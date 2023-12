Accueil Envoyer Imprimer Partager Lundi Matin s'offre Tastycloud pour se déployer sur le marché du CHR Lundi Matin, entreprise montpelliéraine et toujours familiale spécialisée dans l'édition de solutions de gestion pour les entreprises signe sa septième acquisition en rachetant Diginative. Diginative est plus connue du grand public pour sa solution Tastycloud permettant notamment le paiement à table via QR code.

Fondée en 2007 par Gaëlle et Benjamin Challande l'entreprise regroupe 200 collaborateurs et propose désormais au-delà de ses logiciels de caisse, des solutions pour les marketplaces ainsi que systèmes de gestion embarquant l'IA. Elle sera d'ailleurs présente au CES de Las Vegas du 9 au 12 janvier.

Les chiffres/montants n'ont pas été dévoilés.

AL A.

Lire la communication officielle ci-dessous



Cette acquisition permet au Groupe LUNDI MATIN de d’offrir aux professionnels de la restauration une offre CHR complète couvrant l’ensemble de leurs besoins :

• Logiciel de caisse Restaurant

• Click & Collect

• Paiement à table par QR Code

• ERP Marchandise

• Menus digitaux

Les équipes de Diginative rejoignent la division CHR du groupe Lundi Matin, qui sera dirigée par les 2 fondateurs Geoffrey Cuberos et Bilal Ajaj.

TastyCloud, qui équipe plus de 1000 restaurants et 500 hôtels dans 12 pays, forme désormais avec AirKitchen, le logiciel de caisse dédié aux restaurants, une solution complète et unique sur le marché.



À propos du Groupe LUNDI MATIN :

Basé à Montpellier, LUNDI MATIN est un éditeur français de logiciels de gestion en ligne et d’applications mobiles destinés aux

entreprises de toutes tailles. En tant que spécialiste reconnu, LUNDI MATIN fournit également des solutions sur mesure pour de

grands groupes nationaux et internationaux.

Du négoce au service, en passant par la restauration ou encore le commerce en ligne, LUNDI MATIN offre à chaque entreprise la

possibilité de s’équiper d’outils de gestion informatique simples, performants et adaptés à leur activité.

Avec ses solutions, le Groupe LUNDI MATIN ambitionne de proposer la meilleure offre omnicanale du marché : ERP, CRM, Système

d’encaissement, suite logicielle CHR, plateforme de création de sites e-commerce et de marketplaces.

Le groupe LUNDI MATIN qui opère en France et en Espagne, compte au total plus de 200 collaborateurs et plus de 5000 entreprises

clientes dont Galeries Lafayette, Chronodrive, Legrand, Veepee, Total, OVH, Notre Dame de Paris, Comme j’aime, Atalian, Pinel &

Pinel …

À propos de DIGINATIVE :

DIGINATIVE est une entreprise basée à Paris, spécialisée dans la digitalisation du menu et l’optimisation du parcours client dans les

établissements du secteur CHR en France et à l’international.

Elle se concentre principalement sur la commande et le paiement en ligne et à table : au restaurant, au bar et en chambre. Ces

solutions clé-en-main visent à améliorer l’expérience globale des clients pour impacter positivement le chiffre d’affaire.

