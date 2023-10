MANAGER - VALUE CREATION F/H Cabinet de conseil international

L’équipe Value Creation a pour objectif d’aider les dirigeants et les fonds de capital investissement à améliorer rapidement et significativement la profitabilité de leurs entreprises dans des situations à forts enjeux.De la stratégie à la mise en œuvre, nous intervenons en particulier dans des contextes de transaction tels que les due diligences opérationnelles pour valider un cas d’investissement, capture de la valeur/des synergies post-transaction, optimisation de la valeur en amont d’un processus de venteL’équipe est composée aujourd'hui de 4 personnes aujourd'hui à Paris.Contribuer au développement commercial de l’équipe : aider à qualifier des opportunités commerciales potentielles et à préparer des propositions commercialesStructurer et gérer un/des workstreams de projets de bout en bout : développer l’approche du workstream, gérer les consultants, structurer les hypothèses et effectuer les analyses, développer les délivrables, restituer les résultats, et gérer la relation clientParticiper activement au développement du capital humain de l’équipeContribuer au développement du capital intellectuel de l’équipeVous justifiez d’expériences préalables réussie d’au moins 5-7 ans en cabinet de conseil en management/stratégie dans des cabinets de premier plan, dans une équipe Deal Advisory de Big 4, et une expérience en entreprise dans des équipes opérations, stratégie, M&A ou transformation.LOCALISATIONParisVOTRE CONTACTArthur du Mesnil, arthur@calmonpartners.com Né en 2020,est un cabinet de chasse de têtes spécialisé dans les métiers de l’investissement. Composées de professionnels issus du monde de la finance, nos équipes accompagnent nos clients – Fonds d’Investissement, Family Office, Banques, Conseils & Cabinets, Codir - dans le développement de leurs expertises en France comme à l’international. Présents à Paris et Genève, nos experts établissent leur mission sur une véritable relation de confiance entre clients et candidats dans le respect de leurs valeurs et raison d’être.Calmon Partners Executive Search est une filiale de Calmon Partners Group

Investment Executive Search |

RSS |

Publicité |

Mentions légales |

Cookies Les meilleurs placements | Investir en bourse

Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibited

Finyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris. Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibitedFinyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris.