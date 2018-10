METRON lève 8 millions d'euros pour accélérer sa croissance internationale et consolider son pôle R&D

Cette nouvelle levée de fonds va permettre à METRON d'accélérer sa croissance, notamment à l'international, et de poursuivre le développement de ses solutions basées sur une intelligence artificielle spécialisée en optimisation énergétique. Depuis sa création en 2013, METRON a levé près de 12 millions d'euros, y compris ce tour de table.



Vincent Sciandra, CEO et Co-fondateur de METRON, déclare : « Nos clients ont témoigné de leur fort niveau de satisfaction en expérimentant des paybacks de moins de 12 mois. Je veux les remercier d'avoir choisi METRON. Ces nouveaux capitaux vont nous permettre de changer de dimension au niveau commercial, notamment à l'international où nous réalisons déjà 75% de notre activité. Ils vont aussi nous permettre de développer notre technologie, non seulement pour transformer l'énergie en un centre de profit dans l'industrie, mais aussi pour servir les nouveaux besoins des acteurs du secteur de l'énergie. Nous nous réjouissons de l'entrée au capital de Financière Fonds Privés et de BNP Paribas, ainsi que de la confiance renouvelée de notre actionnaire Breed Reply. Cela est un véritable gage de reconnaissance en notre capacité à apporter des solutions innovantes et rentables pour la transition énergétique ».



METRON fournit à ses clients une plateforme d'intelligence énergétique qui collecte, agrège et analyse en temps réel l'ensemble des données générées par les systèmes industriels, tout en s'interfaçant avec les données externes, telles que celles des marchés de l'énergie ou des prévisions météorologiques. Le moteur d'intelligence artificielle développé par METRON permet aux industriels de réduire efficacement leur consommation d'énergie et d'améliorer leur empreinte environnementale tout en entrant dans l'ère de l'usine 4.0. Cette nouvelle levée de fonds contribuera à renforcer le financement de l'effort de R&D de la société qui entend devenir d'ici 2022 un acteur incontournable au plan mondial de l'intelligence énergétique en industrie.



Yann Lagalaye, Responsable Energy Transition Capital de BNP Paribas, déclare :

« BNP Paribas s'est engagé à être un acteur de la transition énergétique, et notamment à investir, d'ici à 2022, 100 millions d'euros dans les start-up spécialisées dans ce domaine. L'efficacité énergétique dans l'industrie est primordiale pour atteindre les objectifs des accords de Paris. METRON, qui aide les industriels à améliorer l‘efficacité énergétique de leurs usines avec une approche innovante et incitative économiquement répond parfaitement à cette ambition. C'est pourquoi nous avons souhaité nous engager à ses côtés à ce moment charnière de son développement technologique, international et commercial. ».



Fondée en 2013, METRON comptera en 2019 une équipe d'une centaine d'experts - data scientists et ingénieurs en énergie - pour aider les industriels à valoriser leurs données énergétiques et à déployer leurs projets d'efficacité énergétique, au sein même de leur processus de production. METRON travaille avec tous les secteurs d'activité industrielle, notamment mines, acier, papier, verre, chimie, automobile, agro-alimentaire, etc.



La startup, dont le siège est à Paris, opère dans une dizaine de pays et dispose de 6 centres opérationnels en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie. Elle a récemment ouvert deux nouvelles filiales à Singapour et à Sao Paulo pour accompagner ses grands comptes, notamment Danone dont des sites industriels sont en cours de déploiement à travers le monde. METRON, qui a bénéficié du soutien de l'accélérateur européen EIT Digital en 2018, continuera à renforcer ses équipes internationales en 2019 et ouvrira de nouveaux bureaux à l'étranger.



Emanuele Angelidis, CEO de Breed Reply déclare : « METRON a démontré la robustesse de sa technologie qui est adoptée par un nombre croissant d'industriels dans le monde. Nous sommes ravis de continuer à soutenir METRON et l'équipe dirigée par Vincent Sciandra, CEO. »



La plateforme METRON-EVA® Factory (Energy Virtual Assistant) offre une cartographie en temps réel de l'ensemble des flux énergétiques et une gestion visuelle des indicateurs de performance énergétique. Grâce à des algorithmes de machine learning et des bases de connaissances métier, elle permet d'identifier, dans les procédés industriels, des leviers d'optimisations non intuitifs et d'accompagner leur mise en place, afin de générer les gains attendus. En s'interfaçant directement avec les marchés de l'énergie ou des actifs énergétiques décentralisés comme des EnR, les usines peuvent valoriser leur flexibilité industrielle et optimiser leurs opérations en temps réel, en fonction du contexte de production et de marché.



