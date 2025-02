Livre Blanc | Tokénisation, demandez le guide !

"Si la titrisation, le fractionnement d’actifs et la tokénisation ont des points communs, notamment la transformation d’actifs en formes plus accessibles et négociables, ces trois concepts ne se confondent pas. La titrisation et le fractionnement d’actifs, efficaces pour diversifier les risques et démocratiser l’accès aux investissements, reposent sur des infrastructures financières traditionnelles. À l’inverse, grâce à la blockchain, la tokénisation améliore considérablement l’accessibilité et la liquidité des actifs, en les rendant plus facilement négociables."

17 trillions de dollars ! Voilà ce que le marché de la tokénisation devrait représenter en 2030 selon une étude BCG x GFMA. Mais qui pour réellement saisir toute les nuances de cette opportunité réalisable grâce à la technologie blockchain ?Mis en place depuis le mois de novembre 2023, le comité Tokénisation de l' ADAN présidé par Mark Kepeneghian , a souhaité rassembler ses forces vives autour d'un projet à vocation pédagogique, accessible à tous. Et ce projet, c'est la parution d'un memo, sobrement appelé "Tokénisation".Soit : une trentaine de pages débutant par la définition de cette fameuse tokénisation. Et quoi de mieux pour élaborer une définition que de commencer par tordre le cou à quelques idées reçues. C'est à dire par expliquer ce que n'est pas la tokénisation.Souvent confondue avec la titrisation et le fractionnement d'actifs, la tokénisation repose, elle sur la technologie blockchain.