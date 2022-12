Lyra fait du lien de paiement un service tout-terrain et multicanal !

« Pour répondre aux défis de la digitalisation et de l’unification du commerce, les commerçants sont conscients que le paiement à une place centrale et incontournable. Pour les accompagner, nous créons des solutions à la fois simples d’utilisation, complètes et modulables en fonction de leurs enjeux et de leurs modèles de distribution. », précise Anton Bielakoff, Directeur Général du groupe Lyra. « Cette nouvelle offre packagée s’inscrit dans cette ambition, le paiement par lien apportant une véritable liberté aux vendeurs. Il rend les usages agiles. Que ce soit pour la vente à domicile, la livraison, les points de vente déportés, la réservation par téléphone, il permet aux forces de vente de gagner en autonomie et de multiplier les points d’encaissement, tout en centralisant les recettes ».



Un paiement plus agile et accessible !



Aujourd’hui, les 3 canaux de création et d’envoi de liens de paiement proposés par Lyra répondent à de nombreux usages parmi lesquels :

• Les ventes et les réservations par téléphone via le Back Office Lyra Collect

• La vente en mobilité ou un besoin d’une alternative aux terminaux de paiement grâce à l’appli mobile Lyra Collect (IOS et Android)

• Les envois en masse tels que les relances de factures, via un WebService



Cette agilité, primordiale face aux attentes des clients, Lyra l’a associée à un parcours simplifié:



1. Création et transmission du lien ou du QR code : depuis le backoffice, par webservice ou via l’appli mobile, il suffit de créer le lien et de le transmettre avec un message personnalisé via le canal de son choix (email, SMS, WhatsApp, Messenger…)

2. Paiement sécurisé et suivi : le client clique sur le lien reçu ou scanne le QR code. Il n’a plus qu’à finaliser son paiement. Le vendeur, de son côté, peut visualiser en temps réel l’état de la demande et du paiement.



Et avec ApplePay, c’est encore plus rapide pour des paiements en proximité : Scannez / Validez !



Un service complet de paiement par lien qui réunit de « multi » avantages : multicanal, multimoyen de paiement, multidevise, multilingue, et multiboutique !



À propos du groupe Lyra :

Fondée en 2001 par Alain Lacour, Lyra sécurise les paiements en e-commerce et proximité et développe des services à valeur ajoutée pour gérer au quotidien les transactions et les équipements. Basée à Toulouse, Lyra est présent à l’international dans 11 pays (Allemagne, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Espagne, Inde, Mexique, Pérou et Uruguay). Le groupe compte plus de 450 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 67M€ en 2021.

Le groupe Lyra en quelques chiffres :

+ de 20 milliards de paiements sécurisés et transmis en 2021 dans le monde

+ de 250 000 sites e-commerce dont 50 000 en France

+ de 4 000 000 de terminaux de paiement dans le monde



Ses services sont certifiés PCI DSS, PCI 3DS, Visa, MasterCard et agréés par le GIE Cartes Bancaires.

https://www.lyra.com /