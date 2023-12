Accueil Envoyer Imprimer Partager Ma French Bank : possible cessation des activités ? La Banque Postale confirme Alors que les informations se diffusaient depuis plusieurs jours, La Banque Postale a finalement émis un communiqué de presse, verbalisant ainsi le début de la procédure entamée en vue de la cessation des activités de Ma French Bank. Lancée en 2019, soit après le boom des néobanques, Ma French Bank revendique 750 000 clients quand un acteur comme N26 en affiche 2 millions. Les clients devraient recevoir une proposition pour basculer leur compte en faveur de La Banque Postale.

Cette confirmation arrive alors qu'il y a quelques jours se tenait une conférence dans le cadre des activités de l'ACSEL, sous le titre : "Banque Digitale : on plie le game ?" Il semblerait que oui

Ma French Bank et La Banque Postale ont initié le 18 décembre 2023 une procédure d’information-consultation de leurs instances représentatives du personnel respectives. Ces procédures visent à étudier un projet de cessation des activités de Ma French Bank, la banque 100% mobile du groupe La Banque Postale, et les conditions dans lesquelles elle serait mise en œuvre.

Cette phase de dialogue social démarre après que le Groupe La Banque Postale a procédé ces dernières semaines à une revue stratégique de Ma French Bank, cinq ans après son lancement.



Malgré un succès indéniable auprès des clients, Ma French Bank n’a pas atteint la rentabilité et n’a pas encore trouvé son modèle économique. Dans un marché extrêmement concurrentiel, en pleine consolidation, qui requiert une taille critique suffisante pour espérer devenir rentable, des investissements massifs seraient nécessaires pour le développement de Ma French Bank, notamment en élargissant sa gamme de produits et d’offres d’équipement.



Une telle orientation n’apparait plus compatible avec le plan stratégique du Groupe La Banque Postale, qui envisage de prioriser ses investissements sur l’accélération de sa digitalisation. Si la cessation des activités de Ma French Bank était actée, elle se ferait suivant un processus progressif, qui s’inscrirait dans la durée et prendrait entre 12 et 18 mois.



Si ce projet devait être mis en œuvre, l’ensemble des collaborateurs de Ma French Bank, dont les compétences et le savoir-faire constituent un atout de taille pour La Banque Postale, se verraient proposer de poursuivre leur carrière au sein du groupe. Par ailleurs, si ce projet venait à être mis en œuvre, La Banque Postale s’engagerait alors à proposer à l’ensemble des clients de Ma French Bank la possibilité d'ouvrir un compte en son sein, leur offrant le meilleur de son réseau physique avec ses 7 000 bureaux de poste, le meilleur du digital avec une app dans les meilleurs standards de marché, et une gamme de produits et services large et complète.



Le Groupe La Banque Postale et Ma French Bank tiennent à rappeler que ce projet de cessation des activités de Ma French Bank ne présente aucun risque pour les avoirs et les dépôts des clients, qui resteraient accessibles tout au long de la procédure. Ma French Bank et le Groupe La Banque Postale s’engagent à tenir informés régulièrement l’ensemble des collaborateurs, des clients et des parties prenantes de Ma French Bank de l’évolution de ce projet.

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe international de bancassurance, 11ème de la zone euro par la taille du bilan. Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner en France 20 millions de clients particuliers, entreprises et acteurs du secteur public local, avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de proximité, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 000 bureaux de poste. Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », elle se fixe l’ambition de devenir la banque préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de ses trois marques : La Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et Louvre Banque Privée, sa banque patrimoniale.

La Banque Postale accélère sa stratégie de diversification et développe ses métiers d’expertise, notamment dans la gestion d’actifs, l’assurance, le crédit à la consommation et la banque de financement et d’investissement. Forte de son identité citoyenne, La Banque Postale œuvre pour une transition juste en intégrant au cœur de sa gouvernance des objectifs en matière d’impact environnemental et social. Entreprise à mission depuis mars 2022 et leader de la finance à impact, La Banque Postale ambitionne d’atteindre zéro émission nette dès 2040. Elle figure aux 1ers rangs des agences de notation extra-financière.

