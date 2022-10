MOONFARE, leader mondial de la démocratisation du Private Equity, ouvre un bureau à Paris Moonfare, la plateforme digitale leader d'investissements en Private Equity à l’échelle mondiale, ouvre un bureau à Paris et se lance officiellement en France.

Cette étape importante souligne la croissance rapide de l'entreprise à l’international, qui s'est imposée comme la première plateforme d'investissement en Private Equity pour les particuliers. Depuis sa création en 2016, Moonfare a enregistré une croissance moyenne de plus de 2,5 fois d’une année sur l’autre, le total des actifs sous gestion dépassant désormais les 2 milliards d'euros.



Répondre aux besoins d’un nombre croissant de HNWIs en France



L'arrivée de Moonfare sur le marché français est une décision stratégique permettant de s'adresser au pool croissant de HNWIs (High Net Worth Individuals) en France et de capitaliser sur la forte dynamique de l'industrie du Private Equity. Les investisseurs particuliers et les family offices ont contribué à environ 5 milliards d'euros aux capitaux levés par les GPs en 2021, soit trois fois le niveau enregistré en 2020. En outre, Moonfare cherche à étendre son segment B2B à la France et à coopérer avec des acteurs clés tels que les banques privées, les gestionnaires de patrimoine, les gestionnaires d'actifs, les family offices. L'objectif est d'élargir le cercle des partenaires de premier plan qui existent sur d'autres marchés. Moonfare travaille déjà avec le gestionnaire d'actifs franco-suisse Bordier & Cie, la banque privée allemande Berenberg ainsi que le gestionnaire d'investissement mondial Fidelity International.



"Notre arrivée à Paris vise à renforcer notre proximité avec les investisseurs particuliers français et leurs conseillers, qui manifestent un intérêt de plus en plus fort et avisé pour l'investissement sur les marchés privés. Notre plateforme leur permet d'accéder facilement au meilleur de ces classes d'actifs, tout en répondant à leur désir d'autonomiser et de diriger eux-mêmes leurs investissements", déclare Steffen Pauls, CEO et fondateur de Moonfare.



Faciliter et moderniser l’accès des particuliers au Private Equity



Avec sa proposition de valeur unique, Moonfare répond à deux besoins actuels : le manque d'accès à l'investissement en Private Equity pour les investisseurs individuels et l'objectif des gestionnaires de fonds d'élargir la gamme de leurs produits pour diversifier leur base d'investisseurs. Moonfare offre aux particuliers et à leurs conseillers la possibilité d'investir à partir de 50 000 € en leur proposant une sélection de fonds internationaux de premier plan tels que KKR, EQT, Permira et Carlyle.



Moonfare propose à ses clients une offre de fonds très soignée en effectuant une due diligence approfondie sur tous les fonds. En effet, seuls 5% des fonds passent avec succès ce processus de due diligence des entreprises. En outre, Moonfare donne accès à son marché secondaire où les investisseurs ont la possibilité participer à des évènements de liquidité semestriels où ils auront la possibilité de vendre leurs investissements. Le partenariat de Moonfare avec Lexington Partners contribue à résoudre le problème d'illiquidité de cette classe d'actifs.



Le bureau de Paris est dirigé par Karim Boussetta, responsable de la distribution BtoC, et Anne Vergez, responsable des partenariats BtoB, sous la supervision de Frederik Meheus, Managing Directeur et directeur de l'activité commerciale et de Steffen Pauls, fondateur et CEO de Moonfare.



A PROPOS DE MOONFARE

Moonfare permet aux investisseurs particuliers et à leurs conseillers d'accéder pour la première fois à des opportunités d'investissement en Private Equity de premier ordre. Moonfare permet aux investisseurs de s'inscrire et d'investir par le biais d'un processus d'embarquement numérique sur la plateforme. À ce jour, Moonfare a proposé plus de 75 fonds de marché privé provenant de partenaires généraux de premier plan dans le monde entier, en mettant l'accent sur les rachats d'entreprises, le capital-risque, la croissance et les catégories d'actifs réels telles que les infrastructures.

L'équipe d'investissement de Moonfare effectue un contrôle préalable de base sur tous les fonds. Moins de 5 % des fonds disponibles passent ce processus ave succès et se retrouvent sur la plateforme de Moonfare. Cet accent mis sur la qualité est une des raisons pour lesquelles Moonfare a gagné la confiance de plus de 3 000 clients qui ont investi plus de 2 milliards d'euros sur sa plateforme. Basée à Berlin, Moonfare opère dans 23 pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique et possède des bureaux à New York, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Singapour, Zurich et Paris, d'autres devant être ouverts prochainement.

www.moonfare.com



