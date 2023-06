Accueil Envoyer Imprimer Partager MIRA et LAMINA1 annoncent leur partenariat LAMINA1, la blockchain optimisée pour un métavers ouvert, et Mira, le métavers expérientiel hyperréaliste, annoncent un partenariat officiel afin d’associer la blockchain à des expériences immersives. Dans le cadre de ce partenariat, les deux entreprises entendent également rejoindre Snapdragon Spaces de Qualcomm Technologies, l'écosystème de développeurs de réalité augmentée ouvert. Avec ce partenariat annoncé par Neal Stephenson en ouverture de la conférence AWE (Augmented World Expo 2023 du 31 mai au 2 juin), Mira entend tirer parti de la blockchain LAMINA1 et de la plateforme de développement Snapdragon Spaces™ XR de Qualcomm pour créer des ponts entre les expériences virtuelles et le monde réel.





Dévoilé lors de la conférence d'ouverture de AWE par Neal Stephenson, le partenariat entre LAMINA1 et Mira va permettre aux créateurs de contribuer à l'avènement d’un métavers ouvert liant les mondes virtuels au monde réel. Il marque donc une étape importante pour le développement des mondes virtuels tels que Mira.



Ensemble, LAMINA1 et Mira vont collaborer au développement de nouvelles approches pour les créations virtuelles et leur monétisation, telles que la billetterie d’accès aux expériences virtuelles et les programmes de fidélité de nouvelle génération, faisant ainsi le lien entre les environnements virtuels et réels. Ils s’appuieront pour cela sur la blockchain, les NFT et les smart contracts.

Ce partenariat avec LAMINA1 offrira également à Mira et à Qualcomm Technologies l'accès à son programme et à une suite complète d'outils de création dans le cadre de sa plateforme Metaverse-as-a-Service, un ensemble de services interopérables pour soutenir les mondes virtuels.



Depuis son lancement en 2016, Mira a acquis une reconnaissance importante dans le monde de la réalité virtuelle (VR) pour sa capacité à fournir des environnements virtuels hyper-réalistes et à repousser les limites de la fidélité VR. La plateforme a notamment remporté le Verizon 5G challenge en 2019, reçu un Epic Games MegaGrant en 2020, un soutien de BPI France en 2022, et est invitée à présenter sa technologie à l’occasion des plus grands événements dédiés à l’innovation tels que SXSW, le Fujitsu Forum à Tokyo ou encore AWE. Avec des projets en cours pour de grandes marques de luxe, le monde de l’art et de la culture, le sport et l'automobile, Mira continue d’imprimer sa marque dans le développement et l’accessibilité des contenus immersifs de haute qualité visuelle et sonore.



Chanel, l’emblématique Maison française, a récemment annoncé un investissement dans Mira, marquant ainsi un partenariat prometteur avec de nombreux projets à venir. Cette preuve de confiance témoigne de l'expertise inégalée de Mira dans la création d'environnements immersifs, multi-utilisateurs et multi-plateformes. Les marques les plus prestigieuses, dans les secteurs du luxe, de l'hôtellerie, du sport ou de l'automobile, choisissent Mira comme plateforme privilégiée pour créer et publier leurs expériences en 3D.



Mira s'appuie sur des collaborations avec une communauté mondiale de créateurs composée d'artistes CGI, de studios VFX, d'architectes, de designers, de joueurs, d'experts en photogrammétrie et en LIDAR, d'opérateurs de drones et de pionniers de l'IA.



Mira a récemment intégré des expériences virtuelles à l’échelle internationale qui permettent d'explorer des lieux emblématiques tels que la Tour Eiffel et le Musée Guggenheim, dans des environnements reconstitués de façon incroyablement réalistes. Grâce au moteur Unreal Engine 5, Mira a ainsi développé des répliques numériques de haute fidélité de plusieurs villes dans le monde, dont Paris et New York.



“Nous sommes fiers de nous associer à LAMINA1 et de tirer parti de leur technologie blockchain et de leur outil de création pour alimenter l'avenir des expériences immersives sur Mira", a déclaré Gaspard Giroud, co-fondateur et CEO de Mira. "Cette collaboration, qui est une véritable reconnaissance au sein de notre écosystème, apporte une base solide à notre communauté de créateurs VR/immersifs et va leur donner les moyens de créer sur notre plateforme en repoussant les limites de ce qui est aujourd’hui possible dans le métavers."



“Notre partenariat avec Mira représente une étape passionnante dans l'expansion rapide de l'écosystème LAMINA1. En collaborant avec Mira, nous faisons un pas important dans la réalisation de la vision originale du métavers telle qu'envisagée par notre fondateur, Neal Stephenson", a déclaré Géraldine Pamphile, Chief Business Officer de LAMINA1. "Ce partenariat nous rapproche de l'objectif de combler le fossé entre le monde virtuel et le monde réel, en offrant des expériences VR de haute fidélité qui capturent la beauté et l'essence du monde réel d'une manière qui est encore relativement rare dans cet espace.”



A propos de Mira

Lancé en mars 2016 à New York, Mira est un métavers expérientiel hyperréaliste qui crée un pont entre la réalité et les mondes virtuels. Ancré dans la géographie, Mira ouvre de nouveaux terrains de jeu au croisement de la réalité et de la magie, de la culture et du divertissement, des réseaux sociaux et du commerce. Mira incite les utilisateurs à explorer, à contribuer et à socialiser dans le nouveau territoire palpitant de l'Internet 3D.

Mira



A propos de LAMINA1

LAMINA1 est une blockchain optimisée pour le métavers ouvert - offrant aux constructeurs et aux créateurs un cadre flexible. L'entreprise a été fondée en juin 2022 par le célèbre auteur et futurologue Neal Stephenson, à l'origine du terme "métaverse" dans son roman Snow Crash (1992), et le pionnier de la cryptographie Peter Vessenes, expert en monnaies numériques et fondateur de la première société Bitcoin financée par du capital-risque.



Sa mission est de fournir l'infrastructure, l'API et les outils nécessaires pour permettre à une communauté mondiale dynamique de créateurs de métavers ouverts de voir le jour, en se faisant le champion du développement d'un écosystème robuste, performant et interopérable qui donne aux créateurs et aux consommateurs plus d'autonomie et d'appropriation dans la prochaine ère en ligne.

