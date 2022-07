MANGOPAY lance son nouveau centre technologique dédié à l'innovation

MANGOPAY, acteur européen majeur des solutions de paiement pour les marketplaces et les plateformes, annonce l'ouverture de son premier centre technologique - hors France - dédié à l’innovation à Madrid. La scale-up prévoit le recrutement de 25 ingénieurs et spécialistes IT dans les prochaines semaines/mois. Ce premier centre technologique se destine à attirer les talents du bassin méditerannéen pour travailler sur des technologies de pointe et optimiser le back-office de MANGOPAY. Cette ouverture stratégique s’inscrit dans le cadre de la roadmap post acquisition et souligne les ambitions de la fintech de devenir l'une des principales solutions de paiement mondiales au service de l'économie des plateformes.



La scale-up, qui collabore avec plus de 2 500 marketplaces, dont Wallapop, Perfumes Club, Vinted, Chrono24, Carrefour, Malt, et les Galeries Lafayette, poursuit ses investissements pour accélérer sa croissance dans cette région stratégique. En effet, ce nouveau centre dédié, fer de lance technologique de MANGOPAY, fait du bureau de Madrid de MANGOPAY - ouvert deux ans plus tôt - un moteur de d’accélération de la scale-up en Espagne et à l’échelle européenne.



L’Europe du Sud, réservoir de croissance pour MANGOPAY



MANGOPAY s’est tournée vers la ville de Madrid pour son haut niveau de qualité de vie qui permet d’attirer des talents qualifiés du monde entier. La ville bénéficie aussi d’une position stratégique, à proximité du vivier de talents techniques d'Europe occidentale et méridionale. Enfin, le pays entretient de forte connexions avec d’autres pays du bassin méditerannéen, dont l’Italie, un marché clé pour MANGOPAY.



La fintech, qui emploie actuellement plus de 260 personnes, prévoit de doubler ses effectifs (500 collaborateurs) d'ici fin 2023. Ce nouveau centre technologique madrilène s’inscrit dans ce cadre faisant passer l'équipe espagnole de 11 à 36 collaborateurs. Ce pôle d'innovation permet d’accueillir 25 nouvelles recrues dans les semaines/mois à venir pour travailler à l’amélioration des services offerts par MANGOPAY. Pour ce faire, MANGOPAY cherche des profils IT juniors et expérimentés désireux de relever des défis technologiques et d’évoluer au sein d’une entreprise en hypercroissance. Les équipes auront pour mission d’améliorer la solution MANGOPAY, en alliant une approche technique et customer centric, afin d’optimiser l’expérience des utilisateurs de la plateforme. Dans ce cadre, elles se pencheront notamment sur le développement de fonctionnalités, pour garantir des transactions encore plus sûres et simples pour les clients.



“En tant qu’entreprise innovante, l’ouverture de notre premier centre technologique à l'étranger s’inscrit parfaitement dans l’ADN de MANGOPAY. Je suis très fier de ce nouvel accomplissement, qui va nous permettre de continuer d’optimiser la qualité de notre solution, de démontrer notre qualité d’employeur parmi les plus attractifs du marché Tech européen, tout en soulignant nos ambitions en tant que futur leader mondial des solutions de paiement pour l'économie de plateforme”, déclare Romain Mazeries, CEO de MANGOPAY.



Une vision et une ambition corroborées par Nicolas Fournié, Country Manager Iberia chez MANGOPAY, qui poursuit : "La création de ce centre technologique inédit et les investissements réalisés constituent une étape clé pour MANGOPAY en Espagne. C’est encore une étape supplémentaire pour aider nos clients à innover rapidement et à grande échelle, dans un contexte ultra réglementé, afin de suivre le rythme des nouvelles habitudes et des nouveaux besoins des consommateurs. Nous avons hâte d’accompagner les plateformes ibériques de demain et de réaliser des projets audacieux et innovants à l'échelle internationale”.



À propos de MANGOPAY

Fondée en 2013, MANGOPAY est un acteur majeur des solutions de paiement pour les marketplaces et les plateformes de crowdfunding. Grâce à sa technologie en marque blanche, MANGOPAY permet à ses clients d'accepter des paiements, d'intégrer de nouveaux vendeurs et d'envoyer des fonds partout dans le monde. Son API est utilisée par plus de 2 500 entreprises, dont Vinted, Chrono24, Leboncoin, Rakuten, Wallapop, Malt et bien d’autres. Avec un siège social au Luxembourg, MANGOPAY est un établissement de monnaie électronique habilité à fournir ses services dans l’UE/EEE et dispose d'une équipe de 260 collaborateurs à travers l'Europe.