Linklaters a conseillé Otium Capital dans le cadre de la structuration et de la création du fonds Resonance

Ce fonds, avec à sa tête Alban Oudin et Maxime Le Dantec en provenance de Xange et de Balderton, a vocation à investir en Seed et en Série A des tickets entre 100.000 et 10 millions d'euros et se concentre particulièrement sur les start-up orientées vers les consommateurs, les offres SaaS, la fintech et la cybersécurité.



Resonance entend mettre en place un processus de sélection des start-up plus facile à appréhender pour les entrepreneurs que celui des fonds classiques et bénéficiera de l’expertise d’Otium Capital, qui a déjà investi près de 180 millions d’euros dans la tech.



L'équipe de Linklaters à Paris était composée de Pierre Thomet, associé, Julien Bourmaud-Danto, counsel et Géraldine Gonzalvez, collaboratrice, au sein de la pratique Corporate M&A ainsi que de Cyril Boussion, associé en Droit fiscal et de Bénédicte de Moras, collaboratrice senior en Marchés de Capitaux.



