Lifento clôture la collecte de son fonds Lifento Care France, avec un total de plus de 120M€ d’encours

Portée par ce succès, la société de gestion lancera en fin d’année un nouveau millésime evergreen.

Lancé en septembre 2019 et pour une durée de vie de 10 ans, Lifento Care France est un véhicule d’investissement fermé au format d’OPPCI, spécialisé en immobilier de santé médicalisé. La collecte du fonds a pris fin le 30 septembre 2022, avec un niveau d’encours atteignant plus de 120 millions d’euros, après l’acquisition en décembre 2022 de son dernier actif, un EHPAD situé dans le centre-ville de Fréjus (83). Le rendement annuel cible du véhicule Lifento Care France est de 5.10% net pour un TRI cible de 7.3% net*.



Au total, le portefeuille de Lifento Care France est constitué de 10 actifs de santé diversifiés : EHPAD, établissements pour handicapés et autistes, hôtels hospitaliers, cliniques…, situés sur le territoire français (Avignon, Amiens, Perpignan, Fréjus, La Rochelle, Angoulins) avec une mineure belge (Mariembourg et Wallonie).



Soutenir durablement le développement d’infrastructures de santé en France



Par ailleurs, la société Lifento est signataire des Principes pour l'investissement Responsable (PRI). En lien avec cette volonté d’investir responsable, le fonds Lifento Care France est labellisé ISR et tous les actifs en portefeuille sont certifiés BREEAM IN-USE, dans l’optique d’obtenir le niveau “Excellent”. Le fonds Lifento Care France propose également une part de partage (Part P) afin de renforcer sa démarche ESG et fournir un réel impact en reversant une quote-part des dividendes à la Fondation S612, abritée par la Fondation de France.



“Cette initiative de Lifento a pour objectif de soutenir et accompagner des causes en faveur des personnes vulnérables, en particulier dans les domaines de l’enfance, de la santé et de l’éducation en France. Le Fonds s’attache notamment à soutenir concrètement des projets à fort impact solidaire par des actions directes, efficientes et mesurables” explique Alfred Crépy, Directeur de la gestion.



Une expertise reconnue avec un fonds evergreen à venir



Forte d’une combinaison d’expertises M&A et Immobilières, Lifento est à même de réaliser une analyse 360° des actifs de santé (murs et exploitant) et ainsi de mieux maîtriser risques et rendements des investissements. Lifento propose ainsi une solution permettant d’investir dans les murs d’actifs de santé médicalisés sur le territoire français et européen, répondant à la demande croissante en infrastructures de santé (notamment liée au vieillissement de la population, l’allongement de la durée de vie et le développement des maladies chroniques).



Pour donner suite à la clôture du fonds Lifento Care France, la société de gestion va lancer en cette fin d’année le fonds Lifento Care France II - le millésime du premier fonds, mais en fonds evergreen, tout comme son homologue européen Lifento Care PanEuropean. Ce fonds aura pour objectif d’accompagner les investisseurs et les partenaires à long terme sur les infrastructures de santé en France.



*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.



A propos de Lifento

Créée en 2018, Lifento est une société de gestion qui innove dans la gestion de fonds immobiliers spécialisés dans la santé. Elle accompagne les investisseurs professionnels dans leur stratégie d’investissement. A ce jour, la société a réalisé plus de 200 millions d’investissements en santé et médico-social en Europe (France, Belgique, Portugal, Italie et Allemagne). La distribution est déléguée à Aequam Capital.

L’ambition de Lifento : être un acteur à impact positif dans le secteur croissant et innovant de l'immobilier de santé, en accord avec sa philosophie de la performance durable et responsable.

lifento.com