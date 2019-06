Linxo annonce le lancement de sa propre carte de paiement en temps réel

A cet effet, la Fintech Aixoise aux 2,8 millions d’utilisateurs s’appuie sur un partenariat technologique avec Natixis Payments et Visa. Elle compte faire appel à ses utilisateurs pour les amener à co-construire cette nouvelle offre, qui sera disponible en 2020, comme l’a précisé Bruno Van Haetsdaele, le co-fondateur de Linxo à l'occasion du Salon Money 20/20 qui se déroule actuellement à Amsterdam.





Offrir la meilleure expérience temps réel avec son argent, quelle que soit votre banque



“En tant qu’acteur permettant d’avoir une vue à 360° de son argent, nous voyons les usages des utilisateurs évoluer rapidement dans deux directions fortes : premièrement, l’exigence d’une très bonne expérience utilisateur, et, deuxièmement, l’avènement du temps réel comme un nouveau standard dans le paiement. Nous nous sommes donc interrogés : comment offrir la meilleure expérience de gestion de son argent et le meilleur du paiement?” indique Bruno Van Haetsdaele, le co-fondateur de Linxo.



Linxo va donc permettre à ses utilisateurs de payer directement avec sa propre carte, dans le monde entier, pour effectuer des achats sécurisés et immédiatement visibles dans son espace personnel.



Cette nouvelle offre permet à la Fintech d'offrir une solution à 360° et en temps réel : notifications instantanées dès qu’un paiement est réalisé, gestion de son budget en temps réel, paramétrage de la carte directement sur l’application Linxo et possibilité de payer avec son mobile quelle que soit sa marque de téléphone. Cette expérience utilisateur globale vient compléter le rôle d’assistant financier joué par Linxo. L’application propose, en effet aujourd’hui la catégorisation et le suivi des dépenses, une vision claire et rapide de ses comptes courants, de son épargne disponible et de ses crédits, ou encore le prévisionnel sur ses comptes pour éviter les découverts. En intégrant le paiement, l’application Linxo ambitionne de proposer le meilleur du paiement en temps réel et le meilleur de la gestion de budget, dans une seule application mobile, quelle que soit sa banque.



Un partenariat avec Natixis Payments et Visa



La carte de paiement Linxo résulte d'une collaboration technologique et monétique avec Natixis Payments et Visa. A l'heure où les attentes et les usages des Français envers leurs banques sont en pleine mutation, les trois acteurs ont adopté une approche d’agilité en utilisant la solution Xpollens conçue conjointement par Natixis Payments et Visa.



"Nous avons été séduits par l’offre à l’état de l’art et la rapidité proposées par la solution Xpollens qui permet la création d’une première carte et d’un compte de paiement en seulement 100 jours. Sur cette base, nous pourrons ensuite co-construire la meilleure expérience mobile de gestion d’argent et de paiement directement avec nos utilisateurs. Notre objectif est de nous concentrer sur notre savoir-faire : créer la meilleure expérience utilisateur " explique Bruno Van Haetsdaele. Ce dernier précise: “Xpollens nous permet de bénéficier du savoir-faire industriel de Natixis Payments et Visa, d’avoir accès à leurs innovations et leurs connaissances du marché du paiement, le tout dans un délai rapide et avec l’agilité nous permettant de construire une offre permettant d’aller rapidement sur le marché”. Cette vitesse d’implémentation pour garantir un time-to-market rapide est crucial pour une Fintech. Xpollens a permis de construire un partenariat fluide entre les trois acteurs, qui partagent un même ADN innovant.



A propos de Linxo

Linxo est un assistant financier intelligent, disponible sur application mobile et site web, qui permet à chacun d’avoir une vue d’ensemble de ses finances et de simplifier la gestion de son argent (comptes, cartes bancaires, épargne, bourse, assurance-vie, épargne salariale, etc.). L’application et le service sont gratuits. Le service Linxo Premium annuel est disponible pour 29,99€/an et intègre notamment l’extension de garantie de 12 mois, le prévisionnel, la recherche multi-comptes, la création de catégories de dépenses et de revenus personnalisées. Avec plus de 2,8 millions de personnes ayant déjà installé et utilisé l’application Linxo en France depuis son lancement, l’application mobile s’est imposée comme une référence dans la gestion intelligente de son argent quel que soit le nombre de banques et de types de comptes détenus.

Linxo est une filiale de Linxo Group qui regroupe par ailleurs les activités :

- d’établissement de paiement agréé DSP2 par l’ACPR (sous le numéro 16928A) de la société Oxlin,

- de Sharepay, la première carte de paiement au monde qui permet de partager des paiements en temps réel.

La start-up a été créée en 2010 par Bruno Van Haetsdaele (ingénieur au Stanford Research Institute et ex CTO et co-fondateur de Wimba, start-up dédiée à l’éducation en ligne) et Hugues Pisapia (ex Wimba et initiateur du projet Linxo). Bruno Van Haetsdaele est président et co-fondateur de Linxo Group, Hugues Pisapia est directeur général d’Oxlin et cofondateur de Linxo Group. Les deux fondateurs ont ensuite été rejoints par Christophe Martins, directeur général de Linxo. La start-up est basée à Aix-en-Provence et dispose aussi de bureaux au Village by CA Paris.

Linxo Group a notamment réalisé une levée de fonds de 20 millions d’euros auprès du Crédit Mutuel Arkéa, du Crédit Agricole et de la MAIF en juillet 2017. Au total, depuis son lancement, la société a levé 23,2 millions d’euros. Plébiscitée lors des « European FinTech Awards 2016 » par le public qui l’a placé dans le Top 20 européen et N°1 français des Fintech en activité, la start-up a aussi été primée dans le Top 3 « Happy At Work 2017 » des start-ups où il fait bon travailler. Linxo Group a reçu en 2018 le label “Pass FrenchTech” récompensant les start-up en hypercroissance. La start-up et ses filiales comptent actuellement 75 salariés. elle a bénéficié de l’incubateur Telecom Paris, fait partie de l’écosystème Aix-Marseille French Tech et est un membre fondateur de l’association France Fintech.

linxo.com



A propos de Xpollens

Fruit de l’association début 2019 de Natixis Payments et Visa, Xpollens est une solution de Payments-as-a-service proposant en marque blanche des services de paiements innovants aux fintech, aux marchands et aux entreprises.

Déployable en 100 jours, cette offre leur permet d’intégrer via des APIs des solutions personnalisées de paiement mobile, sans contact et de paiement instantané avec notifications en temps réel, ainsi que d’émettre des cartes physiques et virtuelles aux couleurs de leur marque. Vecteur de fidélisation client et d’engagement des employés, l’offre propose aussi l’émission de cartes prépayées pour créer des expériences personnalisées.

xpollens.com