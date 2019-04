Linklaters conseille Natixis sur la titrisation de l’activité de leasing d’équipement de Leasecom et NBB Lease

L’opération de titrisation est réalisée via un fonds commun de titrisation (FCT) qui effectue de façon hebdomadaire des achats de créances de contrats de location conclus par Leasecom et NBB Lease; ces achats sont financés par l’émission:

- de titres Senior souscrits par Magenta, conduit ABCP de Natixis,

- de titres Junior souscrits par deux fonds gérés par Axa Investment Managers, et

- de titres Subordonnés souscrits par Leasecom et NBB Lease.



Cette opération est consécutive au rachat de Leasecom, précédemment filiale du groupe Arkéa, par FinTake Group : FinTake Group, accompagnée par AXA IM, regroupe désormais les sociétés Leasecom et NBB Lease, dont les offres de financement locatif d’équipements pour les entreprises sont parfaitement complémentaires.



La mise en place de cette titrisation donne à Leasecom et NBB Lease les moyens de leurs ambitions de développement.



L’équipe Linklaters en charge du dossier à Paris était composée de Patrice Doat, Associé, et Guillaume Malaty, Collaborateur Senior.

Le Cabinet Bichot & Associés conseillait FinTake Group, Leasecom et NBB Lease, avec Nicolas Bichot, Associé, et Aurélie Thomas-Magnin, Collaboratrice Senior.



