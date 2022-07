Linklaters conseille Hillenbrand, Inc. dans le cadre de son projet d'acquisition de Linxis Group

Linxis Group possède six marques leaders sur le marché - Bakon, Diosna, Shaffer, Shick Esteve, Unifiller et VMI – qui approvisionnent des clients dans plus de 100 pays. Avec une présence mondiale et un siège social à Nantes, Linxis Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et le service de technologies de dosage, de pétrissage, de mélange, de granulation, de séchage et d'enrobage qui sont complémentaires aux équipements et solutions proposés par la marque Coperion de Hillenbrand.



La réalisation de l’opération reste soumise à la consultation des organes de représentation du personnel concernés ainsi qu’à l’obtention des autorisations réglementaires requises.



L'équipe de Linklaters était menée depuis Paris par Pierre Tourres, associé, Mehdi Boumedine, counsel, Marie-Sarah Dib, collaboratrice senior et Anisah Inoussa, collaboratrice, sur les aspects Corporate/M&A. Anne Wachsmann, associée, Matthieu Blayney, counsel, et Tanguy Laurioz, collaborateur, étaient en charge des aspects antitrust et investissement étranger. Pierre Guillot, associé, Pierre Sikorav, collaborateur senior, et Athanase de Guitaut, collaborateur, sont intervenus sur les questions d’investissement étranger en France et réglementaires et en matière d’environnement. Géric Clomes, associé, et Cécile Boulé, collaboratrice, étaient en charge des aspects de droit social. Françoise Maigrot, associée, Virginie Guerineau, Camille Lapeyre Sabatié de Chavardes et Marine Hennequin, collaboratrices, sont intervenues sur les questions immobilières. Pauline Debré, associée, et Marion Delvallet, collaboratrice, étaient en charge des aspects de propriété intellectuelle. Sonia Cissé, associée, et Julia Loiseau, collaboratrice, sont intervenues sur les questions de droit des technologies et protection des données personnelles. Jean-Charles Jaïs, associé, et Estelle Hiard, collaboratrice, étaient en charge des aspects contentieux. Lauren Hanley, counsel, Felix Cawthron, trainee solicitor en droit bancaire, sont intervenus sur les questions de financement.



Les bureaux de Linklaters à Amsterdam, à Bruxelles, à New York City et en Allemagne sont également intervenus sur cette opération.



A propos de Linklaters LLP

Créé à Londres il y a plus de 175 ans, Linklaters est un cabinet d’avocats d’affaires international spécialisé dans le conseil aux entreprises, banques, institutions financières et organisations gouvernementales. À ce jour, le cabinet compte 2 800 avocats dans le monde, répartis dans 21 pays. Le bureau de Paris comprend 170 avocats dont 36 associés et réunit au total plus de 300 personnes.

Présent à Paris depuis 1973, Linklaters participe, depuis plus de 45 ans, aux grandes phases de l’histoire économique de la France en accompagnant ses clients sur leurs opérations complexes dans toutes leurs dimensions financières, corporate ou contentieuses tant au niveau national et européen que mondial.

Au-delà de leurs missions juridiques, et dans la continuité de plus de 20 ans d’initiatives pro bono, Linklaters a franchi en 2015 une nouvelle étape dans son engagement en créant sa fondation d’entreprise. Initiative inédite en France pour un cabinet d’avocats, la Fondation d’entreprise Linklaters illustre la vivacité de l’ambition sociétale des équipes de Linklaters et leur volonté de donner une nouvelle dimension à leur engagement. Elle œuvre selon deux axes principaux : la pédagogie solidaire et le mécénat culturel.

www.linklaters.com