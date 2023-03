MANGOPAY et PayPal annoncent un partenariat stratégique.

La collaboration historique de PayPal avec les plus grandes marketplaces du monde rejoint la mission de MANGOPAY qui consiste à accélérer la croissance des plateformes en leur offrant des solutions monétiques puissantes et dédiées, explique Romain Mazeries, CEO de MANGOPAY. "Le choix et la flexibilité d’intégration des moyens de paiement ont toujours été des éléments décisifs de l’expérience marketplace. C'est pourquoi le renforcement de notre collaboration stratégique avec PayPal est déterminante et nous permettra de créer l'environnement de paiement le plus complet dont les plateformes ont besoin pour grandir

"Les marketplaces connaissent une croissance rapide et ont besoin de solutions et de méthodes de paiements adaptées. MANGOPAY permet aux marketplaces d’offrir des expériences de paiement fluides et sécurisées pour les acheteurs et les vendeurs. Nos moyens et méthodes de paiement sont déjà utilisés par de nombreuses marketplaces et nous sommes heureux de solidifier notre partenariat afin de servir au mieux ces acteurs ensemble."

, spécialiste des solutions de paiement pour plateformes, etl, leader mondial des solutions de paiement en ligne, annoncent le renforcement de leur collaboration historique afin de rendre les moyens et les fonctionnalités de paiement mondiales deaccessibles à toutes les marketplaces plus rapidement. Le développement de ce partenariat stratégique favorisera la création d'expériences de paiement dynamiques pour les plateformes tout en offrant un choix supplémentaire à leurs utilisateurs finaux avec l’ajout des solutionsen tant que moyen de paiement.Depuis 2016,ettravaillent conjointement pour permettre aux marketplaces de bénéficier des capacités de paiement de, notamment ses solutions de paiement instantanées et transfrontalières. Alors que le secteur des marketplaces poursuit son essor, l'expérience de paiement demeure un facteur de différenciation majeur pour ces acteurs. L'accès facilité aux solutions de paiement deà travers l'univers, que ce soit sur la partie pay-in ou payout, ouvre de nouvelles perspectives pour les marketplaces et leur développement.L'ensemble des plateformes travaillant avecpourront, en une seule intégration activer PayPal, personnaliser leur expérience de paiement et simplifier les opérations pour les vendeurs. Cette collaboration permettra à terme aux marketplaces d’exploiter pleinement l'ensemble des fonctionnalités et des processus automatisés de, renforçant significativement leur proposition de valeur.."Global Head Channel Partnerships,souligne :À propos deest un allié incontournable des marketplaces grâce à son infrastructure unique et complète dédiée aux paiements. Créée en 2013,dessert plus de 2 500 plateformes et marketplaces de premier plan. Bâtie autour de sa solution d’e-wallet programmable, la solution end-to-end derépond à l’ensemble des besoins des plateformes en matière de paiement avec une flexibilité d’intégration totale et des workflows personnalisables en fonction de leur business model.