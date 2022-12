Lumo franchit le cap des 100 M€ investis en faveur de la transition énergétique Aujourd’hui, Lumo est heureux de partager le bilan de ces dix années qui ont façonné ce que la plateforme est aujourd’hui, et vous dévoile ses perspectives.

Créée en 2012, Lumo est la plateforme pionnière du financement participatif au service de la transition énergétique.



Lumo propose des solutions d’investissement participatif aux particuliers et aux entreprises pour le financement de projets d’énergie renouvelable partout en France (du photovoltaïque, du petit hydraulique, du biogaz ou de l’éolien) ayant un impact positif sur l’environnement. La plateforme offre ainsi à tous la possibilité de diversifier et d’utiliser son épargne en toute traçabilité, comme levier d'accélération de la transition énergétique.



Pour son 10ème anniversaire, Lumo franchit le cap des 100 M€ investis dans la transition énergétique !

Une croissance exponentielle car 100 millions d'euros, ont été investis dans la transition énergétique depuis la création de Lumo, mais la moitié (l'équivalent de 50 millions d'euros) des investissements ont été réalisés cette année sur deux types d'offres :

• des collectes nationales qui soutiennent le développement de PME françaises,

• des collectes locales qui permettent d'investir dans le développement de son département.



« Face à l’urgence écologique, nous sommes convaincus qu’il faut accélérer la transition énergétique, et qu’il existe des moyens pour y parvenir. Notre plateforme d’investissement en fait partie. Nous voulons permettre à chacun de s’impliquer et d’encourager le développe- ment des énergies bas carbone en finançant des solutions d’ampleur, concrètes et utiles. Et nous y parviendrons ensemble ! » témoigne Olivier Houdaille, Président de Lumo.



Depuis sa création, l'ADN de Lumo demeure le même !



Notre mission : contribuer au développement de projets utiles et concrets ayant un impact positif sur l’environnement pour accélérer la transition énergétique.



Notre outil : le financement participatif, permettant d’offrir des solutions d’investissement responsables, afin d’associer le plus grand nombre de citoyens face à cet enjeu collectif majeur.



Notre méthodologie : un processus de sélection strict, approfondi, et transparent de chaque projet disponible sur la plateforme pour en garantir sa fiabilité et sa meilleure réussite.



Les enjeux auxquels nous répondons :

• de réchauffement climatique, en réduisant notre dépendance à l'énergie fossile,

• de l'indépendance énergétique, afin de faire face aux envolés du prix de l'électricité.



Un bon moment pour parler des réalisations de Lumo !



Lumo est fière de rassembler une communauté de 25 000 lumonautes ayant participé au financement de plus de 140 projets de production d'énergie renouvelable (solaire, éolien, hydraulique), pour un montant total de 100 millions d’euros collectés. Cet engagement a permis de développer la production d’électricité verte équivalente à la consommation annuelle de plus de 140 000 foyers, l’équivalence d’à peu près 700 Gwh de production des projets que Lumo a financés.



Lumo permet ainsi à chacun de s’impliquer en confiance dans le développement économique de projets locaux et durables, comme le démontre son taux de règlement de 100% des montants dus aux investisseurs depuis sa création.



Si Lumo grandit chaque jour, c’est avant tout grâce à la pertinence et la solidité de son modèle qui repose à la fois sur des compétences fortes en matière de financement participatif et une connaissance approfondie des énergies renouvelables. Au sein de cette jeune industrie du financement participatif, Lumo a fait ce choix fort initial de privilégier la qualité à la quantité.



Depuis l’origine, Lumo apporte la plus stricte attention à la sélection des projets disponibles sur la plateforme pour permettre aux épargnants d’accéder à des supports d’investissement de qualité tout en veillant à la protection de leurs intérêts, sans compromis sur le rendement financier.

Preuve de ce savoir-faire, 100% des projets sélectionnés par Lumo ont vu le jour.

Et dans un environnement réglementaire en constante évolution, ce devoir de responsabilité et de transparence reste une priorité.



Lumo est résolument tournée vers l’avenir !



Le rapprochement avec le groupe Société Générale en 2018 marque une étape inédite dans la stratégie de développement de Lumo en ouvrant la voie vers de nouvelles capacités de distribution.

L’adossement à un acteur industriel de taille disposant d’un très large réseau sur l’ensemble du territoire français est donc clé pour permettre à Lumo d’adresser son message et son offre au plus grand nombre pour aller dans le sens de la transition énergétique.

Les deux structures poursuivent leur travail d’intégration pour renforcer les relations sur le terrain et multiplier les synergies, afin de mener à bien la mission que nous nous sommes fixée et avoir un impact réel.



« Animée par son esprit pionnier, et placée sous le signe de l’innovation, Lumo maintient la qualité et l’exigence au cœur de son modèle pour faire la différence. Nous poursuivons nos efforts pour créer des solutions à haute valeur ajoutée, répondant à nos critères d’éligibilité et à vos besoins de rentabilité et de sens. C’est cette dynamique qui permet à chacun d’entre vous de contribuer à la transition énergétique. » résume Olivier Houdaille, Président de Lumo.



Devenez acteurs de la transition énergétique près de chez vous !



Pour découvrir tous les projets disponibles actuellement, rendez-vous sur www.lumo-france.com

et profitez de son offre de parrainage jusqu'au 15 décembre prochain !



Pour plus d’informations :

Lumo a intégré le groupe Société Générale en juin 2018, et constitue l’une des preuves de sa plateforme de marque : C’est vous l’avenir.

Consultez l’article complet dédié à l’histoire de Lumo sur le blog.

Retrouvez les témoignages de nos lumonautes ainsi que l’ensemble des projets financés, en cours, et à venir.



A propos de Lumo :

Fintech française fondée en 2012, et intégrée au groupe Société Générale en 2018, Lumo est la plateforme pionnière du financement participatif au service de la transition énergétique. Elle propose des solutions d’investissement aux particuliers et aux entreprises pour participer au financement de projets d’énergie renouvelable (éolien, solaire, hydraulique) ayant un impact positif sur l’environnement.

Depuis sa création, Lumo rassemble une communauté de plus de 25 000 lumonautes ayant participé à plus de 140 projets, pour un montant total de 83 millions d’euros collectés. Cet engagement a permis de développer la production d’électricité verte équivalente à la consommation annuelle de 140 000 foyers, l’équivalence d’à peu près 700 Gwh de production des projets que Lumo a financés.

Lumo est aussi la première startup française labellisée B-Corp attestant que la société répond à des exigences sociétales, environnementales et de gouvernance, ainsi que de transparence envers le public.

www.lumo-france.com



