M Capital Partners accompagne le développement de Captain Wallet

La société, qui souhaite accélérer son développement commercial, a effectué une levée de fonds 2 M€, dont 1,5 M€ en capital auprès de M Capital Partners et 500 k€ en dette.



Captain Wallet utilise les wallets (portefeuilles électroniques) pré-embarqués sur les mobiles pour dématérialiser les cartes de fidélité, offres, reçus de commande et coupons des marques retail. Ce sont ces mêmes wallets qui accueillent les applications Apple Pay et Google Pay. L’innovation de Captain Wallet est de se servir de la présence massive de ces applications sur les mobiles et de l’effet de levier du paiement mobile pour loger les outils de fidélisation dans le même portefeuille.



De belles enseignes ont déjà adopté la solution, dont Picard, McDonald’s, Intersport, Etam, Franprix, Jacadi, Aigle, Renault, Alinéa, Europcar et Quicksilver.



Un nouveau canal relationnel sur mobile plébiscité par les consommateurs



L’outil drive to store/web de Captain Wallet répond au besoin des marques de densifier et fidéliser la relation avec leurs clients sur mobile. Grâce à l’ajout en 1 clic dans le wallet du smartphone, Captain Wallet transforme n’importe quelle carte de fidélité, offre ou e-résa en puissant canal relationnel sur mobile. Une fois la carte dématérialisée, la marque peut la personnaliser à volonté et l’utiliser pour la diffusion d’informations ou campagnes marketing et offres commerciales via des push notification, programmées ou géolocalisées. Un outil puissant et durable puisque 90% des consommateurs conservent les cartes digitales qu’ils ont installées dans leur téléphone.



« Les marques disposent d’une profusion de data qu’elles ont du mal à valoriser auprès du client. Elles éprouvent, en particulier, des difficultés à inclure le mobile dans leur stratégie omnicanale alors qu’il s’agit de l’écran central, le plus regardé et consulté. Captain Wallet est un outil qui leur permet de créer simplement et massivement une expérience client dynamique, personnalisée et surtout durable sur le mobile de leurs clients. », déclare Axel Detours, co-fondateur de Captain Wallet.



La levée de fonds de 2 M€ va permettre à Captain Wallet de renforcer son pôle innovation ainsi que ses équipes commerciales et marketing, chargées d’apporter aux clients retail du conseil premium adapté à chaque marque. En 2019, la société, qui opère déjà dans plus de 15 pays européens, renforcera par ailleurs sa position de leader en s’installant sur les marchés les plus actifs.



« Captain Wallet est une société innovante et nous partageons avec ses fondateurs une vision commune des opportunités offertes par les wallets pour révolutionner le marketing relationnel. Notre volonté est d’accélérer le développement de Captain Wallet pour en faire le leader incontournable de la dématérialisation des cartes de fidélité et de la relation client sur mobile sur le marché en pleine effervescence du marketing mobile. », commente Karim W. Oumoussa, directeur d’investissement chez M Capital Partners.



mcapitalpartners.fr