Po Paris.

« En créant mon cabinet, je perpétue une tradition entrepreneuriale familiale et réalise un projet qui m’est cher. Mon expérience en cabinet de CPI pendant presque trois ans enrichit encore tous les jours l’avocate dédiée à la propriété intellectuelle que je suis aujourd’hui. Au sein de cette expertise, l’offre typicité est une spécificité du cabinet qui me tient particulièrement à cœur. N’existant pas encore sur le marché en tant que telle, elle répond à une réelle attente des acteurs économiques territoriaux, qu’ils soient publics ou privés. » souligne Marie-Gabrielle.



