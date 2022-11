Magnifaïk plébiscite Mollie pour la partie paiement de son site de vente en ligne La marque de cosmétique, Magnifaïk, revient sur sa collaboration avec Mollie, l'un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide en Europe, qui lui permet d’assurer une expérience fluide et sécurisée à ses clients en ligne.

Mollie accompagne Magnifaïk depuis le lancement de son site de vente en ligne en novembre 2021 et permet à la marque de se concentrer sereinement sur sa stratégie e-commerce. Magnifaïk a su s’entourer de partenaires qualifiés pour développer ses ventes en ligne.



Un partenariat gagnant pour Magnifaïk



Faire appel à Mollie pour gérer ses paiements a été un choix évident pour Magnifaïk qui a été séduit par la simplicité du produit et de son intégration, nécessitant très peu de formalité. Le tableau de bord de Mollie offre une grande autonomie dans le suivi des transactions et le pilotage des activités de Magnifaïk. Depuis son lancement en novembre 2021, le site note un taux de conversion de l’ordre de 3%, un chiffre au-dessus de la moyenne des sites de e-commerce qui est autour de 2.5%, et réussit à mettre en œuvre une expérience de paiement sans friction pour ses clients. Magnifaïk a atteint les objectifs qu’elle s’était fixés lors du déploiement du site, notamment grâce à sa collaboration avec Mollie.



Une solution simple et efficace qui permet un déploiement rapide et à l’international



Il était important pour Magnifaïk de proposer à ses clients une version mobile du site marchand fonctionnelle et d’y intégrer différents moyens de paiement. La marque a pu ouvrir de nombreux pays étrangers en proposant des modes de paiement locaux avec beaucoup de facilité. Il aura suffi de 24h pour que le déploiement de Bancontact soit effectué, pour la Belgique, de façon autonome et transparente. Répondre présent auprès de leur clientèle belge n’aurait pas été possible sans ce moyen de paiement. La mise en place du paiement en plusieurs fois a été aussi très simple. Or les paniers moyens des achats à crédit sont en moyenne 30% supérieurs chez Magnifaïk.



«En faisant le choix de travailler avec Mollie, nous souhaitions bénéficier d’une solution clé en main, facile à déployer et offrant une expérience positive pour nos clients. Nous sommes plus que satisfaits de cette collaboration, les équipes de Mollie sont réactives et à l’écoute de nos besoins. » explique Antoine d'Arifat, Co-Fondateur & CEO de Magnifaïk



“Nous sommes ravis de la confiance que nous portent nos clients. Nous avons à cœur de pouvoir les guider et les accompagner au mieux dans leurs différentes phases de développement. Nous savons l’importance de rester attentif à toutes les nouveautés du marché et que cela peut les aider à optimiser la partie paiement de leur site pour augmenter les ventes.” ajoute Philippe Daly, Vice-Président chez Mollie France



Après un démarrage fort en France et en Belgique, la marque de cosmétique souhaite proposer au fur et à mesure des paiements locaux dans les autres pays cibles comme l’Allemagne ou encore les Pays-Bas. Mollie pourra alors assurer l’adaptation des moyens de paiement en fonction des pays.



