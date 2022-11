MANGOPAY nomme Ronen Benchetrit au poste de Chief Technology Officer Ronen Benchetrit, ancien CTO de Pokerstars, Zopa et Bumble, rejoint le COMEX de MANGOPAY en tant que Chief Technology Officer.

En plus de renforcer les capacités technologiques de l’entreprise dans le cadre de son hypercroissance, Ronen Benchetrit aura la responsabilité d'accélérer l’innovation et l’évolutivité des produits



MANGOPAY, acteur européen majeur des solutions de paiement pour les marketplaces et les plateformes, poursuit ses nouvelles nominations stratégiques au sein de son équipe de direction. Suite à son rachat par Advent International, l’entreprise dévoile notamment la nomination de Ronen Benchetrit en tant que Chief Technology Officer et nouveau membre du COMEX. Cette nomination clé souligne l’engagement et l’investissement de MANGOPAY en matière d’innovation. À cet effet, Ronen Benchetrit relèvera le défi de la transition technologique au sein de la scale-up et de piloter des équipes internationales parmi les plus dynamiques du secteur des paiements. Ronen Benchetrit reportera à Romain Mazeries, CEO de l'entreprise.



La nomination de Ronen Benchetrit constitue une nouvelle étape phare pour MANGOPAY, qui entend devenir l'écosystème de paiement le plus complet au service de l’économie des plateformes. Âgé de 49 ans et fort de trente ans d’expérience dans la direction d’équipes techniques et d'ingénierie au top de leur performance, Ronen Benchetrit permettra à MANGOPAY de construire une technologie moderne, résiliente et évolutive.



Au cours de sa carrière, Ronen Benchetrit a dirigé des équipes d'ingénierie produits et cloud computing au sein de scale-up issues de secteurs d’activités variés. Ronen Benchetrit rejoint l'entreprise à un moment clé où la croissance accélère fortement. En étroite collaboration avec les autres services de MANGOPAY, Ronen Benchetrit va élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’évolution technologique à même de soutenir cette hypercroissance. Afin d’atteindre cet objectif, il prévoit de doubler l'équipe au cours des 24 prochains mois, en recrutant notamment des talents permettant à la fintech d'accroître son avance technologique.



Basé au Royaume-Uni, Ronen Benchetrit rejoint MANGOPAY après avoir officié chez Bumble, une application de rencontres et de réseautage, où il occupait le poste de CTO. Auparavant, Ronen Benchetrit a également été le CTO de Zopa, banque britannique innovante et pionnière du prêt entre pairs. Il a également occupé le poste de CTO pour le principal opérateur de jeux en ligne Pokerstars, où il a dirigé l’équipe technologique jusqu’à l’introduction en bourse de l'entreprise. Ronen Benchetrit est titulaire d'une licence en informatique et détient quelques brevets dans ce même domaine.



« La plateformisation de l’économie est en plein essor. Grâce à leurs nombreux avantages tant pour les acheteurs que les vendeurs, les plateformes sont devenues un moteur essentiel de la croissance du e-commerce. Néanmoins complexe, leur succès implique de maîtriser l’ensemble du parcours de paiements. C’est un défi passionnant pour un CTO ! C’est pourquoi je suis ravi de rejoindre MANGOPAY à un moment aussi crucial et d’avoir l’opportunité de diriger l’équipe Tech », déclare Ronen Benchetrit, Chief Technology Officer chez MANGOPAY. « Le potentiel de MANGOPAY est inégalé. Je suis sincèrement ravi d’avoir l’opportunité de créer un écosystème de paiement de premier plan et d’offrir encore plus de valeur à nos clients ».



Romain Mazeries, CEO de MANGOPAY, poursuit : « Je suis heureux d’accueillir Ronen Benchetrit. Son expérience est un atout inestimable pour accélérer notre croissance. En peu de temps seulement, Ronen Benchetrit a déjà organisé les équipes afin de pouvoir soutenir et accompagner la croissance de MANGOPAY en encourageant une forte culture de l’ingénierie en interne et en fournissant un leadership technique dans tous les domaines de l’entreprise ».



À propos de MANGOPAY

MANGOPAY est un allié incontournable de l'économie des plateformes grâce à son écosystème unique et complet dédié aux paiements. Créée en 2013, MANGOPAY dessert plus de 2 500 marketplaces de premier plan et des scale-ups innovantes. Bâti autour de sa solution programmable de séquestre et de registre, l'écosystème end-to-end de MANGOPAY couvre l’ensemble des besoins des plateformes en matière de paiements avec une flexibilité totale pour l’intégration et des workflows personnalisables pour chaque business model.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Abénex : arrivée de Pierre Masdoumier et de Nicolai Donsa Grégoire Cléry rejoint Libeo, leader européen des paiements entre entreprises, en tant que Directeur du marché Expertise Comptable Jia Wang nommée Directrice Financière Déléguée du Groupe PAREF