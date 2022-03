Linklaters conseille le Groupement Les Mousquetaires - Intermarché sur l'acquisition de Mestdagh SA

Dans un marché belge de la distribution qui offre rarement des opportunités de développement, cette acquisition par le Groupement Les Mousquetaires du Groupement Mestdagh permettra à notre client de poursuivre sa croissance et de couvrir idéalement le territoire belge francophone.



A ce jour, l'acquisition par Intermarché Belgique des 87 supermarchés Mestdagh, représentant un chiffre d'affaires total d'environ 694 millions d'euros, constitue l'une des plus importantes transactions du marché belge de la distribution alimentaire en 2022.



La transaction reste soumise à l’approbation des autorités de concurrence et devrait être clôturée en janvier 2023.



L'équipe Linklaters était dirigée par Arnaud Coibion (Partner, Corporate & Finance, Bruxelles) et Anne Wachsmann (Partner, Antitrust and Foreign Investment Group, Paris) qui ont joint leurs forces à celles de Nicolas Zacharie (Counsel, Antitrust and Foreign Investment Group, Paris), Jérémy Filbiche (Managing Associate, Corporate & Finance, Bruxelles), Pablo Boirin (Associate, Antitrust and Foreign Investment Group, Paris) et Victoria Liégeois (Junior Associate, Corporate & Finance, Bruxelles).



Faber Inter Legal et Claes-Lehmann-Milde ont également été conseils sur cette transaction.



