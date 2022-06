Linklaters conseille Lhyfe dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Paris

Cette entrée en bourse donnera lieu une augmentation de capital d’un montant d’environ 110 millions d’euros, pouvant être porté à 124 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

Né d’un projet lancé en 2017 par Matthieu Guesné, Lhyfe est un pionnier de la production d’hydrogène vert issu d’énergies renouvelables et ambitionne de devenir un leader européen dans ce secteur.

L’hydrogène vert est fabriqué à partir de l’électrolyse de l’eau : un procédé de production totalement décarboné consistant à séparer les atomes d’hydrogène et d’oxygène de la molécule d’eau grâce à de l’électricité d’origine renouvelable.



L'équipe de Linklaters était menée depuis Paris par Bertrand Sénéchal, associé, Clément Moine, collaborateur senior, Lisa Bartoli et Tristan Joguet-Sauvage, collaborateurs, en charge des aspects de marchés de capitaux. Luis Roth, associé, et Victoria Bourke, collaboratrice senior, sont intervenus sur les aspects US. François April, associé, Samuel Bordeleau, counsel, Arani Chakrabarty et Thibault Troublaïewitch, collaborateurs seniors, sont intervenus sur les aspects Energie & Infrastructure, et Pierre Guillot, associé, sur les questions de droit public. Cyril Boussion, associé, Nadine Eng, collaboratrice senior, Lucille Cazala et Philippe Ludwig, collaborateurs, étaient en charge des questions de fiscalité. Jean-Charles Jaïs, associé, est intervenu sur les aspects de Contentieux et Delphine Monnier, collaboratrice, sur les questions Corporate.



Les bureaux de Londres et New-York étaient également impliqués sur le dossier.