« Le comité d'investissement de Financière Fonds Privés et nos investisseurs privés ont été impressionnés par l'équipe de direction de METRON, ainsi que par le positionnement unique qu'elle a construit à la convergence de la révolution numérique et de la transition énergétique. La combinaison du Big Data, de l'intelligence artificielle et de l'expertise humaine est un atout clé pour l'accélération de son développement », déclare Baptiste Proveau, Directeur Associé Financière Fonds Privés.



À propos de METRON metronlab.com

Fondée en 2013, METRON a développé une plateforme d'intelligence énergétique destinée au secteur industriel. En exploitant les multiples sources de données déjà existantes dans les usines, la plateforme METRON-EVA®Factory (Energy Virtual Assistant) tire parti des technologies de Machine Learning les plus récentes, ainsi que de bases de connaissances dédiées pour identifier les opportunités d'optimisation énergétique de manière proactive, se connecter aux actifs énergétiques décentralisés et ainsi transformer l'énergie en centre de profit. Plus de 70 experts énergéticiens, data scientists et ingénieurs spécialisés travaillent aujourd'hui en Europe, en Amérique Latine, au Moyen-Orient et en Asie. Ils accompagnent les d'industriels de tous les secteurs d'activités pour maximiser la valeur de leurs données et pour mettre en place leur optimisation énergétique.



À propos de Breed Reply reply.com/breed-reply/en/HomePage

Breed Reply, l'investisseur opérationnel actif de Reply, finance et soutient le développement de sociétés en phase initiale dans le secteur de l'internet des objets (IoT pour Internet of Things) en Europe et aux États-Unis. Basée à Londres, avec des antennes opérationnelles en Allemagne et en Italie, Breed Reply soutient les entrepreneurs et les jeunes talents en mettant rapidement de nouvelles idées sur le marché. Cet engagement repose sur trois services fondamentaux : financement au niveau initial ; participation opérationnelle active avec un important savoir-faire, un transfert d'activités, et une expertise managériale et technologique ; et un soutien de mise sur le marché par le biais du vaste réseau Reply. Breed Reply se spécialise dans les secteurs de la santé, le fitness et le bien-être, les constructions et les villes connectées, la sécurité, l'IoT industriel, les mégadonnées, les plateformes et les drones.



À propos de Financière Fonds Privés financiere-fondsprives.com

Financière Fonds Privés a pour ambition de permettre à des Investisseurs Privés d'investir directement dans des entreprises à fort potentiel afin d'accélérer leur croissance. Financière Fonds Privés permet réciproquement aux entrepreneurs d'accéder à des investisseurs qui les ont choisis et qui apportent, au-delà d'un soutien financier, leur propre réseau d'anciens entrepreneurs. Financière Fonds Privés accompagne les entreprises investies ainsi que les investisseurs privés qu'elle a réunis au tour de table jusqu'à leur sortie du capital. Les dirigeants et associés de Financière Fonds Privés co-investissent significativement dans toutes les opérations. Financière Fonds Privés intervient principalement dans le cadre d'augmentation de capital de 2M€ à 10M€, et le plus souvent en minoritaire.



À propos de BNP Paribas group.bnpparibas/

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 73 pays, avec plus de 196 000 collaborateurs, dont près de 149 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l'ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d'investissement, d'épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l'Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.



A propos de EIT Digital Accelerator – eitdigital.eu/accelerator/

L'Accélérateur d'EIT Digital soutient les scaleups européennes de deep tech en aidant à sécuriser les clients cibles et à lever des capitaux. Depuis 2012, l'accélérateur a soutenu plus de 270 startups qui ont levé un total de 350 millions d'euros d'investissements à ce jour, dont plus de 90 millions d'euros facilités par l'accélérateur. Le programme a été classé 8ème parmi les 20 meilleurs accélérateurs actifs dans le Global Accelerator Report 2016 de Gust.

EIT Digital est une organisation européenne leader en matière d'innovation ouverte qui regroupe un partenariat de plus de 130 grandes entreprises européennes, PME, start-ups, universités et instituts de recherche. EIT Digital investit dans des domaines stratégiques pour accélérer l'adoption par le marché des technologies numériques basées sur la recherche et pour attirer le talent et le leadership entrepreneurial en Europe.

EIT Digital est une communauté de connaissances et d'innovation de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT). Le siège social EIT Digital se trouve à Bruxelles avec des centres de co-implantation à Berlin, Budapest, Eindhoven, Helsinki, Londres, Madrid, Paris, Stockholm, Trente et un hub dans la Silicon Valley.