Mapping | France Digitale dévoile 590 startups de l'IA qui transforment tous les secteurs

France Digitale dévoile 590 startups de l'IA qui transforment tous les secteurs France Digitale, la plus grande association de startups et investisseurs en Europe, dévoile aujourd'hui à l'occasion de son FD3 le mapping 2023 des startups de l'intelligence artificielle (IA), réalisé grâce au soutien de Sopra Steria. À l'heure où l'IA s'affirme comme la révolution technologique clé des prochaines années, c'est 590 startups françaises qui mettent ces technologies au cœur de leurs enjeux business et développent chaque jour de nouveaux cas d'usage dans tous les secteurs. Ce mapping souligne que si cet écosystème est en forte croissance, les défis restent nombreux à relever - accès au financement, aux marchés publics et privés et recrutement - pour permettre l'émergence de champions mondiaux en Europe.

Un écosystème mature qui vise la rentabilité



Près de 18 mois après sa précédente édition (publiée en novembre 2021), ce mapping révèle un écosystème en forte croissance avec 590 startups plaçant les technologies IA au cœur de leur proposition de valeur, soit une augmentation nette de 24% (création de nouvelles entreprises et entreprises plus anciennes mais nouvellement identifiées sur ces sujets).



Cette croissance s’illustre aussi fortement à travers le financement. En 2022, les startups de l’IA ont doublé le montant des fonds levés, par rapport à 2021, pour atteindre un montant total de 3,2 milliards d’euros. Une performance collective : 156 startups ont levé des fonds (1 startup sur 4) et 9 d’entre elles avec des tours de table à plus de 100 millions d’euros[1] (x3 par rapport à 2021).



Signe de la maturité grandissante de cet écosystème français, 50% des startups de l’IA sont déjà rentables ou envisagent de l’être dans les 3 prochaines années. Sur le volet emploi, la quasi-majorité de ces startups (49%) emploie de 11 à 50 personnes. Près de 10% en emploie plus de 100. Des emplois majoritairement situés en Ile-de-France (60% des entreprises). Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie suivent avec 8% des startups chacune (soit 1 startup sur 10).



Derrière le boom de l’IA générative, les cas d’usage se multiplient dans tous les secteurs



Ce nouveau mapping fait la lumière sur une tendance forte : l’intelligence artificielle se démocratise et intègre désormais tous les secteurs. Si 20% des startups développent des IA appliquées à tous les secteurs (entreprises “technologies pure-player”), les 80% restantes appliquent ces technologies à un secteur en particulier. C’est notamment le cas pour la santé (15% des startups) ou la fintech et assurtech (près de 10%).



Parmi les principaux usages de l’IA, l’étude relève l’entraînement de modèles (1 startup sur 3 utilise du machine learning), l’analyse de texte (1 sur 3) et d’images (1 sur 4). Côté technologies, les startups françaises font la part belle à l’apprentissage automatique (57% utilisent des réseaux de neurones artificiels) et aux modèles probabilistes (20%). Enfin, 76 startups sont identifiées sur les thématiques d’IA générative (analyse de texte, image, vidéo ou son).



Qu’elles aient été créées il y a plusieurs années et emploient déjà des centaines de salariés ou qu’elles soient plus récentes avec le statut de “pépite en devenir”, nombreuses sont les startups françaises qui connaissent des succès grandissants :



- Aqemia (HealthTech) : développe un impressionnant pipeline interne de molécules thérapeutiques en utilisant l’IA pour découvrir les meilleurs médicaments possibles, plus rapidement et pour chaque pathologie.



- Buster.ai facilite et accélère la vérification de l’information grâce à l’IA en rendant l’analyse la plus facile et transparente possible pour lutter contre la désinformation.



- CleverConnect (HRTech) : leader européen dans le domaine du recrutement (solutions SaaS de Talent Acquisition) qui utilise l’IA pour mieux connecter les recruteurs et candidats et offrir au plus grand nombre les opportunités professionnelles qui leur correspondent.



- MWM, studio leader de développement d’applications et d’outils créatifs basés sur l’IA - dont Stemz pour l’extraction audio - avec plus de 500 millions de téléchargements à leur actif.



Des défis qui restent nombreux



Avec une intensification des projets et cas d’usage partout dans le monde, l’Europe et la France bénéficient d’un tissu exceptionnel de startups et talents dans le domaine de l’IA.



Pour permettre à ces projets de grandir et devenir des champions européens technologiques, le mapping de France Digitale révèle plusieurs défis et potentiels freins à leur développement : la capacité à nouer des relations et contrats avec les grands groupes et le secteur public (34% des startups), l’accès aux financements (34%), le recrutement de talents et compétences (25%) ou encore la mise en conformité et l’anticipation des réglementations, notamment à l’échelle européenne avec l’AI Act (15%).



Maya Noël, directrice générale de France Digitale déclare : “En développant chaque jour de nouvelles technologies et en multipliant les cas d’usage, l’IA est un exemple parfait de la capacité des startups à mettre l’innovation au service de tous les secteurs. Une démocratisation essentielle portée par nos startups françaises qui ne saura être pérenne sans un effort continu et collectif pour mieux financer la R&D, former aux compétences de demain, retenir les bons talents et trouver des débouchés business publics comme privés en France et en Europe.”



POUR ACCEDER AU MAPPING COMPLET



POUR ACCEDER AU MAPPING INTERACTIF





A propos de France Digitale -

Fondée en 2012, France Digitale est la plus grande association de startups en Europe, avec plus de 2000 startups et

investisseurs français. L’association se donne pour mission de faire émerger des champions européens du numérique en

fédérant et en portant la voix de celles et ceux qui innovent pour changer la face du monde.

France Digitale est co-présidée par Frédéric Mazzella, fondateur de BlablaCar, et Benoist Grossmann, CEO d’Eurazeo.

