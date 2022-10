METAV.RS lève 3M€ pour permettre aux marques de facilement gérer leur présence dans les métavers METAV.RS, la start-up dédiée à l’accompagnement des marques dans les métavers annonce une levée de 3M€ pour accélérer le développement de sa plateforme et intensifier les recrutements.

METAV.RS facilite l’intégration et la gestion de catalogues produits dans différents univers virtuels.

La solution no-code en marque blanche permet de facilement créer des NFTs, fameux actifs numériques, de les vendre simplement sur des pages dédiées, sur le site e-commerce de la marque ou sur des marketplaces et de créer des expériences enrichies.



La startup met à disposition des marques et des agences une suite d’applications intégrées leur permettant par exemple de gérer leurs propres univers virtuels – appelés Minivers. Accessibles depuis un navigateur web, l’internaute peut découvrir l’univers de la marque de manière immersive, interagir avec de nombreux éléments et acheter des biens dématérialisés de la marque (NFT) notamment via des cabines d’essayage virtuelles.



METAV.RS compte une dizaine de clients grands comptes, principalement des marques de luxe et du retail. La start-up collabore également avec des agences créatives ou des cabinets de consulting afin de leur permettre de gérer de manière centralisée les expériences des marques qu’ils accompagnent, notamment pour les lancements de collections NFTs et la création d’expériences immersives.



UN TOUR DE TABLE COMPOSÉ D’ENTREPRENEURS EXPÉRIMENTÉS ET DE FIGURES DU WEB3



La start-up, jusqu’alors auto-financée, fait entrer à son capital plusieurs fonds d’investissements français et étrangers, des entrepreneurs expérimentés et des figures du web3.

Ce tour d’amorçage a été mené par Jsquare (DFG Group), fonds spécialisé Web3 basé à Singapour auxquels se sont joints le cabinet de consulting Sia Partners via son start-up Studio et 50 Partners, fonds d’investissement fondé autour de 50 entrepreneurs à succès.

METAV.RS s’entoure également de Business Angels connus et reconnus comme David Balland, co-fondateur de Ledger, Sébastien Borget, co-fondateur et COO de The Sandbox, Michael Amar, co-fondateur de Ifeelgoods et multi-entrepreneur, Thibault Renouf, CEO de Partoo, Joël Hazan, Managing Director & Partner du BCG, Sébastien Lalevée, DG de la Financière Arbevel, et Jonathan Bordereau, CEO de Golden Bees et en charge de l’accélérateur web3 de 50 Partners.



LE MARCHÉ COLOSSAL DES METAVERS



Le marché mondial du métavers pourrait atteindre jusqu’à 13 000 milliards de dollars. Des technologies combinées mêlant 3D, réalité augmentée et virtuelle et blockchain deviennent matures et permettent de nouveaux usages.

Les enjeux pour les marques sont nombreux : il s’agit en premier lieu de créer de nouvelles expériences et toucher et de capter des audiences telles que les communautés des générations Z et Alpha. Ces générations très attentives à leur identité digitale passeront près de 4h par jour d’ici 2025 dans les métavers.

Les marques s’intéressent de près à ces environnements virtuels et à la manière dont cela transformera leur modèle à moyen terme. Le seul marché des NFTs de marques de luxe pourrait atteindre 56 milliards de dollars en 2030.

Pas étonnant que toutes les marques réfléchissent désormais de près ou de loin à leur stratégie Web3 et l’opportunité que cela pourra avoir sur leur business.



DEVENIR LA PLATEFORME LEADER PERMETTANT AUX MARQUES DE GÉRER LEUR PRESENCE DANS LES METAVERS



En pratique, METAV.RS souhaite démocratiser l’accès aux métavers pour les marques et permettre à des équipes marketing d’intégrer simplement et rapidement du contenu dans des métavers choisis.

L’équipe a notamment déployé une application de reconstruction 3D (3D Builder), permettant de facilement scanner des objets réels pour les transposer dans le métavers. Les modèles 3D ainsi générés permettent de créer des jumeaux numériques qui peuvent être intégrés cross-métavers et/ou intégrés sur des fiches produits de sites e-commerce pour booster les ventes de produits physiques.



Cette plateforme permet aux marques des usages :

• Interopérables et résilients, connectés avec les principaux métavers et réseaux sociaux, pour déployer facilement la marque dans de nouveaux univers virtuels

• Compatibles avec les principales plateformes e-commerce et applications permettant de valoriser des NFT, pour des mises en place de jumeaux numériques

• Accessibles en permettant le paiement par l’utilisateur en carte bleue et un accès simple aux expériences de marques depuis un navigateur web

• Sécurisés et en accord avec la règlementation, indispensable pour le consommateur et les marques



« L’arrivée du Web3 conduit à une décentralisation du web et à l’émergence de nombreux nouveaux univers virtuels. L’enjeu pour les marques est de pouvoir activer et piloter simplement leur présence dans ces univers émergents : plus de portée, des expériences enrichies et uniques déployées simplement tout en conservant le contrôle de sa marque dans ces univers virtuels.

Nous développons un outil simple qui permet aux marques de piloter leur activité dans les métavers, une sorte de CMS du métavers.

Certains de nos clients ont des plans très ambitieux et de transformation de leur modèle existant. Nous les accompagnons dans la co-construction de la feuille de route à 3-5 ans et découpons ce plan en lots et activations afin de livrer des premières briques en quelques semaines. », nous explique Clément Foucher, cofondateur de METAV.RS.



La start-up participera à de nombreux évènements dans les prochains mois (au Web Summit de Lisbonne, au GITEX de Dubai, au CES de Las Vegas ou encore au NRF de New York) et réalisera pour certains d’entre eux des collections NFT. METAV.RS avait déjà créé les NFTs du Metaverse Summit avec un MetaJacket intégrable à la fois sur Decentraland et sur The Sandbox.



LE DÉVELOPPEMENT SUR L’ASIE COMME ENJEU MAJEUR



L’Asie comptera pour 60% du marché du luxe d’ici 2025 avec une grande partie de la population appartenant aux Générations Z et Alpha. Ces générations hyperconnectée est friande de nouvelles expériences interactives et innovantes avec leurs marques préférées et est prête à dépenser de petites fortunes pour améliorer leur statut digital.

« L’identité digitale et notamment les NFT sont les nouveaux marqueurs sociaux des générations Z et Alpha – cela est d’autant plus vrai en Asie. De nombreuses marques de luxe se saisissent de l’opportunité et préparent également l’avenir en créant de la désirabilité via des activations ciblant les générations Alpha ».

Afin d’accélérer son développement sur l’Asie, METAV.RS a ouvert un bureau à Hong Kong et Séoul, proposant notamment une offre d’accompagnement de grands comptes sur des marchés complexes, spécifiques mais gigantesques.



A PROPOS DE METAV.RS

METAV.RS a été créé en janvier 2022 par 4 associés issus de la 3D et de l’entrepreneuriat : Simon & Clément Foucher, Jérémie Salvucci & Adrien De Lavenere-Lussan. L’entreprise compte désormais 20 salariés répartis entre Paris, Angers, Vierzon et Hong Kong. METAV.RS est incubée à Station F par Naver, mastodonte Coréen du web et du métavers.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site METAV.RS



